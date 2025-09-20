ETV Bharat / state

పోషణ్​ మాసోత్సవం - ఈ సమతులాహారాన్ని తింటే భవిష్యత్తులో రోగాలు రావు

మహిళలు, గర్భిణులు, కిశోర బాలికలు, చిన్నారులకు సమతులాహారంపై అవగాహన - ఆరోగ్య సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఐసీడీఎస్‌ అధికారుల ప్రయత్నం - వివిధ రకాల చేతి వంటకాలు తయారుచేసి ప్రదర్శన

Poshan Maah 2025
మరికల్‌లో ఉడకబెట్టిన చిరుధాన్యాలు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Awareness on Nutrition during Poshan Maah 2025 : మహిళలు, గర్భిణులు, కిశోర బాలికలు, చిన్నారులకు పోషకాలున్న సమతులాహారం అందిస్తే భవిష్యత్తులో రోగాలు దరిచేరవు. ఆరోగ్య సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఐసీడీఎస్‌ (సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి సేవలు) అధికారులు మహిళలకు పోషణ్‌ మాసోత్సవంలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

పోషకాహార లోపం వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలను చైతన్యపరుస్తున్నారు. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పిల్లల ఎత్తు, బరువు, చూసి ప్రత్యేక రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేసుకుని, సప్లిమెంటరీ పోషకాహార కార్యక్రమంలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. కిశోర బాలికలకు రక్తహీనత పరీక్షలు జరిపడం. పోషకాల లోపాన్ని అధిగమించడానికి పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలు, కౌమార దశలోని బాలికలు తీసుకోవాల్సిన అంశాలు తెలియపరుస్తున్నారు.

వికారాబాద్‌ జిల్లా పరిగి ప్రాజెక్టు పరిధిలోని కుల్కచర్ల, చౌడాపూర్‌, దోమ, పరిగి మండలాల్లోని 208 మంది అంగన్‌వాడి టీచర్లు అధికారిణి మెహరున్నిసా ఆధ్వర్యంలో వివిధ రకాల చేతి వంటకాలు తయారుచేసి స్టాల్​ ప్రదర్శన నిర్వహించారు. వాటిని అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో చూపిస్తూ కలిగే లాభాలను వివరిస్తున్నారు. వారు తయారుచేసిన పదార్థాల్లో కొన్ని చూద్దాం.

Poshan Maah 2025
బాలామృతంతో లడ్డూలు (Eenadu)
  • మునగ కూర : వంద గ్రాముల మునగ ఆకుల్లో సుమారు 8 వేల మైక్రో గ్రాముల విటమిన్‌ ఎ లభిస్తుంది. విటమిన్‌ సి కూడా లభిస్తుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని ధృడంగా తయారు చేస్తుంది. శరీరంలోని గాయాలు త్వరగా మానుతాయి. చర్మం ఎల్లప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది
  • రాగి లడ్డూలు : పుష్కలమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. ప్రధానంగా కాల్షియం, విటమిన్‌ ఇ రాగి లడ్డూల్లో ఉంటుంది
  • నువ్వులు, బెల్లంతో లడ్డూలు : విటమిన్‌ బి1, బి3, బి6తో పాటు కొంత విటమిన్‌ ఇ లభిస్తుంది.
  • బాలామృతంతో జావ, లడ్డూలు : సమృద్ధి పోషకాలతో పాటు విటమిన్‌ ఎ ఉంటుంది.
  • ఉడకబెట్టిన శనగలు : రక్తకణాల తయారీకి, గర్భిణులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఫైబర్, ఐరన్, ప్రొటీన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, జింకు, ఫాస్పరస్‌ సమృద్ధిగా అందుతాయి.
  • పాలకూర పకోడి : విటమిన్‌ ఎ, సి, కె, ఇతో పాటు కొంత విటమిన్‌ బి అందుతుంది.
  • మురుకులు : విటమిన్‌ బి1, బి2, బి3, బి6, బి9 పోషకాలు లభిస్తాయి.

మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ : భారతదేశ వ్యాప్తంగా పోషణ్ మాసోత్సవం ఏటా సెప్టెంబర్‌లో నిర్వహించే ఒక కార్యక్రమం. ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలకు పోషకాహార అంశాలపై అవగాహన కల్పించి మెరుగుపరచడానికి అమలు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం భారత ప్రభుత్వం పోషణ్ (ప్రధానమంత్రి సమగ్ర పోషణ పథకం) అభియాన్‌లో భాగంగా నడుస్తుంది. మహిళా శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ భాగస్వామ్య శాఖలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు, సంస్థల సహకారంతో పోషణ్ మాసోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. దేశంలో పోషకాహార లోపం సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి మంచి పోషకాహారం ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.

అంగన్​ వాడీ కార్యకర్తలు : ఈ పోషణ్​ మాసోత్సవం వల్ల అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు, పాఠశాలలు, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ విభాగాలు, పంచాయతీల సిబ్బంది పాల్గొంటారు. సెప్టెంబరు నెలలో, జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా వంటి స్థాయిలలో అనేక అవగాహన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తారు.

సాగు చేయని సరికొత్త ఆకుకూరల వంటకాలు - అధిక మొత్తంలో పోషకాలు

గర్భిణులు ఆ పోషకాలు తీసుకుంటే 'బీపీ' ముప్పు ఉండదా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN AND CHILDRENPOSHAN MAAH 2025MINISTRY OF WOMEN CHILD DEVELOPMENTపోషణ్‌ మాసోత్సవంSEPTEMBER NUTRITION MONTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.