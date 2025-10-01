ETV Bharat / state

పైరసీ సినిమాలు చూస్తున్నారా? - జర జాగ్రత్త! మీ డేటా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరే ఛాన్స్​

కొత్త తరహా మోసాలకు తెరతీస్తున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు - వెబ్​సైట్లలో కొత్తసినిమాలు, వెబ్​సిరీస్​లను ఉచితంగా చూడచ్చొంటూ ఊరిస్తున్న వైనం - నమ్మి లింక్​లపై క్లిక్​ చేస్తే డేటా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చేరుతుందని పోలీసుల హెచ్చరిక

Police warn of the dangers of watching pirated movies
Police warn of the dangers of watching pirated movies (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Police warn of the dangers of watching pirated movies : ఆన్​లైన్​లో పైరసీ సినిమాలు చూస్తున్నారా? అయితే తస్మాత్​ జాగ్రత్త. మీ డేటా సైబర్​ నేరగాళ్లకు చిక్కే అవకాశం ఉందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫ్రీగా వస్తుందిలే కదా అని ఆ లింక్​లపై క్లిక్ చేస్తే చిక్కుల్లో పడ్డట్లేనని చెబుతున్నారు. మరి ఈ పైరసీ సినిమాల ద్వారా సైబర్​ మోసగాళ్లు ఏవిధంగా నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు? వారి చేతుల్లోకి మన వ్యక్తిగత డేటా ఏవిధంగా వెళుతోంది? అసలు పైరసీ రాకెట్​ను ఏవిధంగా చేధించారు? అనే విషయాలను సీవీ ఆనంద్​ వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు మీకోసం

సరదాగా లింక్​పై క్లిక్​ చేస్తే బుక్కైపోయినట్లే! : అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికతను ఉపయోగించి సైబర్​ మోసగాళ్లు కొత్త తరహాలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వివిధ వెబ్​సైట్​లలో కొత్త సినిమాలు, వెబ్​సిరీస్​లను ఉచితంగా చూడొచ్చంటూ నెటిజన్లను ఊరిస్తున్నారు. పైరసీదారులు, హ్యాకర్ల ద్వారా ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని సినిమాలను పైరసీ చేయిస్తున్నారు. స్మార్ట్​ఫోన్లలో వీక్షించేంతగా దగ్గర చేస్తున్నారు.

ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా సినిమా చూస్తున్నప్పటికీ వారి డేటా సైబర్‌ నేరస్థులకు చేరుతుందని సీవీ ఆనంద్‌ హెచ్చరించారు. 'పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు సరదాగా క్లిక్‌ చేసినట్లయితే ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ ఉచితమంటూ డౌన్‌లోడ్‌ చేయిస్తారు. అక్కడ కూడా వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారం నుంచి బ్యాంకు అకౌంట్​ వివరాలు, యాప్‌ల చిట్టా సైబర్​ మాయగాళ్లకు చేరుతోందని' ఆయన​ తెలిపారు. అందువల్ల నెటిజన్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరారు. అజాగ్రత్తగా ఉంటే చిక్కులు తప్పవని హెచ్చరించారు. అందువల్ల ఆన్​లైన్​లో పైరసీ సినిమాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

సర్వర్ల భద్రత నామమాత్రమే : ఆన్‌లైన్‌ మోసాలకు సంబంధించిన కేసుల దర్యాప్తులో సైబర్‌ల్యాబ్‌ కీలకపాత్ర వహించింది. రూ.2 కోట్ల విలువైన సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌లను సకాలంలో అమర్చేందుకు సీవీ ఆనంద్‌ చొరవ చూపారు. సినిమా రంగానికి కొరకరాని కొయ్యగా తయారైన పైరసీ రాకెట్‌ను ఛేదించేందుకు నాలుగు నెలలుగా పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఈ క్రమంలోనే లింకులను ఛేదించే క్రమంలో కొత్త సినిమాలను భద్రపరిచే మీడియా కంపెనీల ప్రధాన సర్వర్లలో లోపాలను గుర్తించామని సైబర్‌ క్రైమ్‌ కానిస్టేబుళ్లు ప్రశాంత్, రుక్మిణి వెల్లడించారు. పాతకాలపు సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తుండటం వల్ల హ్యాకర్లు తేలిగ్గా చొరబడి డేటాను తస్కరిస్తున్నట్లుగా వివరించారు.

ప్రాణాలకు తెగించి : సినిమాలను పైరసీ చేస్తున్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన సుధాకరన్​ను అదుపులోకి తీసుకునేటప్పుడు సత్యమంగళం ఫారెస్ట్​ ఏరియాలో కారుపై ఏనుగు విరుచుకుపడిందని, ఈ ఘటనలో త్రుటిలో బయటపడ్డామని ఎస్సై మన్మోహన్ గౌడ్ తెలిపారు.

చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అర్థమైంది : పైరసీ నుంచి బయటపడేందుకు చిత్ర పరిశ్రమ(సినీ ఇండస్ట్రీ మరెన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరమని గ్రహించామని సినీ నిర్మాత, ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్‌ దిల్‌రాజు తెలిపారు. రోజురోజుకు టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ తామెంత అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది అర్ధమైందన్నారు. యాంటీపైరసీ సెల్‌ ద్వారా తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్నట్టుగా ఆయన తెలిపారు. మరోవైపు సినిమాలు పైరసీ చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

500 సినిమాల పైరసీ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం : సీవీ ఆనంద్

విడుదలైన రోజే HD క్వాలిటీలో ఆన్​లైన్​లో - కొత్త సినిమాల పైరసీ దొంగ దొరికేశాడు

For All Latest Updates

TAGGED:

BEWARE OF PIRATED MOVIESDISADVANTAGES OF PIRATED MOVIESపైరసీ సినిమాలు చూడటం వల్ల నష్టాలుBEWARE OF PIRATED MOVIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.