పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్
పండగ రోజుల్లో అధికమొత్తంలో పూల వ్యర్థాలు - వీధి చివర్లో, కాలువల్లో పడేయడంతో పెరిగిపోతున్న వ్యర్థాలు - వాటిని సేంద్రియ ఎరువులుగా మార్చడంతో పర్యావరణాన్ని కాపాడవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : October 2, 2025 at 3:05 PM IST
Fertilizers From Flower Waste at Ramagundam : ఇళ్లలో పూజలు నిర్వహిస్తుంటాం. అయితే పూజలు ముగిశాక మరుసటిరోజున పూజలో వినియోగించిన పువ్వులను వృధాగా చెత్తలో పారవేస్తుంటాం. ఒక్క ఇంట్లోనే చెత్త ఉత్పన్నమవుతుంటే నగరంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. కాగా నగరాల్లోని ఆలయాల్లో నిత్యం పూజలు జరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా పూజలు నిర్వహించే సందర్భాలైన గణపతి నవరాత్రులు, శరన్నవరాత్రులు, దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి తదితర పర్వదినాలు, సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో పూల వ్యర్థాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా అవి సువాసన వెదజల్లినప్పటికీ వాటిని రహదారులు, మురుగు కాలువల్లో పడేయడంతో అపరిశుభ్రత, దుర్గంధంతో నిండిపోతాయి.
ఎరువుల తయారీతో తీరనున్న సమస్య : ఈ వ్యర్థాలు అధికమవడంతో పర్యావరణానికి ముప్పు, ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడంలేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఎరువుల తయారీ సులభమైన మార్గమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మిగిలిపోయిన పూలు, కూరగాయల వంటి వాటితో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేయడంతో ఈ సమస్య తీరనుంది. ఈ ఎరువును నగరపాలిక ఉద్యోనవనాలు, మొక్కల పెంపకం కేంద్రాలు, ప్రధాన రహదారుల మధ్య డివైడర్లలో ఏర్పాటు చేసిన మొక్కలకు వినియోగించనున్నారు.
కూరగాయలు వ్యర్థాలతో : పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం నగరపాలిక ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి మిగిలిపోయిన, కుళ్లిన కూరగాయలు వ్యర్థాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ మార్కెట్ నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలతో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేస్తున్నారు. సద్దుల బతుకమ్మ సందర్భంగా వెలువడిన సుమారు 5 టన్నుల పూల వ్యర్థాలు వెలువడ్డాయి. వాటిని గౌతమినగర్లోని చెత్త నిర్వహణ కేంద్రానికి మంగళవారం తరలించారు.
నిత్యం 2 నుంచి 3 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు : శివాజీనగర్తో పాటు నగరంలోని ప్రధాన కూడలిలో నిత్యం పూల వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా పండగాలు పర్వదినాల సందర్బంలో పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపారాలు సాగుతుంటాయి. నవరాత్రోత్సవాలు, పర్వదినాలు, వివాహాది శుభకార్యాలు, ఉద్యోగ విరమణ సన్నాహాలు తదితర సీజన్లలో పూలకు మార్కెట్లో డిమాండ్కు అధికంగా ఉంటుంది. దీనిలో మిగిలిన పూలను మార్కెట్ వ్యర్థాలతో కలిపి చెత్త నిర్వహణ కేంద్రానికి తరలిస్తున్నారు.
నగరపాలిక కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి నిత్యం 2 నుంచి 3 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు వెలువడుతున్నాయి. కాగా వాటిని ప్రత్యేక ట్రాక్టర్లో చెత్త నిర్వహణ కేంద్రానికి తరలిస్తూ సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేస్తున్నారు.
ఆలయాల్లోని పూల వ్యర్థాలతో : దేవాలయాల్లో వెలువడే పూల వ్యర్థాలతో అక్కడే సేంద్రియ ఎరువు తయారీకి చర్యలు తీసుకోవాలంటూ గతంలో నగరపాలిక నిర్వాహకులకు అవగాహన కల్పించారు. ప్రధానంగా నవంబర్ నుంచి జనవరి వరకు అయ్యప్ప దేవాలయాల్లో పూల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటిని నగరపాలిక చెత్త నిర్వహణ కేంద్రానికి తరలిస్తుండగా ఎవరికి వారు సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది.
ఇంటి ఆవరణలోనే ఎరువుల తయారీ : వంటింటి వ్యర్థాలతో ఇంటి ఆవరణలోనే సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేసుకోవాలంటూ స్వశక్తి మహిళలకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ప్రయోగాత్మకంగా పలు నివాసాల్లో తయారు చేయించారు. ఇంటి ఆవరణలో స్థలం లేని ప్రాంతాల్లోని నివాసాలకు సంబంధించి నగరపాలిక ఆధ్వర్యంలో వారికి సమీపంలోనే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
