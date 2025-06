ETV Bharat / state

ఆలస్యంగా ఫిర్యాదు - దక్కని నగదు - సైబర్​ క్రైమ్​కీ 'గోల్డెన్​ అవర్​' - CYBER CRIME CASH RECOVERY PROBLEMS

Published : June 28, 2025 at 8:01 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Police Unable to Recover Cash Due to Late Complaint in Cyber Crimes: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సైబర్‌ నేరగాళ్ల మాయలో పడి చాలా మంది రూ.కోట్లలో పోగొట్టుకుంటున్నారు. మోసపోతున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం మంది సకాలంలో స్పందించక పోగొట్టుకున్న నగదు తిరిగి పొందలేకపోతున్నారు. ఆలస్యంగా ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు సైతం బ్యాంకు ఖాతాల నిలుపుదల, నగదు రికవరీ చేయలేకపోతున్నారు. అదే ‘గోల్డెన్‌ అవర్‌’లో స్పందిస్తే సొమ్ము వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

గార మండలంలోని సతివాడ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి బ్యాంకు నుంచి రూ.70 వేలు నగదు మాయమైంది. అతని బ్యాంకు ఖాతా శ్రీకాకుళం నగరంలో ఉండటంతో రెండో పట్టణంలో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆలస్యంగా పోలీసులకు వివరాలు తెలియజేయడంతో ఆ కేసు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు.

శ్రీకాకుళం నగరానికి చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి గత నెల 12న ఏటీఎంలో నగదు తీసుకునేందుకు వెళ్లాడు. వెనక నిలబడిన ఓ యువకుడు ఆయనకు సహకరిస్తున్నట్టు నటించి వేరే కార్డును చేతికిచ్చి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటికే పిన్‌ నంబరు తెలియడంతో రెండు దఫాలుగా రూ.45 వేలు తీసేశాడు. చరవాణి సంక్షిప్త సమాచారం వచ్చాక చూసుకున్న విశ్రాంత ఉద్యోగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటికే గోల్డెన్‌ అవర్‌ దాటిపోవడంతో ఖాతాను నిలుపుదల చేయడం సాధ్యపడలేదు.

ఆ గంట గోల్డెన్‌ అవర్‌ ఇక్కడ: రహదారి ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ‘గోల్డెన్‌ అవర్‌’ ఎంత కీలకమో సైబర్‌ నేరాల్లో నిందితుల్ని పట్టుకునేందుకు, బాధితులు పోగొట్టుకున్న సొమ్ము రికవరీ చేసేందుకు తొలి గంట అంతే ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆన్‌లైన్‌ నుంచి నగదు మాయమైన గంటలో ఫిర్యాదు చేయగలిగితే బ్యాంకు ఖాతా నిలుపుదల చేయడానికి వీలుంటుందంటున్నారు. అందుకే బాధితులు నగదు పోగొట్టుకున్న వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్‌ చేసి సమాచారమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అనంతరం రికవరీ చేసిన సొమ్మును చోరీ సొత్తు మాదిరిగానే న్యాయస్థానం నుంచి అనుమతి తీసుకుని తిరిగి అప్పగిస్తున్నామని వివరిస్తున్నారు.