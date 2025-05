ETV Bharat / state

ట్రా'ఫికర్‌' తీర్చే డ్రోన్లు - రోడ్డుపై రాకపోకలు స్తంభిస్తే పసిగడతాయి - MONITORING TRAFFIC WITH DRONES

Police Using Drones to Control Traffic in AP ( ETV Bharat )