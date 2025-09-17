ETV Bharat / state

సంక్షేమ పథకాలపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ - కలెక్టర్ల సదస్సులో వెల్లడించిన ఆర్టీజీఎస్‌ కార్యదర్శి

ఏపీలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి పాజిటివ్‌ పబ్లిక్‌ పర్సెప్షన్‌ సర్వే - ఉచిత ఇసుక విధానం పూర్తిగా గాడిన పడలేదని వెల్లడి, పింఛన్ల పంపిణీ, ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవలపై సంతృప్తి

Positive Public Perception Survey in AP
Positive Public Perception Survey in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Positive Public Perception Survey on Welfare Schemes in AP: కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉచిత ఇసుక విధానం పూర్తిగా గాడిన పడలేదనీ, అక్కడక్కడ కొన్ని సమస్యలున్నాయని ‘పాజిటివ్‌ పబ్లిక్‌ పర్సెప్షన్‌’ సర్వేలో బయటపడింది. ఏపీలో ఇసుక తగినంత అందుబాటులో ఉందని 65.6% మంది, ఇసుక దొరకట్లేదని 34.4% మంది అభిప్రాయపడ్డారు. సరఫరా కేంద్రాల వద్ద ఇసుక తక్కువ ధరకు దొరుకుతోందని 55.5% చెప్పగా, దొరకట్లేదని 44.5% వెల్లడించారు. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఆర్టీజీఎస్‌ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్‌ మంగళవారం కలెక్టర్ల సదస్సులో వివరించారు.

పింఛన్ల పంపిణీపై సంతృప్తి: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి ఏడాదిలో ప్రజాభిప్రాయం ఎలా ఉంది? గడచిన త్రైమాసికంలో పరిస్థితి ఏంటి? అనే వివరాలను కాటమనేని భాస్కర్‌ వెల్లడించారు. గత త్రైమాసికం సర్వేలోని ముఖ్యాంశాలను ఒకసారి గమనిద్దాం. అన్నక్యాంటీన్లలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ బాగుందని 82.5% మంది, బాగోలేదని 17.5% మంది అభిప్రాయపడ్డారు. ఆహారం నాణ్యత బాగుందని 78.3%, అంతగా బాగోలేదని 21.7% తెలిపారు. పింఛన్ల పంపిణీపై అత్యధికశాతం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పింఛన్ల పంపిణీలో అవినీతి ఉందని 12.5% చెప్పారు. అధికారుల ప్రవర్తన బాగుందని 87.3% చెప్పారు. మొదటి ఏడాదితో పోలిస్తే గత త్రైమాసికంలో పింఛన్ల పంపిణీ మెరుగుపడినట్టు సర్వేలో తేలింది.

రిజిస్ట్రేషన్ల విభాగానికి సంబంధించి స్లాట్‌ బుకింగ్‌ సజావుగా జరుగుతోందని 65.3% మంది చెప్పారు. అవినీతి ఉందని 36.8% తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో సమస్యలున్నాయని 32.7% మంది అన్నారు. పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకం కోసం అదనపు మొత్తం వసూలు చేస్తున్నారని 24.7%, నోటీసులు ఇవ్వలేదని 43.5%, ఫీల్డ్‌ ఎంక్వైరీ చేయలేదని 41.8% వివరించారు. అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్‌ సరఫరా జరుగుతోందని 62.8% పేర్కొన్నారు. అయితే ఓల్టేజి తగినంత లేదని 43.6% ప్రజలు వెల్లడించారు.

ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవలపై సంతృప్తి: ఎన్టీఆర్‌ వైద్యసేవ పథకం అమలు తీరుపై 83.1% సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సిబ్బంది అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని 22% మంది పేర్కొన్నారు. దీపం పథకం కింద ఉచిత సిలిండర్లు సరఫరా చేసే డెలివరీ బాయ్స్‌ డబ్బు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారని 39% ఆరోపించారు. వారి ప్రవర్తన బాగుందని 78.9% చెప్పారు. విత్తనాలు సకాలంలో అందలేదని 35%, నాణ్యత బాగోలేదని 37% మంది రైతులు తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, సీటింగ్‌ విధానం బాగోలేదని 43.7%, తాగునీటి సదుపాయం లేదని 46.9%, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ బాగోలేదని 41.8% మంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తమ ప్రాంతాల్లో గంజాయి/డ్రగ్స్‌ సమస్య ఉందని 26.7%, అయితే పోలీసుల స్పందన మాత్రం బాగుందని 57.8% ప్రజలు వివరించారు.

డబ్బులు పంపించే ముందు అకౌంట్ వెరిఫికేషన్​ - RTGS, NEFTలో పొరపాట్లకు చెక్​ పెట్టాలా ఆర్​బీఐ ప్లాన్!

రోడ్డు, రైలు, ఎయిర్ కార్గో, మారిటైమ్​లకు ఏపీనే కేంద్రంగా ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

WELFARE PROGRAMS IN ANDHRA PRADESHRTGS SECRETARY ON FREE SAND POLICYPOSITIVE PUBLIC PERCEPTION SURVEYపాజిటివ్‌పబ్లిక్‌ పర్సెప్షన్‌ సర్వేPOSITIVE PUBLIC PERCEPTION SURVEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.