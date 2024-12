ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు - మెట్రో వేళలు పొడిగింపు, ఫ్లైఓవర్లు మూసివేత - NEW YEAR CELEBRATIONS

Police Restrictions on New Year Celebrations in Hyd: నూతన సంవత్సర సందర్భంగా సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. డిసెంబరు 31 రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఐటీ కారిడార్‌లో ఫ్లైఓవర్లను మూసివేయనున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ORRపై భారీ వాహనాలు, విమానాశ్రయానికి వెళ్లే వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తామని అన్నారు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో స్పెషల్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశామని ఎవరైనా సిగ్నల్ జంపింగ్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నగరంలో కచ్చితంగా డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు ఉంటాయని చెప్పారు. మద్యం సేవించిన వారికి పబ్‌లు, బార్ల యాజమానులు ప్రైవేటు వాహనాలు, డ్రైవర్లను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు.

మెట్రో ప్రయాణ వేళల్లో మార్పులు: ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రయాణ వేళల్లో మెట్రో రైలు మార్పులు చేసింది. జనవరి 1న తెల్లవారుజామున 12.30 గంటల వరకు మెట్రో సర్వీసులను పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మెట్రో సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రతి కారిడార్‌లో చివరి మెట్రో స్టేషన్‌ నుంచి ఆఖరి సర్వీసు 12.30 గంటలకు బయలుదేరుతుందని తెలిపింది.

