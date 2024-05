ETV Bharat / state

పిడుగురాళ్లలో పోలీసుల మాక్​ డ్రిల్​ - ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆశ్చర్యపోయిన ప్రజలు - Additional SP Conduct Mock Drill

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 30, 2024, 9:50 AM IST | Updated : May 30, 2024, 10:18 AM IST

Police Mock Drill in Piduguralla ( ETV Bharat )

Last Updated : May 30, 2024, 10:18 AM IST