Dangers of high speed driving : నిగనిగలాడే నాలుగు లైన్ల(వరుసల) రహదారి. గంటకు 100 నుంచి 140 కి.మీ వేగం అందుకో గల వాహనాలు. ఇంకేముంది వాహన చోదకుల చేతిలో స్టీరింగ్ కళ్లెం లేని గుర్రమవుతోంది. మితిమీరిన వేగం ప్రయాణికులకే కాదు ప్రజలకు కూడా ప్రాణాంతకం అవుతోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్-విజయవాడ నేషనల్ హైవేపై జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలకు అతి వేగమే కారణమని పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
- ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్-విజయవాడ నేషనల్ హైవేపై వాహనదారులు అతి వేగంతో దూసుకెళ్తున్నారు. వాస్తవానికి నిబంధనల ప్రకారం 80 కి.మీ వేగంతోనే ఈ రహదారిపై ప్రయాణించాల్సి ఉంది. కానీ చాలా మంది వాహనదారులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ను ఉల్లంఘించి 90 నుంచి 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు. అతి వేగంతో వెళ్లే వారిలో అధికశాతం మంది కారు నడిపేవారే ఉంటుండగా ఆర్టీసీ గరుడ, ట్రావెల్ బస్సులు కూడా అతి వేగంగా వెళ్లే వాటి జాబితాలో ఉన్నాయి.
- జులై చివరి వారంలో 256 కేసులను నమోదు చేసి రూ.2,64,960 జరిమానాను, ఆగస్టు నెలలో 13 నాటికి 435 కేసులు నమోదు చేసి రూ.4,50,225 ఫైన్ విధించారు. హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న పంతంగి టోల్ప్లాజా మీదుగా రోజుకు 40 వేల వరకు వెహికల్స్ రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వ్యవధిలోనే స్పీడ్ గన్ల ద్వారా గుర్తిస్తే రోజుకు 30కి పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి.
90-150 కి.మీ వేగంతో వెళ్తున్నట్లుగా గుర్తింపు : జులై నెల నాలుగో వారం నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు ఒక్క చౌటుప్పల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులే 691 ఓవర్ స్పీడ్ కేసులను నమోదు చేశారు. నమోదు చేసిన కేసుల్లో వాహనదారులంతా 90 నుంచి 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్నట్టుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పీడ్గన్ల ద్వారా గుర్తించారు. అతివేగంగా వెళ్లినందుకు రూ.1035 జరిమానాను చెల్లించాలని వాహన చోదకుల సెల్ఫోన్లకు సందేశం పంపిస్తున్నారు. అతివేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్ గన్లో తీసిన చిత్రంలో ఎంత వేగంతో వెళ్తున్నారు అనేది కూడా ఉంటుంది. అతివేగంగా వెళ్లిన వాహనంపై పోలీసులు పంపిన చిత్రంలో ప్లస్ గుర్తు ఉంటుంది. జులై చివరి వారం నుంచి నమోదైన 691 కేసుల్లో ఓ ఓ వాహనదారుడు బైక్పై 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లడం గమనార్హం. మరికొంతమంది వాహనదారులు మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వల్ల కూడా తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలని పోలీసులు ఎన్నిసార్లు చెబుతున్నా వాహనదారులు పెడచెవిన పెట్టడం వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదాలకు కారణాలవుతున్నాయి.
"అధిక ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం అతివేగమే. ఓవర్ స్పీడ్ వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి ఎంతో మంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం డ్రైవింగ్ చేస్తే ప్రమాదాలకు ఎలాంటి ఆస్కారం ఉండదు. అసలే వర్షాకాలం కాలంలో మితిమీరిన వేగంతో వెళ్తే వాహనాలు అదుపు తప్పుతాయి. వాహనం ఎక్కడైనా ఆగిపోతే దాని వెనకాలే వచ్చే వాహనదారులకు సూచికలు పెట్టాలి" -విజయ్ మోహన్, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్, చౌటుప్పల్
