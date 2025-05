ETV Bharat / state

వైస్​ఎస్​ షర్మిల ఆమరణ నిరాహార దీక్ష భగ్నం - POLICE STOPPED SHARMILA PROTEST

police_stopped_sharmila_protest_at_vizag_steel_plant ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 10:42 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 11:15 PM IST 1 Min Read

Police Stopped Sharmila Protest At Vizag Steel Plant : విశాఖ స్టీల్​ ప్లాంట్​ వద్ద ఏపీపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఆమెను పోలీసు వాహనంలో విశాఖ ఎయిర్​పోర్ట్​కు తరలించారు. ఈ రోజు రాత్రి 11 గంటలకు షర్మిల విశాఖ నుంచి హైదరాబాద్​ బయలుదేరనున్నారు. రాత్రి 9.30గంటల సమయంలో ధర్నా శిబిరం నుంచి షర్మిలను తరలించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులను కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు, స్టీల్‌ ప్లాంట్ కార్మికులు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో తొలగించిన 2వేల మంది కాంట్రాక్టు కార్మికులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు కూర్మన్నపాలెం ధర్నా శిబిరంలో షర్మిల దీక్షకు కూర్చున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె మాట్లాడుతూ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒప్పుకోదన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం భూములు ఇచ్చిన వారికి అన్యాయం చేస్తున్నారన్నారని ఆరోపించారు. ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ప్రతి ఉక్కు కార్మికుడు చేస్తున్న పోరాటానికి రాజశేఖర్ బిడ్డ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తుందని వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు షర్మిల ఆమరణ దీక్షను భగ్నం చేశారు.

Last Updated : May 21, 2025 at 11:15 PM IST