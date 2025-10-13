మీ పాత ఫోన్లు అమ్మేస్తున్నారా? - తేడా కొడితే పోలీస్ ఎంక్వైరీ తప్పదు!
పాత సెల్ఫోన్ల సేకరణకు పల్లెలనే టార్గెట్గా చేసుకున్న సైబర్ మాయగాళ్లు - పాత ఫోన్లు సేకరించి వాటితో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్న వైనం - ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకుంటే చిక్కులు తప్పవంటున్న పోలీసులు
Published : October 13, 2025 at 8:40 AM IST
Precautions while selling cellphone : 'రెండు పనికిరాని డబ్బా ఫోన్లకు ప్లాస్టిక్ బకెట్', ఒక పాత ఫోన్కు కిలో చక్కెర' అంటూ ఊరూరా జరుగుతున్న ఈ వ్యాపారం వెనక సైబర్ సామ్రాజ్యం ఉందంటున్నారు పోలీసులు. పల్లె ప్రజలకు చిన్నపాటి వస్తువులను ఎరగా వేసి, ఓల్డ్ ఫోన్లను కొత్త నేరాలకు సైబర్ మాయగాళ్లు వాడుకుంటున్నారు. ఇటీవల భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దుమ్మగూడెం మండలంలోని సైబర్ ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో బిహార్కు చెందిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని 150 పాత ఫోన్లను స్వాధీనపరచుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాత ఫోన్ల అమ్మే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని : పాత ఫోన్ల సేకరణకు సైబర్ మాయగాళ్లు పల్లెలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. అక్కడి ప్రజలు పాత, పాడైపోయిన పాత ఫోన్లను నిరుపయోగంగా భావిస్తారు. పట్టణాల్లో మాదిరిగా రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు లేదా గుర్తింపు పొందిన డీలర్లకు అమ్మేయాలనే అంశంపై వారికి అంతగా అవగాహన ఉండదు. ప్లాస్టిక్, స్టీల్ పాత్రలకు లేదా తక్కువ మొత్తంలో డబ్బుకు ఆశపడి పాత సెల్ఫోన్లను అప్పగిస్తారు.
సెల్ఫోన్ ఒకరిది, నేరం వేరొకరిది : ప్రతి మొబైల్ ఫోన్కు ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ (ఐఎంఈఐ) నంబర్ అనేది ఉంటుంది. సైబర్ క్రైం జరిగినప్పుడు పోలీసులు ఆ నంబర్ ఆధారంగానే దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే పాత ఫోన్ అమ్మిన వ్యక్తి అపరాధిగా తేలుతారు. అసలు నేరం చేసినవారు తప్పించుకుంటారు. పల్లెల్లో సేకరించిన పాత ఫోన్లను చాలా వరకు ఝార్ఖండ్, బిహార్ తదితర రాష్ట్రాల్లోని సైబర్ నేరాల కేంద్రాలకు తరలిస్తారు. మరమ్మతులు చేసి నకిలీ పేర్లతో తీసుకున్న సిమ్కార్డులను వేసి పలు రకాల మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. తద్వారా సైబర్ నేరాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ములో కొంతభాగాన్ని పాత ఫోన్లు సేకరించిన వారికి కమీషన్గా ఇస్తున్నారు.
ప్రమాదం పొంచి ఉందిలా : పాడైన, పాత ఫోన్లలో సిమ్కార్డు మరిచిపోయినా, డేటాను ఫార్మాట్ చేయకపోయినా ఇబ్బందులు తప్పవు. పర్సనల్ ఫొటోలు, వీడియోలు, నంబర్లు నేరగాళ్లకు చిక్కితే వారి నుంచి ఆర్థిక వేధింపులకు గురయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. పాత ఫోన్లో బ్యాంకింగ్ యాప్లు, ట్రాన్షాక్షన్ల వివరాలు కనిపిస్తే ఆర్థికపరమైన మోసాలు జరగవచ్చు. నేరం చేయకపోయినప్పటికీ, నేరానికి సహకరించినట్లుగా భావించే అవకాశముంది. పోలీసు విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకు పాత ఫోన్లను విక్రయించకపోవడమే మంచిదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :
- ఎవరైనా వ్యక్తికి లేదా డీలర్కు సెల్ఫోన్ విక్రయిస్తే వారి అడ్రస్, ఆధార్ వివరాలు సేకరించాలి.
- ఫోన్ అమ్మినట్లుగా (ఐఎంఈఐ నంబర్, విక్రయించిన తేదీ వివరాలు పేర్కొంటూ) రిసిప్ట్ను పొందాలి.
- ఏరోజు, ఎవరికి విక్రయించారనే సమాచారం మీ వద్ద ఉంటే, భవిష్యత్తులో ఆ ఫోన్ ద్వారా నేరం జరిగినా పోలీసుల దర్యాప్తు నుంచి సురక్షితంగా బయటపడవచ్చు.
"పాత సామాన్లు కొనే అపరిచితులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సెల్ఫోన్లను విక్రయించవద్దు. అలాంటి వారి ద్వారా సైబర్ మాయగాళ్లకు ఫోన్లు చేరుతున్నాయి. పాత ఫోన్లు అమ్మేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే చట్టపరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది" - రోహిత్రాజు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ఎస్పీ
