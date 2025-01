ETV Bharat / state

పోలీసుల విచారణకు హాజరైన పేర్ని నాని సతీమణి - మేయర్​ కారులో పీఎస్​కు - PERNI JAYASUDHA TO POLICE ENQUIRY

Perni Nani Wife Jayasudha at Police Station ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Police Notices Once Again to Perni Nani Wife : రేషన్‌ బియ్యం మాయం కేసులో మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సతీమణి జయసుధ బుధవారం విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో జయసుధ ఏ1గా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఆమెకు ముందస్తు బెయిల్‌ మంజూరు చేసిన న్యాయస్థానం పోలీసుల విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశించింది. దీంతో విచారణకు రావాలని పోలీసులు ఆమెకు నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆమె న్యాయవాదులతో కలిసి కలిసి బందరు తాలూకా పోలీస్‌స్టేషన్‌లో విచారణకు హాజరయ్యారు. జయసుధ తరఫు న్యాయవాదులను పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు. ఆర్.పేట సీఐ ఏసుబాబు ఆమెను ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే, జయసుధ మచిలీపట్నం మేయర్‌ కారులో పోలీసుస్టేషన్‌కు వచ్చారు. ప్రభుత్వ వాహనంలో ఆమె విచారణకు రావడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.