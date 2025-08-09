Essay Contest 2025

వాహనదారులపై రోజుకు 1500 కేసులు - ఇప్పటి వరకు రూ.3 కోట్ల వరకు జరిమానాలు - POLICE OPERATIONS E CHALLAN

కరీంనగర్‌లో ట్రాఫిక్‌ నియత్రణకు పోలీసుల ప్రత్యేక కార్యచరణ - ట్రాఫిక్‌ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నిఘా నేత్రాల ఏర్పాటు - 50 రోజులుగా ఏఎన్‌పీఆర్‌ నిఘా నేత్రాలతో ఈ-చలాన్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 3:30 PM IST

Police Operation E challan in Karimnagar : రోజురోజుకీ రద్దీ పెరుగుతున్న క్రమంలో కరీంనగర్‌లో ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ పోలీసులకు సవాల్‌గా మారింది. దీంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు గత 50 రోజులుగా ఏఎన్​పీఆర్ నిఘా నేత్రాలను పోలీస్‌ శాఖ వినియోగిస్తోంది. జూన్‌ 27 నుంచి సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఈ చలాన్‌ విధానంలో భాగంగా రోడ్డు భద్రతా నియమాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. వాహనదారులపై రోజుకి 1500 వరకు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. పోలీసులు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ విధానం ద్వారా ఇప్పటి వరకు రూ. 3 కోట్ల జరిమానా విధించారు.

వాహనదారులపై రోజుకు 1500 కేసులు - ఇప్పటి వరకు రూ.3 కోట్ల వరకు జరిమానాలు (ETV)

కెమెరాలతో ఆటోమెటిక్‌ నంబర్‌ ప్లేట్‌ రికగ్నైజేషన్‌ : కరీంనగర్‌లో ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ కోసం పోలీసు శాఖ జూన్‌ 27 న ఈ చలాన్‌ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇందుకోసం స్మార్ట్‌ సిటీలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు ఆటోమెటిక్‌ నంబర్‌ ప్లేట్‌ రికగ్నైజేషన్‌ కెమెరాలను అనుసంధానించింది. పట్టణంలో ప్రధానంగా ఉన్న 24 కూడళ్లలో మెుత్తం 174 ఏఎన్​పీఆర్ కెమెరాల ద్వారా రోడ్డు భద్రతా నియమాలను ఉల్లంఘించిన వారిని గుర్తించి ఆన్‌లైన్‌లోనే జరిమానా విధిస్తుంది. 335 సర్వేలెన్స్‌ కెమెరాల ద్వారా నగరంలో ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, బందోబస్తు సమయాల్లో ట్రాఫిక్‌ను మానిటరింగ్‌ చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు వరకు 37 వేల 477 కేసుల ద్వారా రూ.3,7,46,695 జరిమానా విధించారు. కేవలం ఆన్‌లైన్‌లో కేసులు నమోదు చేయటం కాకుండా రద్దీ తక్కువగా ఉండే సమయాల్లో జరిమానాల వసూళ్ల కోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లను నిర్వహిస్తున్నారు.

''ఈ చలాన్స్​ ఆటోమెటిక్​గా నంబర్‌ ప్లేట్‌ రికగ్నైజేషన్‌ ద్వారా చలానా​ ఇంపోజ్​ చేయడం జరుగుతుంది. రోజుకు 1500 కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. వాహనాదారులు ఏంటంటే ట్రాఫిక్​ పోలీసులకు సహకరించాలి. ఈ చలాన్స్ ఇంపోజ్​ చేసినప్పుడు వాటిని రియలైజేషన్​ చేయిస్తున్నాం. దీని వల్ల ఆ వాహనాన్ని ఆపి నంబర్​ సిస్టమ్​లో ఎన్​ట్రీ చేస్తే ఎన్ని చలాన్స్​ పెండింగ్​ ఉన్నాయ్​, ఎక్కడెక్కడా చలాన్స్​ పెండింగ్ ఉన్నాయని డేట మొత్తం వస్తుంది. ఆ వాహనాన్ని టెంపరర్లీ కస్టడీలో పెట్టుకుని వారిని ఆన్​లైన్​ డబ్బులు చెల్లించండి అని చెప్పి అతనికి సలహా ఇస్తాము. ఆ సలహా మేరకు డబ్బులు కట్టిన తర్వాత వెకిల్​ని రిలీజ్​ చేయడం జరుగుతుంది.''-ఎ. వై. స్వామి, ట్రాఫిక్‌ ఏసీపీ

కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ద్వారా ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ చేయటం బాగున్న దీనిపై ప్రజల్లో విస్తృత స్థాయిలో అవగాహాన కల్పించాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు. నగరానికి వివిధ కారణాలతో వస్తున్న జనాలకు నిఘా నేత్రాల ద్వారా జరిమానా విధింపు అంశం తెలియకపోవటంతో తమ మొబైల్​కి సందేశం వచ్చిన తర్వాత చూసుకుని ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొద్ది మందికి ఒకే రోజు రెండు, మూడు ఈ చలాన్‌లు పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తనిఖీల్లో చలాన్లు చెల్లింపు : ఆటోమెటిక్ నంబర్‌ ప్లేట్‌ రికగ్నైజేషన్‌ కెమెరాల ద్వారా రోజులో ఒక నేరానికి ఒకసారి మాత్రమే జరిమానా విధించబడుతుందని కరీంనగర్‌ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ ఎ.వై.స్వామి తెలిపారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోతే తనిఖీల్లో భాగంగా పట్టుబడినప్పుడు పెండింగ్‌ చలాన్లు కచ్చితంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని వివరించారు. ధ్రువపత్రాలు లేకున్నా, ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు అతిక్రమించినా వాహనదారులపై కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు, నిఘా నేత్రాల ద్వారా విధించే చలాన్లపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తే అందరూ పాటించే అవకాశం ఉంది.

