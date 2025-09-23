మీరు ఫిర్యాదు చేసిన కేసులో సీసీ ఫుటేజీ, సెల్ఫోన్ లేదా? - అయితే పరిష్కారం కష్టమే!
క్షేత్రస్థాయి దర్యాప్తు మరుస్తున్న పోలీసులు - సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపైనే ఆధారం - టెక్నాలజీపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుండటంతో స్టేషన్లలో పెరుగుతున్న కేసులు
Published : September 23, 2025 at 5:08 PM IST
Increasing Police Investigations Reasons : 'సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ లేదా? సంఘటన సమయంలో నిందితులు సెల్ఫోన్ వాడలేదా? అయితే ఆ కేసు పెండింగ్ లిస్టులో చేరిపోయినట్లే' ఇదీ ఇప్పటి పోలీసుల దర్యాప్తు పరిస్థితి. దైనందిన విధుల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుండటంతో స్టేషన్లలో కేసులు పెరుగుతున్నాయి. పోలీస్ శాఖలో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అధికారులు టెక్నాలజీపై అధారపడుతూ క్షేత్రస్థాయి దర్యాప్తు మరుస్తున్నారు.
- గత ఏడాది అక్టోబరులో అంబర్పేట డీడీ కాలనీలో విశ్రాంత ఉద్యోగి లింగారెడ్డి(78) ఆయన భార్య ఊర్మిళాదేవి(72)లను దుండగులు పొడిచి చంపారు. ఆ సమయంలో వారి ఇంటి సమీపంలో సీసీ కెమెరాలు పనిచేయలేదు. ఎలాంటి అనుమానాస్పద ఫోన్కాల్స్ ఆనవాళ్లు లేవు. ఈ కేసు ఇప్పటికీ పెండింగ్లోనే ఉంది.
అప్పుడెలా :
- సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి రాకముందు పోలీసులు సంఘటనా స్థలం నుంచి ఏదో ఒక బలమైన ఆధారం పట్టుకుని, ఇన్ఫార్మర్ వ్యవస్థ సమాచారంతో నిందితుల్ని పట్టుకునేవారు. అక్కడ స్థానికులతో సమాచారం, పాత కేసుల రికార్డులు పత్రికా వార్తలు, సాక్షుల మౌలిక వర్ణనలు దర్యాప్తులు చేస్తుండే వారు.
- కేసు గురించి సమాచారం సేకరించడానికి పోలీసులు స్థానిక ఇన్ఫార్మర్ల నెట్వర్క్పై ఎక్కువగా ఆధారపడేవారు. ఆ నేరాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన సాక్షులు చెప్పే వివరాలు దర్యాప్తులో కీలకం, కొన్నిసార్లు వారిచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుల చిత్రాలు గీయించేవారు.
- సంఘటనా స్థలంలో దొరికిన ఆధారాలు, వేలిముద్రలు ఇతర చిన్న ఆధారాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసేవారు.
టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత : ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రావడంతో నేరాలను పరిష్కరించడానికి పోలీసులు పట్టణ ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా సంఘటనా స్థలం చుట్టూ ఉన్న దృశ్యాలను చూసి ఈ నేరం ఎలా జరిగింది, నేరస్థులు ఏ మార్గంలో వచ్చారు, ఎటువైపు వెళ్లారని తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతున్నాయి.
- ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్లు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. క్రైమ్ కేసు దర్యాప్తులో మొబైల్ ఫోన్ టవర్ సిగ్నల్స్, కాల్ డేటా రికార్డులు, జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ద్వారా నిందితులు ఎక్కడ ఉన్నారో, ఎవరితో మాట్లాడారో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.
- ఘటనా స్థలంలో దొరికిన డీఎన్ఏ, వేలిముద్రలు వంటి ఆధారాలను ఉపయోగించి నిందితుడి గుర్తింపు నిర్ధారించవచ్చు. ఫేస్ రికగ్నిషన్, డిజిటల్ ఐడీ వెరిఫికేషన్ చేసి వారిని పట్టుకునే అవకాశం ఉంది.
- ఇటీవల సైబర్ నేరాలు పెరిగినందున సైబర్ కోఆర్డినేషన్, డిజిటల్ డేటాపై ఆధారపడి పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల కూకట్పల్లిలో జరిగిన మహిళ హత్య కేసులో నిందితులిద్దరూ సెల్ఫోన్లు ఉపయోగించ లేదు. వారిద్దర్నీ రాంచీ తీసుకెళ్లిన ట్యాక్సీ డ్రైవర్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతోనే వారిని పట్టుకోగలిగారు. ఈ కేసులో డ్రైవర్ సమాచారం ఇవ్వడంతో నిందితులను అరెస్టు చేశారు. లేదంటే ఈ కేసు పెండింగ్ జాబితాలో చేరిపోయేది. 12 సంవత్సరాల బాలిక కేసులోనీ సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ రాకపోవడంతో దర్యాప్తు ఆలస్యమైంది.
