'ఆర్మీ' అంటారు - అందినకాడికి దోచేస్తారు : రూటు మార్చిన సైబర్ కేటుగాళ్లు
రోజుకో కొత్త తరహా మోసానికి పాల్పడుతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఆర్మీ విభాగంలో కాంట్రాక్టు పనులంటూ టోకరా - ఎనీడెస్క్, ఏపీకే ఫైళ్లు పంపి ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తున్న వైనం
Published : October 13, 2025 at 9:12 AM IST
Be Vigilant About Cybercrimes : టెక్నాలజీ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో, సైబర్ నేరాలు అంతే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికను వినియోగించి కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతూ ప్రజలను సైబర్ నేరగాళ్లు నిండా ముంచుతున్నారు. పూటకో తీరు, రోజుకో మోసం అన్న రీతిలో వ్యవహరిస్తూ, ప్రజల నుంచి డబ్బులను కాజేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : బాగ్ అంబర్పేటకు చెందిన ప్యాకింగ్ కంపెనీ ఓనర్కు గత నెల 16వ తేదీన ఓ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీ నుంచి మాట్లాడుతున్నానని, పది వేల అట్టపెట్టెలు కావాలని అవతలి వ్యక్తి కోరాడు. ఇన్వాయిస్ కావాలని మెయిల్ ఐడీని పంపాడు. మరుసటి రోజు అకౌంట్స్ మేనేజర్నంటూ ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి, డిఫెన్స్ ఫండ్ రూ.10 చెల్లించాలన్నాడు. అట్నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో పలు దశలవారీగా రూ.2.50 లక్షలు కాజేశాడు.
పూజలు చేయించాలంటూ నమ్మబలికి : బంజారాహిల్స్లో ఉంటున్న ఓ పూజారికి సికింద్రాబాద్ మిలటరీ ఆఫీసు నుంచి మాట్లాడుతున్నట్లు ఫోన్ వచ్చింది. తమ కల్నల్ ఆరోగ్యం బాగాలేదని, 21 మంది పండితులతో 11 రోజులు పూజలు చేయించాలంటూ సైబర్ మోసగాడు నమ్మకం కలిగించాడు. అడ్వాన్స్ కింద రూ.3 లక్షలు చెల్లిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. కొంత సమయం తర్వాత మరో ఫోన్ నంబర్ నుంచి వీడియో కాల్ చేశాడు. అడ్వాన్స్ సొమ్ము పంపుతానంటూ మాయమాటలు చెప్పి, రూ.6 లక్షలు తన అకౌంట్లోకి మళ్లించుకున్నాడు.
సైన్యంలోని పలు విభాగాల్లో కాంట్రాక్టు పనులు ఉన్నాయని ప్రజలకు మస్కా కొడుతున్నారు. ఏపీకే ఫైల్స్ను బాధితుల కంప్యూటర్, స్మార్ట్ఫోన్స్లో డౌన్లోడ్ చేయించి, బ్యాంకు అకౌంట్లలో సొమ్ము స్వాహా చేస్తున్నారు. నెల రోజుల వ్యవధిలోనే వైమానిక, సైనిక విభాగాల పేరిట మోసపోయినట్లుగా లబోదిబోమంటూ 9 మంది పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ఇలా నమ్మించి, అలా కొట్టేసి : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబయి, విశాఖపట్నం తదితర ప్రధాన నగరాల్లోని సైనిక విభాగాలను మాయగాళ్లు వారికి అనువుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా, వెబ్సైట్ల ద్వారా వ్యాపారులు, కుటీర పరిశ్రమల నిర్వాహకులు, కాంట్రాక్టర్ల ఫోన్ నంబర్లను సేకరిస్తారు. వారి వాట్సప్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి మోసపూరిత లింకులను పంపుతారు. స్పందించిన వారితో తాము గుత్తేదారుల కోసం వెతుకుతున్నామని, టెండర్ ప్రక్రియ లేకుండానే వెంటనే పనులు దక్కించుకునే వెసులుబాటు ఉందని నమ్మబలుకుతున్నారు. నగదు చెల్లింపులు జరపాలంటే, అవతలి వారి బ్యాంకు అకౌంట్లు, పర్సనల్ డేటా ధ్రువీకరించుకోవాలనే నిబంధన ఉందంటూ బురిడీ కొట్టిస్తారు.
ఏపీకే ఫైల్స్ పంపి, ఫోన్ హ్యాక్ చేసి : ఎనీ డెస్క్, ఏపీకే ఫైల్స్ను పంపి వారి సెల్ఫోన్లను హ్యాక్ చేస్తారు. బాధితుల బ్యాంకు మొబైల్ యాప్లను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుని నగదు లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా చెబుతూ వారి అకౌంట్లలోని సొమ్మంతా తమ ఏజెంట్ల ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తారు. ఆ డబ్బంతా రీఫండ్ చేస్తామంటూ మభ్యపెట్టి చివరికి ముఖం చాటేస్తారు. సోషల్ మీడియా, వాట్సప్ గ్రూపుల్లో వచ్చే సమాచారాన్ని పూర్తిగా నిర్ధారించుకోకుండా నగదు చెల్లింపులు చేయొద్దని సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ కవిత దార సూచించారు.
