వైల్డ్ హార్ట్ పబ్‌లో అసభ్య నృత్యాలు - పోలీసుల అదుపులో 17 మంది యువతులు - POLICE RAIDS ON PUB CHAITANYAPURI

Police raid on Wild Heart Club in Chaitanyapuri ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 15, 2025 at 11:42 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:52 AM IST 1 Min Read

Police raid on Wild Heart Pub in Chaitanyapuri : హైదరాబాద్​ నగరంలోని చైతన్యపురి పరిధిలో గల వైల్డ్​ హార్ట్​ పబ్​లో పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. యువతులతో అసభ్య నృత్యాలను చేయిస్తున్నారనే సమాచారంపై రంగంలోకి దిగిన చైతన్యపురి పోలీసులు, ఎల్బీనగర్​ ఎస్​వోటీ పోలీసులు సంయుక్తంగా సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే 17 మంది యువతులను అదుపులోకి తీసుకుని చైతన్యపురి పోలీసులకు అప్పగించారు. పబ్​ నిర్వాహకుడితో పాటు కస్టమర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. గబ్బు రేపుతున్న పబ్బులు - అమ్మాయిలతో అశ్లీల నృత్యాలు - ఎక్కడో చూడండి

