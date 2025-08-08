Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

కుటుంబానికి రూ.10 లక్షలు - అతి తక్కువ మొత్తానికే బీమా - POSTAL DEPARTMENT INSURANCE

మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు తపాలా శాఖ ఆపన్నహస్తం - అతి తక్కువ మొత్తానికే ప్రమాద బీమా

Postal Department Insurance
Postal Department Insurance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read

Postal Department Accident Insurance: ఇంటి పెద్ద, సంపాదించే వ్యక్తి ఆకస్మికంగా దూరమైతే ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా వీధిన పడుతుంది. ఊహించని ఇలాంటి ప్రమాదాలతో బాధితుల జీవితాలు తలకిందులవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు తపాలా శాఖ ఇస్తున్న ప్రమాద బీమా ఆపన్నహస్తం అందిస్తోంది. ఈ ఇన్సూరెన్స్​కి ఏటా చెల్లించే మొత్తం చాలా తక్కువగానే ఉంది. బాధిత కుటుంబానికి మాత్రం 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షల రూపాయల యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ అందుతుంది. ఏటా కేవలం 549 నుంచి 788 రూపాయల ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఈ ప్రమాద బీమాకు 18 ఏళ్ల నుంచి 65 ఏళ్లు పైబడని ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులే.

పాలసీ కావాలంటే ఇలా చేయండి: పాలసీ కావలసిన వారు రూ.200 లతో పోస్టాఫీసులో అకౌంట్​ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అనంతంర ఏటా ఎంత ప్రీమియం చెల్లించాలని అనుకుంటున్నామో ఆ మొత్తాన్ని సంబంధిత పోస్టు మాస్టర్‌కు చెప్తే వాళ్లు పాలసీ సిద్ధం చేస్తారు. ఒక్కసారి సొమ్ము చెల్లిస్తే ఏడాది కాలానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తరువాత ఏడాదికి మళ్లీ పాలసీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈ బీమా ఎప్పుడు వర్తిస్తుందంటే?: రోడ్డు ప్రమాదం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో మరణించినా, క్షతగాత్రులైనా, పక్షవాతానికి గురైనా, పిడుగుపాటు, పాముకాటు, విద్యుదాఘాతం జరిగినా బీమా వర్తిస్తుంది. సాధారణ మరణానికి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వరు. తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజ్‌ ఇస్తున్న ప్రమాద బీమాలు పోస్టల్‌శాఖలో ఉన్నట్లు రాజమహేంద్రవరం పోస్టల్‌ సూపరింటెండెంట్ శేషారావు తెలిపారు. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, వీటిపై విస్తృత ప్రచారం చేపట్టామని పేర్కొన్నారు.

తక్కువ మొత్తానికే బీమా అందిస్తున్న కొన్ని సంస్థలు: రిలయన్స్ సంస్థ ఏడాదికి 550 రూపాయలు చెల్లిస్తే రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమా అందిస్తోంది. అదే విధంగా ఆదిత్య బిర్లా సంస్థ వార్షిక చెల్లింపు 549 రూపాయలకి, రోయల్ సుందరం సంస్థ 565 రూపాయలకి, బజాజ్​ సంస్థ 557 రూపాయలకి బీమా అందిస్తున్నారు. ఇక 549 రూపాయలకి టాటా సంస్థ, 559కి స్టార్ సంస్థ ప్రమాద బీమాను ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా పలు సంస్థలు 15 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమాను సైతం అందిస్తున్నాయి. 749 రూపాయలకి ఆదిత్య బిర్లా సంస్థ, 799 రూపాయలకి స్ఠార్ సంస్థ రూ. 15 లక్షల ప్రమాద బీమా అందిస్తున్నాయి.

వీరికి బీమా సొమ్ము అందింది: తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం పొలమూరుకు చెందిన సత్తి వీర్రాఘవరెడ్డి అనే వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే కుటుంబ సభ్యులకు బీమా సొమ్ము అందించారు. అదే విధంగా ఇదే జిల్లాలో ఓ దుకాణంలో పనిచేస్తున్న యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందితే ఆయన భార్య లక్ష్మికి రూ.10 లక్షలు అందించారు. ఇటీవలే ధవళేశ్వరానికి చెందిన రామలక్ష్మి అనే మహిళ మోటారు సైకిలుపై వెళుతూ ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే, ఆమె భర్త శేషారావుకు 10 లక్షల రూపాయలు అందించారు.

