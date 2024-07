ETV Bharat / state

జాహ్నవి కందుల కేసులో కీలక మలుపు - ఊడిన యూఎస్ పోలీసు ఉద్యోగం - JAAHNAVI KANDULA DEATH CASE UPDATE

Published : Jul 18, 2024, 10:46 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

US Cop Who Laughted At Jaahnavi Kandula Death Fired : అమెరికాలో జాహ్నవి కందుల మృతిని చులకన చేస్తూ మాట్లాడిన డేనియల్‌ అడెరెర్‌ అనే పోలీసును ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగించారు. మృతి చెందిన సమయంలో అడెరెర్‌ మాటలు మనసును గాయపర్చేలా ఉన్నాయని సియాటెల్‌ పోలీసు డిపార్ట్‌మెంట్‌ చీఫ్‌ రహర్ పేర్కొన్నారు. జాహ్నవి మృతిపై అడెరెర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్రంగా గాయపర్చాయని రహర్‌ తెలిపారు.

అసలేం జరిగిందంటే? ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన 23 ఏళ్ల కందుల జాహ్నవి 2023 జనవరిలో సియాటెల్‌లోని పోలీసు పెట్రోలింగ్‌ వాహనం ఢీకొని మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసు దర్యాప్తుపై పోలీసు అధికారి డేనియల్‌ అడెరెర్‌, చులకనగా మాట్లాడుతూ పగలబడి నవ్విన వీడియో ఒకటి అప్పట్లో వైరల్‌గా మారింది. ‘ఆమె ఓ సాధారణ వ్యక్తి, ఈ మరణానికి విలువలేదు’ అన్నట్లుగా మాట్లాడారు. దీంతో ఈ అంశంపై తీవ్ర దుమారం రేగింది. ఆ అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని మోదీ ప్రభుత్వం సైతం డిమాండ్‌ చేసింది. అడెరెర్​ను అప్పట్లోనే సస్పెండ్‌ చేసిన అమెరికా ఉన్నతాధికారులు తాజాగా అతనిపై తుది చర్యలు తీసుకున్నారు.

