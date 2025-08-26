ETV Bharat / state

వర్షాలతో హుస్సేన్​సాగర్‌లో కాలుష్యం తగ్గుముఖం - వివరాలు వెల్లడించిన పీసీబీ - HUSSAIN SAGAR IN HYDERABAD

భారీ వర్షాలతో రాజధానిలో హుస్సేన్​సాగర్​లో తగ్గిన నీటి కాలుష్యం - నీటి నాణ్యతలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని వెల్లడించిన కాలుష్య నియంత్రణ మండలి

Hussain Sagar
Hussain Sagar (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 11:58 PM IST

2 Min Read

Pollution In Hussain Sagar in Hyderabad : హుస్సేన్‌సాగర్‌లో కాలుష్యం తగ్గింది. కేంద్ర పీసీబీ ప్రమాణాల ప్రకారం జలచరాల మనుగడకు నీటిలో డీవో (డిజాల్వ్‌డ్‌ ఆక్సీజన్‌) ఒక లీటరు నీటిలో 3 నుంచి 4 ఎంజీలకంటే తక్కువ ఉండకూడదు. 7 నెలల్లో 1.2 నుంచి 3.8 ఎంజీలుగా నమోదైందని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోల్యూషన్​ కంట్రోల్ బోర్డ్​ స్పష్టం చేసింది.

బయో కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌ : వర్షాలొచ్చాక ట్యాంక్​బండ్​ పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి జీహెచ్‌ఎంసీ ఆఫీస్, సంజీవయ్య పార్కు, బుద్ధ విగ్రహం, మారియట్‌ హోటల్, ఖైరతాబాద్‌ ఎస్టీపీ, నెక్లెస్‌రోడ్, ఎన్టీఆర్‌ గార్డెన్, లేపాక్షి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, సికింద్రాబాద్‌ బోట్స్‌ క్లబ్‌ ప్రాంతాల్లో నీటి నమూనాలను సేకరించి పీసీబీ అధికారులు ఫలితాలు వెల్లడించారు. బీవోడీ (బయో కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌) స్థాయి లీటరు నీటిలో 3 ఎంజీలు ఉండాలి. కానీ 12 నుంచి 50 ఎంజీలుగా నమోదైంది. 6 నెలల్లో నమోదైన వివరాలతో పోల్చితే ప్రస్తుతం 12 నుంచి 19 ఎంజీలుగా ఉందని పీసీబీ పేర్కొంది.

గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం : పీవోపీ వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన సమయంలో హుస్సేన్‌ సాగర్‌లో విపరీతమైన నీటి కాలుష్యం నమోదవుతుంది. సాగర్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో క్రోమియం అధిక మోతాదులో ఉన్నట్లు పీసీబీ గతేడాది నిర్ధారించింది. గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనానికి ముందు, తర్వాత సాగర్ చుట్టుపక్కల ఆరు ప్రాంతాల్లో నీటి నాణ్యతను తనిఖీ చేశారు.

పలు ప్రాంతాల్లో రసాయనాల స్థాయిలు : నెక్లెస్‌రోడ్, బుద్ధ విగ్రహం, లేపాక్షి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్, ఎన్టీఆర్‌ పార్కు వద్ద రెండు చోట్ల, లుంబినీ పార్కు సమీపంలోని నీటి నమునాలను సేకరించిన అధికారులు ప్రయోగశాలకు పంపించారు. నీటిలోని టీడీఎస్‌(టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌), టీఎస్‌ఎస్‌(టోటల్‌ సస్పెండెడ్‌ సాలిడ్స్‌), బీవోడీ(బయోకెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌), సీవోడీ(కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌), డీవో(డిజాల్వుడ్‌ ఆక్సిజన్‌), టోటల్‌ కొలిఫామ్, ఫీకల్‌ కొలిఫామ్‌ లెవల్స్​ను తెలుసుకుంటారు.

టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌ : హుస్సేన్​ సాగర్‌లో వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనం వేళ అన్ని చోట్ల టీఎస్‌ఎస్‌(టోటల్‌ సస్పెండెడ్‌ సాలిడ్స్‌)- నీటి అడుగున చేరే మలినాలు, టర్బిడిటీ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. బుద్ధ విగ్రహం, ఎన్టీఆర్‌ పార్కు, లుంబినీ పార్కు వద్ద అత్యధిక మోతాదులో టీడీఎస్‌(టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌) నమోదైన దాఖలాలు ఉన్నాయి. టీడీఎస్​ ఎక్కువగా ఉండే చర్మ సంబంధ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.

జీవుల మనుగడకు ప్రమాదం : బయోకెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌(బీవోడీ), కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌(సీవోడీ) స్థాయిలు ఈ వినాయక విగ్రహాల సమయంలో పెరుగుతాయి. బీవోడీ పెరిగితే నీటిలో కాలుష్యం పెరిగినట్టే అని నిపుణులు చెబుతారు. ఇది లీటరు నీటిలో 3 ఎంజీల కంటే ఎక్కువ నమోదు అయితే నీటిలో ఉండే జీవుల మనుగడకు చాలా ప్రమాదకరమని అంటున్నారు. కానీ సాగర్‌లో చాలా సార్లు 2.5-4 మధ్య నమోదైన ఘటనలు ఉన్నాయి. పర్యావరణ ప్రేమికులు హుస్సేన్​సాగర్​లో కాలుష్యం, దుర్వాసన పెరగకుండా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. పలు ప్రాంతాలను అందంగా తీర్చిదిద్దితే మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉందని పలువురు అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

'గణేశ్​ నిమజ్జనాలు' చేశారు - హుస్సేన్​ సాగర్​లో 'నీటి కాలుష్యం' పెంచేశారు - Hussain Sagar water pollution

హుస్సేన్​సాగర్​లో ప్రారంభమైన పారిశుద్ధ్య పనుల ప్రక్రియ - Ganesha immersions in Tankbund

Pollution In Hussain Sagar in Hyderabad : హుస్సేన్‌సాగర్‌లో కాలుష్యం తగ్గింది. కేంద్ర పీసీబీ ప్రమాణాల ప్రకారం జలచరాల మనుగడకు నీటిలో డీవో (డిజాల్వ్‌డ్‌ ఆక్సీజన్‌) ఒక లీటరు నీటిలో 3 నుంచి 4 ఎంజీలకంటే తక్కువ ఉండకూడదు. 7 నెలల్లో 1.2 నుంచి 3.8 ఎంజీలుగా నమోదైందని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోల్యూషన్​ కంట్రోల్ బోర్డ్​ స్పష్టం చేసింది.

బయో కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌ : వర్షాలొచ్చాక ట్యాంక్​బండ్​ పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి జీహెచ్‌ఎంసీ ఆఫీస్, సంజీవయ్య పార్కు, బుద్ధ విగ్రహం, మారియట్‌ హోటల్, ఖైరతాబాద్‌ ఎస్టీపీ, నెక్లెస్‌రోడ్, ఎన్టీఆర్‌ గార్డెన్, లేపాక్షి హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, సికింద్రాబాద్‌ బోట్స్‌ క్లబ్‌ ప్రాంతాల్లో నీటి నమూనాలను సేకరించి పీసీబీ అధికారులు ఫలితాలు వెల్లడించారు. బీవోడీ (బయో కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌) స్థాయి లీటరు నీటిలో 3 ఎంజీలు ఉండాలి. కానీ 12 నుంచి 50 ఎంజీలుగా నమోదైంది. 6 నెలల్లో నమోదైన వివరాలతో పోల్చితే ప్రస్తుతం 12 నుంచి 19 ఎంజీలుగా ఉందని పీసీబీ పేర్కొంది.

గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం : పీవోపీ వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన సమయంలో హుస్సేన్‌ సాగర్‌లో విపరీతమైన నీటి కాలుష్యం నమోదవుతుంది. సాగర్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో క్రోమియం అధిక మోతాదులో ఉన్నట్లు పీసీబీ గతేడాది నిర్ధారించింది. గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనానికి ముందు, తర్వాత సాగర్ చుట్టుపక్కల ఆరు ప్రాంతాల్లో నీటి నాణ్యతను తనిఖీ చేశారు.

పలు ప్రాంతాల్లో రసాయనాల స్థాయిలు : నెక్లెస్‌రోడ్, బుద్ధ విగ్రహం, లేపాక్షి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్, ఎన్టీఆర్‌ పార్కు వద్ద రెండు చోట్ల, లుంబినీ పార్కు సమీపంలోని నీటి నమునాలను సేకరించిన అధికారులు ప్రయోగశాలకు పంపించారు. నీటిలోని టీడీఎస్‌(టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌), టీఎస్‌ఎస్‌(టోటల్‌ సస్పెండెడ్‌ సాలిడ్స్‌), బీవోడీ(బయోకెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌), సీవోడీ(కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌), డీవో(డిజాల్వుడ్‌ ఆక్సిజన్‌), టోటల్‌ కొలిఫామ్, ఫీకల్‌ కొలిఫామ్‌ లెవల్స్​ను తెలుసుకుంటారు.

టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌ : హుస్సేన్​ సాగర్‌లో వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనం వేళ అన్ని చోట్ల టీఎస్‌ఎస్‌(టోటల్‌ సస్పెండెడ్‌ సాలిడ్స్‌)- నీటి అడుగున చేరే మలినాలు, టర్బిడిటీ అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. బుద్ధ విగ్రహం, ఎన్టీఆర్‌ పార్కు, లుంబినీ పార్కు వద్ద అత్యధిక మోతాదులో టీడీఎస్‌(టోటల్‌ డిజాల్వుడ్‌ సాలిడ్స్‌) నమోదైన దాఖలాలు ఉన్నాయి. టీడీఎస్​ ఎక్కువగా ఉండే చర్మ సంబంధ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.

జీవుల మనుగడకు ప్రమాదం : బయోకెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌(బీవోడీ), కెమికల్‌ ఆక్సిజన్‌ డిమాండ్‌(సీవోడీ) స్థాయిలు ఈ వినాయక విగ్రహాల సమయంలో పెరుగుతాయి. బీవోడీ పెరిగితే నీటిలో కాలుష్యం పెరిగినట్టే అని నిపుణులు చెబుతారు. ఇది లీటరు నీటిలో 3 ఎంజీల కంటే ఎక్కువ నమోదు అయితే నీటిలో ఉండే జీవుల మనుగడకు చాలా ప్రమాదకరమని అంటున్నారు. కానీ సాగర్‌లో చాలా సార్లు 2.5-4 మధ్య నమోదైన ఘటనలు ఉన్నాయి. పర్యావరణ ప్రేమికులు హుస్సేన్​సాగర్​లో కాలుష్యం, దుర్వాసన పెరగకుండా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. పలు ప్రాంతాలను అందంగా తీర్చిదిద్దితే మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉందని పలువురు అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

'గణేశ్​ నిమజ్జనాలు' చేశారు - హుస్సేన్​ సాగర్​లో 'నీటి కాలుష్యం' పెంచేశారు - Hussain Sagar water pollution

హుస్సేన్​సాగర్​లో ప్రారంభమైన పారిశుద్ధ్య పనుల ప్రక్రియ - Ganesha immersions in Tankbund

For All Latest Updates

TAGGED:

POLLUTION CONTROL BOARDHUSSAIN SAGAR IN HYDERABADPOLLUTION IN HUSSAIN SAGARBIOCHEMICAL OXYGEN DEMANDHUSSAIN SAGAR IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.