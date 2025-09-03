ETV Bharat / state

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు! - PRECAUTIONS TO BUY SECOND HAND BIKE

వాహన కొనుగోలుపై అవగాహన లేకపోవడంతో అమ్మకందారులు మోసగించే అవకాశాలు అధికం - కొనుగోలు అనంతరం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పలువురు బాధితులు - తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రవాణాశాఖ నిపుణులు

Precautions to Buy Old Vehicles
Precautions to Buy Old Vehicles (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read

Precautions to Buy Old Vehicles : ఉరుకుల, పరుగుల ఈ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ వాహనం తప్పనిసరిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ద్విచక్రవాహనమో, చిన్నపాటి కారో లేనివారే అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు. మార్కెట్​లో రోజురోజుకూ ఆకర్షణీయంగా వస్తున్న వాహనాల కొనుగోలు పేద, మధ్య తరగతి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తెచ్చి పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆధారంగా ఇంట్లో అవసరాలు తీర్చేందుకు పాతవాహనాలను మోజుపడి కొంటున్నారు.

చాలా మంది కార్లను స్థానికంగా, మరికొందరు దిల్లీ వంటి ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాహనాలు కొనుగోలుపై సంపూర్ణ అవగాహన లేకపోవడం, అమ్మకందారులు మోసం చేయండం వంటి కారణాలతో కొనుగోలు చేశాక పలువురు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనుక వాహనాలు కొనుగోలు చేసే సందర్భాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రవాణా శాఖ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

  • కరీంనగర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి దిల్లీ నుంచి తీసుకు వచ్చిన కారును కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఆ వాహనానికి సరైన ఆధార పత్రాలు లేకపోవడంతో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసేందుకు అధికారులు అంగికరించలేదు. దీంతో ఆ వ్యక్తి తిప్పలు పడుతున్నారు.
  • పెద్ద పల్లికి చెందిన మరో యువకుడు పాత బైక్​ను కొనుగోలు చేశాడు. కాగా పోలీసుల తనిఖీలో అతని వద్ద తప్పుడు పత్రాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. అయితే బాధితుడు జరిమానా చెల్లించి వాహనాన్ని తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది.

నెలకు రూ.45 కోట్ల వ్యాపారం : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో సుమారుగా 11.50 లక్షల వాహనాలున్నాయి. వీటిలో ద్విచక్ర వాహనాలే అధికంగా ఉన్నాయి. కాగా నెలకు సగటున 760 కార్లు, 940కు పైగా బైక్​లు క్రయ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని రవాణాశాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. సుమారు రూ.45 కోట్ల వ్యాపారం సాగుతోందని వెల్లడించారు. అయితే పాత వాహనాలకు కొందరు ఫైనాన్స్​ ఇస్తున్నారు. ప్రజల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు ఫైనాన్స్ పేరిట అధికంగా వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారంటూ ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో పాత వాహనాల కొనుగోళ్లు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.

తక్కువ ధరకే వాహనాలు అంటూ మోసం : పాత వాహనాలు కొనుగోలు చేసిన కొందరు వివిధ మోసాలకు గురవుతున్నారు. తక్కువ ధరకు వాహనాలు లభిస్తాయంటూ నమ్మిస్తున్నారు. అయితే ధర తక్కువగా ఉన్నా కొన్ని పత్రాలు లేకుండానే అమ్మేస్తున్నారు. దీంతో ఆ వాహనం కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తులు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. పత్రాలు ఉన్నప్పట్టికీ ఆన్​లైన్​లో ఉందో? లేదో చూసుకోకుండానే వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసి అప్పులపాలవుతున్నారు. ఆన్​లైన్​లో వివరాలు లేకపోవడంతో పోలీసుల తనిఖీలలో దొరికిపోయి జరిమానాలు చెల్లిస్తున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రోజుకు సగటున 25కి పైగా ఇలాంటి వాహనాలను తనిఖీల్లో పట్టుకుంటున్నామని పోలీసులు పేర్కొటుంన్నారు.

వాహనం కొనే ముందు ఇవి తప్పనిసరి :

  • వాహనాల స్థితి, ఇంజిన్​ కండిషన్​, విడి భాగాలను అనుభవజ్ఞుడైన మెకానిక్​తో తనిఖీ చేయించుకోవాలి.
  • ప్రత్యక్షంగా వాహనాన్ని మనమే నడిపి వాహనం కండిషన్​ను పరిశీలించాలి. ఛాసిస్ నంబరు తప్పనిసిరగా చూడాలి.
  • వాహనం రిజిస్ట్రేషన్​, ఇన్సూరెన్స్, కాలుష్య నియంత్రణ (పొల్యూషన్​) పత్రాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి.
  • కేసులు, జరిమానాలు, చలానాలు తదితర అంశాలను చూసుకున్నాక కొనుగోలు పత్రంపై సంతకం చేయాలి.

"పాత వాహనాల కొనుగోలు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏ వాహనామైనా కొనుగోలు చేసే ముందు అన్ని పత్రాలను సరిచూసుకోవాలి. పాత వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్​కు ముందు ఎంవీఐ పత్రాలు, వాహనం కండిషన్​ పరీక్షిస్తారు. అన్ని పత్రాలు సమర్పిస్తే వాహన్​ పోర్టల్​లో తనిఖీ చేస్తాం. అన్ని సక్రమంగా ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్​ నమోదవుతుంది." - రంగారావు, జిల్లా రవాణా అధికారి, పెద్దపల్లి

