Police Investigation on Lady Don Aruna Case: లేడీ డాన్ అరుణకు అండగా నిలిచిన పెద్ద మనుషుల ఎవరనేదానిపై పోలీసులు దృష్టిసారించారు. ఆమె ఫోన్లోనే అసలు గుట్టు దాగి ఉంటుందని అనుమానిస్తున్నారు. చరవాణిలో చిక్కిన రహస్యాలను వెలికితీసేందుకు కోర్టును అనుమతి కోరనున్నారు. దీంతో అరుణపై కరుణ చూపిన వారిలో ఆందోళన మొదలైంది.
మొబైల్ ఫోన్లులో ఫోటోలు, వీడియోలు: నెల్లూరుకు చెందిన లేడీ డాన్ అరుణ నుంచి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లలో కొంతమంది ప్రభుత్వాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల ఆడియో, వీడియో రికార్డులతో పాటు వందలకొద్దీ ఫొటోలు ఉండి ఉంటాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ప్రధానంగా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నెల్లూరు జిల్లాలో పనిచేసిన ఓ ఐపీఎస్ అధికారితో ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు ఆ ఫోన్లో ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
కస్టడీకి తీసుకున్నప్పుడు ఆమెతోనే ఈ ఫోన్లను తెరిపించి వాటిలోని సమాచారాన్ని వెలికితీయాలని నిర్ణయించారు. అరుణను అరెస్టు చేసినప్పుడు ఆమె వద్ద నుంచి 2 ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోర్టు అనుమతి తీసుకుని వాటిని తెరిపించాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు. దీంతో ఆమెతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించినవారిలో ఆందోళన మొదలైంది. వాటిలో ఎవరెవరి ఫొటోలు, వీడియోలు, ఆడియోలు ఉన్నాయి? ఎవరి గుట్టు బయటపడుతుందనేవి చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
తియ్యని మాటలతో ఉచ్చులోకి: అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతస్థాయి వ్యక్తులతో ఫోన్లలో మాట్లాడినప్పుడు వాయిస్ రికార్డు చేయటం, వారితో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవటం అరుణకు అలవాటు. తియ్యని మాటలతో వారిని ఉచ్చులోకి దించటం తర్వాత అనుకున్న పనులు చేయించుకోవటం ఆమె అనుసరించిన నేరవిధానం. తనకు అనుకూలించకపోతే వారితో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు, వివిధ ప్రదేశాలకు ట్రిప్పులకు వెళ్లినప్పుడు తీసిన వీడియోలు, ఫొటోలను చూపి బెదిరించేది. అప్పటికీ దారికి రాకపోతే వాటిని చూపి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసేది. ఓ అదనపు ఎస్పీ, ఓ జైలు అధికారిపైనా ఇలాగే ఫిర్యాదులు చేసింది.
ఓ విద్యాసంస్థ ప్రిన్సిపల్తో: అరుణకు ఎవరు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు? ఆమె ఎవరెవర్ని బెదిరించింది? వంటి అంశాల గుట్టు తేల్చేందుకు పోలీసులు ఆమెకు సంబంధించిన రెండేళ్ల కాల్ డీటెయిల్ రికార్డులు తెప్పించి విశ్లేషించారు. కొంతమంది రౌడీషీటర్లు, కొందరు ప్రభుత్వాధికారులు, పలువురు పోలీసులతో ఆమె తరచూ ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడినట్లు తేలింది. ప్రధానంగా గూడూరు సమీపంలోని ఓ విద్యాసంస్థ ప్రిన్సిపల్తో ఎక్కువగా కాంటాక్ట్లో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అలానే ఈయన నుంచి అరుణకు తరచూ డబ్బులు వచ్చేవని దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
అరుణ ప్రియుడు కరడుగట్టిన నేరగాడు అవిలేలి శ్రీకాంత్కు పెరోల్ మంజూరు విషయంలోనూ ఆ ప్రిన్సిపలే పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి సిఫార్సు లేఖలు ఇప్పించినట్లు పోలీసులు నిగ్గు తేల్చారు. దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అరుణకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఖరీదైన బహుమతులు అందేవి. వాటిని ఎవరు పంపించారో ఆరా తీస్తున్నారు.
