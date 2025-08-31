ETV Bharat / state

ఎక్కడున్నా ఇట్టే పసిగట్టేస్తుంది! - పోలీసు జాగిలాల గురించి ఈ విషయాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు! - SPECIAL STORY ON POLICE DOGS

కేసుల ఛేదనలో పోలీసులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్న పోలీస్ జాగిలాలు - హత్యలు, దోపిడీలు, చోరీలు తదితర కీలక కేసుల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న డాగ్స్ - వాటికి శిక్షణ ఏవిధంగా ఉంటుంది? ప్రత్యేకతల వివరాలు తెలుసుకుందాం

Special story on Police Dogs : మత్తు, పేలుడు పదార్థాలను పసిగడుతూ, దోపిడీలు, హత్యలు, చోరీల చిక్కుముడులను విప్పడంలో తమదైన ప్రతిభను కనబరుస్తూ శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నాయి పోలీసు జాగిలాలు. నేర ఛేదనలో పోలీసు వారికి ఎంతగానో సహకరిస్తున్నాయి. నిపుణులైన వారి పర్యవేక్షణలో వీటికి ప్రత్యేక శిక్షణ, పోషణతో వాటిని మెరికలుగా తయారు చేస్తారు. వాటి ప్రత్యేకతలు ఇవీ

సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసుల వద్ద నేరవిభాగంలో రెండు, పేలుడు పదార్థాల గుర్తింపు విభాగంలో మూడు, నార్కొటిక్‌ విభాగంలో ఒకటి చొప్పున జాగిలాలు ఉన్నాయి. వీటికి ఏఆర్‌(ఆర్వ్​డ్ రిజర్వ్) విభాగంలోని హెడ్‌ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుళ్లు హ్యాండ్లర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

సదుపాయాలు : పోలీస్‌ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఈ జాగిలాలకు ప్రత్యేక గదులుంటాయి. హ్యాండ్లర్లు వాటిని ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్‌ కోసం తీసుకెళ్తారు. గ్రూమింగ్‌ చేస్తారు. రెండు పూటలా 250 గ్రాముల చొప్పున రాయల్‌ కెనాన్‌ ఫుడ్​ను వాటికి అందజేస్తున్నారు. వేసవిలో మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, చల్లటి గాలి కోసం కూలర్ల సదుపాయం కూడా కల్పిస్తారు. వీటికి ఒక్కోదానికి నెలవారీ పోషణకు రూ.30వేల వరకు పోలీసుశాఖ ఖర్చుచేస్తోంది. అనారోగ్యానికి గురైతే స్థానిక పశువైద్యాధికారి(వెటర్నరీ డాక్టర్​) వద్ద ప్రాథమిక చికిత్స చేయిస్తారు. అత్యవసరమైతే మొయినాబాద్‌లోని సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్​కు తీసుకెళతారు.

ఎనిమిది నెలల తర్పీదు : మొయినాబాద్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడమీలో 8 నెలల పాటు కఠోర శిక్షణను ఇస్తారు. తొలుత పశువైద్యుల(వెటర్నరీ డాక్టర్ల) సూచనలతో మేలురకం కుక్క పిల్లలను జాగిలాల కోసం ఎంపిక చేసుకుంటారు. మొదటి 2 నెలల పాటు హ్యాండ్లర్, శునకం మధ్య ప్రేమ, ఆప్యాయతను పెంపొందించడంపై, తర్వాత రెండు నెలలు విధేయత ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మరో 4 నెలల పాటు వీఐపీ, వీవీఐపీ భద్రత, మాదకద్రవ్యాలు(డ్రగ్స్​), వాసన గుర్తించడం, నిందితులను పసిగట్టడం, అసాంఘిక శక్తులు దాచిపెట్టిన పేలుడు పదార్థాలను గుర్తించడం లాంటి అంశాల్లో జాగిలాలకు ప్రత్యేక ట్రైనింగ్​ అందిస్తారు. వాటి ఆరోగ్య సంరక్షణ, వాటితో వ్యవహరించే తీరుపై పశువైద్యులు హ్యాండ్లర్లకు అవగాహన కల్పిస్తారని జిల్లాలోని పేలు పదార్థాల గుర్తింపు డాగ్‌ హ్యాండ్లర్ల, ఏఆర్‌ హెడ్‌కానిస్టేబుల్‌ నందకిశోర్‌ తెలిపారు.

అవార్డులు : శిక్షణ సమయంలో మంచి ప్రతిభ చూపిన జాగిలాలకు బహుమతులు కూడా ప్రదానం చేస్తారు. డ్యూటీమీట్‌ పోటీల్లో ఆయా విభాగాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వాటికి బంగారు, వెండి, కంచు పతకాలను అందిస్తారు. జిల్లాలో నేరాలను పసిగట్టే లూసీ, పేలుడు పదార్థాలను గుర్తించే బ్రూనోలు శిక్షణలోనే కన్సోలేషన్‌ బహుమతులు దక్కించుకున్నాయి.

సేవలు పదేళ్లపాటు : ఆరోగ్యంగా ఉన్న జాగిలం పదేళ్ల పాటు పోలీస్​ శాఖలో సేవలందిస్తుంది. ఆ తర్వాత దానికి విశ్రాంతిని ఇస్తారు. కొన్నిచోట్ల వాటి సేవలకు గుర్తింపుగాను పదవీ విరమణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు జాగిలాలు మృతి చెందితే పోలీసులు వాటి అంత్యక్రియలను గౌరవప్రదంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

