మత్తుకు బానిస చేసి జీవితాన్ని చిదిమేశాడు - రెండేళ్ల తర్వాత కటకటాల్లోకి - POLICE SOLVED MURDER CASE

Published : May 31, 2025 at 1:31 PM IST

Police Solved Murder Case Of a Young Woman In Anakapalle Two Years Ago: తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ లేని యువతి గంజాయి తాగే యువకుడికి దగ్గరైంది. ఆమెను మత్తుకు బానిసను చేసి తనవెంట తిప్పుకొన్న యువకుడు స్నేహితులతో కలిసి చివరకు ఆమె ప్రాణాలు తీశాడు. కొన్నాళ్లు చట్టం కళ్లుకప్పినా చివరకు పోలీసుల చేతికి చిక్కాడు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలిలో రెండేళ్ల కిందటి హత్య కేసును పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఛేదించారు. ఎలమంచిలిలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో పరవాడ డీఎస్పీ విష్ణుస్వరూప్‌ వివరాలు వెల్లడించారు.

కొక్కిరాపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో చదువుకున్న ఎల్లబిల్లి దివ్య (20) 2023 ఫిబ్రవరి 19న హత్యకు గురైంది. జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఈమెను హత్య చేసి పెట్రోల్‌ పోసి తగలబెట్టారు. మృతదేహాన్ని 22న గుర్తించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పట్టణ పోలీసులు చాలాకాలం విచారణ చేపట్టారు. ఎటువంటి ఆధారాలు దొరక్కపోవడంతో అనుమానితులను వదిలేశారు. ప్రస్తుత సీఐ ధనుంజయరావు ఈ కేసును బయటకు తీశారు. ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు కొనసాగించి ఈ కేసు చిక్కుముడి విప్పారు.

అసలేం జరిగిందంటే : దివ్య స్వగ్రామం అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం మండలం పూడిమడక. చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయింది. తండ్రి అసోం రాష్ట్రంలో పని చేయడంతో ఆమెను అక్కడికి పంపారు. అక్కడ భాష రాక ఇబ్బందులు పడటంతో అనకాపల్లిలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి పంపి, కొక్కిరాపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో చేర్పించారు. ఇంటర్‌ మధ్యలో మానేసిన ఆమెకు స్థానిక యువకులు గంజాయి అలవాటు చేశారు. దీంతో వారివెంటే తిరుగుతుండేది. ఎలమంచిలి ధర్మవరానికి చెందిన ప్రగడ రవితేజ ఈమెతో ఎక్కువ కాలం సన్నిహితంగా తిరిగాడు. ఆ సమయంలో రవితేజకు వేరే అమ్మాయితో వివాహం కుదిరింది. తనను పెళ్లి చేసుకోమంటూ దివ్య ఒత్తిడి చేయడంతో ఆమె అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించాడు. మిత్రులు సెలంశెట్టి సాయికృష్ణ, బంగారి శివ సాయంతో ఆమెను హత్యచేసి, తరవాత ఎవరూ గుర్తుపట్టకూడదని భావించి పెట్రోల్‌ పోసి దహనం చేశారు. అప్పట్లో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని పది రోజులు విచారించినా ఆధారాలు దొరకలేదంటూ వదిలేశారు.