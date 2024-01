Pooja on Occasion Of Ayodhya in Singapore : బాలరాముని ప్రాణప్రతిష్ఠ సందర్భంగా సింగపూర్​లోని భక్తులు అయోధ్య శ్రీరామ పవిత్ర అక్షింతల వితరణ మహోత్సవం ఘనంగా జరుపుకున్నారు. తెలంగాణ కల్చరల్​ సొసైటీ సింగపూర్​ (TCSS) ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన అయోధ్య శ్రీరాముల వారి ప్రాణప్రతిష్ఠ అక్షింతలను అక్కడి భక్తులకు పంపిణీ చేశారు. ఈ అక్షితల వితరణ మహోత్సవాన్ని సింగపూర్​లోని చాంగి గ్రామంలో శ్రీరాముని ఆలయంలో కన్నుల పండుగలా నిర్వహించారు.

