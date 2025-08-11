ETV Bharat / state

'సార్‌ ఆ క్లినిక్‌ మన వాళ్లదే - కొంచెం చూసి తనిఖీలు చేయండి' - IVF SURROGACY THREATENING OFFICIALS

ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్లు చేసి ఒత్తిడి తెస్తున్న నిర్వాహకులు - ఐవీఎఫ్‌ అక్రమాల నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌లో కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం - ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు ముమ్మరం చేస్తున్న అధికారులు

Published : August 11, 2025 at 12:48 PM IST

Political Leaders Threatening on IVF and Surrogacy Center Pressure on Officials : 'సార్‌ ఆ క్లినిక్‌ మన వాళ్లదే. మాకు ఫలానా రాజకీయ నాయకులు తెలుసు. కొంచెం చూసి ముందుకు వెళ్లండి’ అంటూ కొందరు ఐవీఎఫ్, సరోగసీ కేంద్రాల నిర్వాహకులు అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఫలానా రాజకీయ నేతలు తమ బంధువులేనని చెబుతూ పరోక్షంగా బెదిరింపులకు దిగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ నుంచి ఇప్పటికే 10-15 మంది వరకు సీనియర్​ అధికారికి ఫోన్లు చేసి ఇలా చేయడం చూస్తే అక్రమాల జాతర ఏ స్థాయిలో జరుగుతుందో అర్థమవుతోంది.

ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు ముమ్మరం : సికింద్రాబాద్‌ సృష్టి ఐవీఎఫ్‌ కేంద్రం అక్రమాల నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌లో ఈ తరహా కేంద్రాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రత్యేక బృందాలతో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. తనిఖీల సందర్భంగా 90 శాతం కేంద్రాల్లో అనేక లోపాలు గుర్తించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐవీఎఫ్, సరోగసీ కేంద్రాలు అసిస్టెడ్‌ రిప్రొడక్టివ్‌ టెక్నాలజీ (రెగ్యులేషన్‌) యాక్టు 2021, సరోగసీ (రెగ్యులేషన్‌) చట్టం 2021 నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. చాలా కేంద్రాల్లో ఆ పరిస్థితి లేదు.

కమర్షియల్​గా మారిన సరోగసీ కేంద్రాలు : శివారులోని కొన్ని కేంద్రాలు అసలు రిజిస్ట్రేషన్లను పునరుద్ధరించుకోకుండానే కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. ఇక్కడ పని చేసే చాలా మందికి సరైన అర్హతలు లేనట్లు గుర్తించారు. కొంతమంది దళారులను పెట్టుకుని, పిల్లల లేని జంటలను గుర్తించి వారిని ఆయా కేంద్రాల వైపు నడిచేలా చేస్తున్నారు. మరికొన్ని కేంద్రాల్లో ఎగ్స్, స్పెర్మ్​ వాటి శాంపిళ్ల నిర్వహణ, ధ్రువపత్రాల్లో సరైన పారదర్శకత పాటించడం లేదని తేలింది. అలాగే రికార్డులనూ సక్రమంగా నిర్వహించడం లేదు. ఈ సరోగసీ కేంద్రాల్లో పూర్తి స్థాయిలో కమర్షియల్​ సరోగసీనే నడుపుతున్నారు.

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు : దీనిపై పూర్తి నిషేధం ఉన్నా లెక్క చేయడం లేదు. సరోగసీ కోసం రూ.లక్షల్లో వసూలు చేస్తున్నట్లు తనిఖీల్లో వెల్లడైంది. ఎగ్, స్పెర్మ్‌ డోనర్లకు ఆరోగ్య, జన్యు సంబంధిత పరీక్షలు చేయాల్సి ఉన్నా, అవేమీ పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రతి ఐవీఎఫ్‌ క్లినిక్‌లో ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, నిబంధనలపై పర్యవేక్షణకు యంత్రాంగం తప్పనిసరి. ఇవి లేకుండానే డబ్బు సంపాదనే ధ్యేయంగా ఈ కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. దీనిపై త్వరలో కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వనున్నట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు. తర్వాత చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

సరోగసీ (రెగ్యులేషన్‌) చట్టం 2021 నిబంధనలు :

  • చట్ట ప్రకారం, సరోగసీ చేసే జంటకు తమ దగ్గరి బంధువు మాత్రమే సరోగసీ తల్లిగా ఉండాలి.
  • సరోగసీకి తల్లికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా బిడ్డను కనడానికి మాత్రమే అంగీకరించాలి.
  • సరోగసీ తల్లికి వైద్య, బీమా ఖర్చులు చెల్లించవచ్చు.
  • జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో సహాయక పునరుత్పత్తి సాంకేతిక, సరోగసీ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
  • సరోగసీ ప్రక్రియ నిర్వహించడానికి క్లినిక్​లు తప్పని సరిగా నమోదు చేసుకోవాలి.
  • కేంద్రాలు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ అధికారులు జారీ చేసిన లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి.

