సంక్షేమ పథకాలపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ - కలెక్టర్ల సదస్సులో వెల్లడించిన ఆర్టీజీఎస్ కార్యదర్శి
ఏపీలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ సర్వే - ఉచిత ఇసుక విధానం పూర్తిగా గాడిన పడలేదని వెల్లడి, పింఛన్ల పంపిణీ, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవలపై సంతృప్తి
Published : September 17, 2025 at 11:06 AM IST
Positive Public Perception Survey on Welfare Schemes in AP: కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉచిత ఇసుక విధానం పూర్తిగా గాడిన పడలేదనీ, అక్కడక్కడ కొన్ని సమస్యలున్నాయని ‘పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్’ సర్వేలో బయటపడింది. ఏపీలో ఇసుక తగినంత అందుబాటులో ఉందని 65.6% మంది, ఇసుక దొరకట్లేదని 34.4% మంది అభిప్రాయపడ్డారు. సరఫరా కేంద్రాల వద్ద ఇసుక తక్కువ ధరకు దొరుకుతోందని 55.5% చెప్పగా, దొరకట్లేదని 44.5% వెల్లడించారు. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఆర్టీజీఎస్ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్ మంగళవారం కలెక్టర్ల సదస్సులో వివరించారు.
పింఛన్ల పంపిణీపై సంతృప్తి: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి ఏడాదిలో ప్రజాభిప్రాయం ఎలా ఉంది? గడచిన త్రైమాసికంలో పరిస్థితి ఏంటి? అనే వివరాలను కాటమనేని భాస్కర్ వెల్లడించారు. గత త్రైమాసికం సర్వేలోని ముఖ్యాంశాలను ఒకసారి గమనిద్దాం. అన్నక్యాంటీన్లలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ బాగుందని 82.5% మంది, బాగోలేదని 17.5% మంది అభిప్రాయపడ్డారు. ఆహారం నాణ్యత బాగుందని 78.3%, అంతగా బాగోలేదని 21.7% తెలిపారు. పింఛన్ల పంపిణీపై అత్యధికశాతం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పింఛన్ల పంపిణీలో అవినీతి ఉందని 12.5% చెప్పారు. అధికారుల ప్రవర్తన బాగుందని 87.3% చెప్పారు. మొదటి ఏడాదితో పోలిస్తే గత త్రైమాసికంలో పింఛన్ల పంపిణీ మెరుగుపడినట్టు సర్వేలో తేలింది.
రిజిస్ట్రేషన్ల విభాగానికి సంబంధించి స్లాట్ బుకింగ్ సజావుగా జరుగుతోందని 65.3% మంది చెప్పారు. అవినీతి ఉందని 36.8% తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో సమస్యలున్నాయని 32.7% మంది అన్నారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కోసం అదనపు మొత్తం వసూలు చేస్తున్నారని 24.7%, నోటీసులు ఇవ్వలేదని 43.5%, ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ చేయలేదని 41.8% వివరించారు. అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్ సరఫరా జరుగుతోందని 62.8% పేర్కొన్నారు. అయితే ఓల్టేజి తగినంత లేదని 43.6% ప్రజలు వెల్లడించారు.
ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవలపై సంతృప్తి: ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ పథకం అమలు తీరుపై 83.1% సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సిబ్బంది అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని 22% మంది పేర్కొన్నారు. దీపం పథకం కింద ఉచిత సిలిండర్లు సరఫరా చేసే డెలివరీ బాయ్స్ డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారని 39% ఆరోపించారు. వారి ప్రవర్తన బాగుందని 78.9% చెప్పారు. విత్తనాలు సకాలంలో అందలేదని 35%, నాణ్యత బాగోలేదని 37% మంది రైతులు తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, సీటింగ్ విధానం బాగోలేదని 43.7%, తాగునీటి సదుపాయం లేదని 46.9%, మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ బాగోలేదని 41.8% మంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. తమ ప్రాంతాల్లో గంజాయి/డ్రగ్స్ సమస్య ఉందని 26.7%, అయితే పోలీసుల స్పందన మాత్రం బాగుందని 57.8% ప్రజలు వివరించారు.