తక్కువ ప్రీమియంతోనే ఎక్కువ బోనస్‌ - రూ.345తో 5 లక్షలు అందిస్తోన్న పోస్టల్ శాఖ

Postal Department Accident Insurance: ఇంటి పెద్ద, సంపాదించే వ్యక్తి ఆకస్మికంగా దూరమైతే ఆ కుటుంబం ఒక్కసారిగా వీధిన పడుతుంది. ఊహించని ఇలాంటి ప్రమాదాలతో బాధితుల జీవితాలు తలకిందులవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు తపాలా శాఖ ఇస్తున్న ప్రమాద బీమా ఆపన్నహస్తం అందిస్తోంది. ఈ ఇన్సూరెన్స్​కి ఏటా చెల్లించే మొత్తం చాలా తక్కువగానే ఉంది. బాధిత కుటుంబానికి మాత్రం 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షల రూపాయల యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ అందుతుంది. ఏటా కేవలం 549 నుంచి 788 రూపాయల ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఈ ప్రమాద బీమాకు 18 ఏళ్ల నుంచి 65 ఏళ్లు పైబడని ప్రతి ఒక్కరూ అర్హులే.

పాలసీ కావాలంటే ఇలా చేయండి: పాలసీ కావలసిన వారు రూ.200 లతో పోస్టాఫీసులో అకౌంట్​ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అనంతంర ఏటా ఎంత ప్రీమియం చెల్లించాలని అనుకుంటున్నామో ఆ మొత్తాన్ని సంబంధిత పోస్టు మాస్టర్‌కు చెప్తే వాళ్లు పాలసీ సిద్ధం చేస్తారు. ఒక్కసారి సొమ్ము చెల్లిస్తే ఏడాది కాలానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తరువాత ఏడాదికి మళ్లీ పాలసీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈ బీమా ఎప్పుడు వర్తిస్తుందంటే?: రోడ్డు ప్రమాదం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో మరణించినా, క్షతగాత్రులైనా, పక్షవాతానికి గురైనా, పిడుగుపాటు, పాముకాటు, విద్యుదాఘాతం జరిగినా బీమా వర్తిస్తుంది. సాధారణ మరణానికి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వరు. తక్కువ ప్రీమియంతో ఎక్కువ కవరేజ్‌ ఇస్తున్న ప్రమాద బీమాలు పోస్టల్‌శాఖలో ఉన్నట్లు రాజమహేంద్రవరం పోస్టల్‌ సూపరింటెండెంట్ శేషారావు తెలిపారు. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, వీటిపై విస్తృత ప్రచారం చేపట్టామని పేర్కొన్నారు.

తక్కువ మొత్తానికే బీమా అందిస్తున్న కొన్ని సంస్థలు: రిలయన్స్ సంస్థ ఏడాదికి 550 రూపాయలు చెల్లిస్తే రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమా అందిస్తోంది. అదే విధంగా ఆదిత్య బిర్లా సంస్థ వార్షిక చెల్లింపు 549 రూపాయలకి, రోయల్ సుందరం సంస్థ 565 రూపాయలకి, బజాజ్​ సంస్థ 557 రూపాయలకి బీమా అందిస్తున్నారు. ఇక 549 రూపాయలకి టాటా సంస్థ, 559కి స్టార్ సంస్థ ప్రమాద బీమాను ఇస్తున్నారు. అదే విధంగా పలు సంస్థలు 15 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమాను సైతం అందిస్తున్నాయి. 749 రూపాయలకి ఆదిత్య బిర్లా సంస్థ, 799 రూపాయలకి స్ఠార్ సంస్థ రూ. 15 లక్షల ప్రమాద బీమా అందిస్తున్నాయి.

వీరికి బీమా సొమ్ము అందింది: తూర్పు గోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం పొలమూరుకు చెందిన సత్తి వీర్రాఘవరెడ్డి అనే వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోతే కుటుంబ సభ్యులకు బీమా సొమ్ము అందించారు. అదే విధంగా ఇదే జిల్లాలో ఓ దుకాణంలో పనిచేస్తున్న యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందితే ఆయన భార్య లక్ష్మికి రూ.10 లక్షలు అందించారు. ఇటీవలే ధవళేశ్వరానికి చెందిన రామలక్ష్మి అనే మహిళ మోటారు సైకిలుపై వెళుతూ ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే, ఆమె భర్త శేషారావుకు 10 లక్షల రూపాయలు అందించారు.

తక్కువ ప్రీమియంతోనే ఎక్కువ బోనస్‌ - రూ.345తో 5 లక్షలు అందిస్తోన్న పోస్టల్ శాఖ

For All Latest Updates

TAGGED:

POSTAL INSURANCEPOSTAL DEPT ACCIDENT INSURANCEACCIDENT INSURANCE AT LOW COSTPOSTAL DEPT 10 LAKH INSURANCEPOSTAL DEPARTMENT INSURANCE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.