గుంతలతో నిండిన రహదారులు - ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ప్రయాణం

కష్టంగా మారిన నందికొట్కూరు-నంద్యాల రహదారి ప్రయాణం - నిధులు మంజూరైనా ఆగిపోయిన పనులు

Poor Road Conditions in Nandyal
Poor Road Conditions in Nandyal
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Poor Road Conditions in Nandyal District: నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు పూర్తిగా అధ్వానంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఆర్‌అండ్‌బీ విభాగం పరిధిలోని రహదారులు ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి. ప్రతి వర్షాకాలం తర్వాత ప్యాచ్‌వర్కులు చేసినా కొన్ని నెలల్లోనే రోడ్లు మళ్లీ గుంతలతో నిండిపోతున్నాయి. ఫలితంగా వాహనదారులు నిత్యం ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.

58 కి.మీ ప్రయాణం - 2 గంటల 30 నిమిషాల కష్టయాత్ర: జిల్లా కేంద్రం నంద్యాల నుంచి నందికొట్కూరు వరకు సుమారు 58 కి.మీ దూరం ఉంది. సాధారణంగా ఈ మార్గంలో ప్రయాణం గంటలో పూర్తవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు అదే మార్గం ప్రయాణానికి 2 గంటల 30 నిమిషాలకుపైగా సమయం పడుతోంది. గుంతలతో నిండిన రహదారులు, పాడైన బీటీ పొరలు ప్రయాణికులకు సమస్యగా మారాయి. ప్రతి రోజూ వందలాది వాహనాలు ఈ రహదారిపై ప్రయాణిస్తాయి. జిందాల్ కంపెనీకి చెందిన 80 వాహనాలు కూడా రోజూ తిరుగుతుండటంతో గుంతలు మరింత లోతుగా మారాయి. భారీ వాహనాల దెబ్బకు రహదారి నాశనం అవుతోంది.

నిధులు మంజూరైనా పనులు నిలిచిపోయాయి: గత ఏడాది నందికొట్కూరు పట్టణంలోని డిగ్రీ కళాశాల నుంచి తలముడిపి వరకు రెండు వరుసల రహదారి నిర్మించనున్నట్లు పాలకులు, అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.7.5 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ప్రారంభంలో యంత్రాలతో చెట్లను తొలగించి, రహదారి శుభ్రపరిచిన తర్వాత పనులు ఆగిపోయాయి. అప్పటినుంచి కొత్త పనులు ప్రారంభం కాలేదు.

నాణ్యతా ప్రమాణాలు లేకుండా చేసిన మరమ్మతులు: నందికొట్కూరు నుంచి మిడుతూరు వరకు 12 కి.మీ దూరంలో దాదాపు 100 గుంతలు ఉన్నాయి. గత వర్షాకాలం తర్వాత వీటికి మరమ్మతులు చేసినా, పనులు నాణ్యతలేకుండా జరిగాయి. కేవలం 6 నెలల్లోనే రహదారి మళ్లీ పాడైపోయింది. దీంతో బైకులు స్లిప్‌ అయి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రాత్రివేళలు ప్రయాణం అంటే భయంగానే ఉంటుంది. గుత్తేదారులు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలనే తొందరలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడంతో, రహదారి యథాస్థితికి చేరింది.

మిడుతూరు-సుంకేసుల మార్గం కూడా దెబ్బతింది: మిడుతూరు ఉప విద్యుత్‌ కేంద్రం నుంచి సుంకేసుల బాట వరకు రెండు వరుసల రహదారి నిర్మించారు. కానీ ఆ పనులు కూడా అధ్వానంగా జరిగాయి. పలు చోట్ల రహదారి దెబ్బతింది. చెరుకుచెర్ల బాట సమీపంలో బీటీ రహదారి పూర్తిగా పాడైపోయి ప్రయాణానికి తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగిస్తోంది. ప్యాచ్‌వర్కులు చేసినా ప్రయోజనం లేకుండా మళ్లీ అదే పరిస్థితి తలెత్తింది. మిడుతూరు-సుంకేసుల మధ్య నిర్మించిన రోడ్లపై ఇప్పుడు పగుళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని: రహదారుల దుస్థితిపై ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాలంటే, సకాలంలో మరమ్మతులు చేయడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

