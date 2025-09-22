ETV Bharat / state

బతుకమ్మ, దసరా పండుగలకు ఊరెళ్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు మీ కోసమే

తాళాలు వేసిన ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకొని దొంగతనాలు - తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని పోలీసుల సూచనలు - బంగారం, వెండి ఇతర విలువైన వస్తువులు, నగదు ఇంట్లో ఉంచొద్దని విజ్ఞప్తి

THEFT IN HYDERABAD
THEFT IN HYDERABAD
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Thefts During Dussehra Festival : దసరా, బతుకమ్మ పండగ సెలవుల నేపథ్యంలో నగరం నుంచి ప్రజలు తమ తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్తుంటారు. ఈ సమయంలో తాళాలు వేసిన ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకొని దొంగలు రెచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

పోలీసుల సూచనలు

  • దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు ఇంటి అడ్రస్​, ఫోన్‌ నంబరు స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఇవ్వాలి. మీ ఇంటిని గమనించాలని ఇరుగు పొరుగు వారికి చెప్పడం మంచిది.
  • ఇంటికి సీసీ కెమెరాలు సెటప్​ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుండాలి. డీవీఆర్‌ను రహస్య ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలి.
  • ఊరు వెళ్తే బంగారం, వెండి ఇతర విలువైన ఆభరణాలు, నగదు ఇంట్లో ఉంచవద్దు. వెంట తీసుకెళ్లడం లేదా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరచడం లాంటివి చేయాలి.
  • ఇళ్లకు నాసిరకం తాళాలు వాడొద్దు. నాణ్యమైన తాళం వేసిన తర్వాత తలుపు కనిపించకుండా పరదా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇంట్లోని ఒక గదిలో విద్యుత్తు లైట్​ వెలిగేలా చూసుకోవాలి.
  • మీ ఇంటి దగ్గర మీకు నమ్మకమైన ఇరుగు పొరుగు స్నేహితులకు మీరు ఇంట్లో లేని సమయంలో మీ ఇంటిని గమనిస్తూ ఉండమని చెప్పండి.
  • హోం సెక్యూరిటీ వ్యవస్థ ద్వారా ఇంటర్నెట్‌ అనుసంధానం ఉన్న మీ మొబైల్‌ నుంచి ఇంటి పరిసరాలను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించవచ్చు. ప్రధాన ద్వారానికి ఇనుప గ్రిల్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • అల్మారాకు సంబంధించిన తాళాలు కామన్‌ ఏరియా, డ్రెస్సింగ్‌ టేబుల్‌లో, కప్‌ బోర్డుల్లో, చెప్పుల స్టాండ్‌, పరుపులు, దిండ్ల కింద, అల్మారాపై ఉంచకుండా మీ ఇంట్లోనే ఓ రహస్య ప్రదేశంలో ఉంచడం మంచిది.
  • బీరువా తాళాలు బీరువా పైన కానీ, దుస్తుల కింద ఇంట్లో పెట్టోద్దు. వాహనాలు ఇంటి వద్దనే పార్క్‌ చేసి, ద్విచక్రవాహనాలకు హ్యాండిల్‌ లాక్‌ వేసి తాళాలు వెంట తీసుకెళ్లాలి. వీలైతే చక్రాలకు చైన్లతో కూడా లాక్‌ వేయడం మంచిది.
  • సొంతూరు, విహార యాత్రలకు వెళ్లే విషయం సోషల్​ మీడియాలో పంచుకోవద్దు. అపార్టుమెంట్లు, గేటేడ్​ కమ్యూనిటిల్లో కచ్చితంగా భద్రతా సిబ్బందిని నియమించుకోవాలి. చోరీలకు ముందు దొంగలు కచ్చితంగా రెక్కీ నిర్వహిస్తుంటారు. పగటిపూట వేర్వేరు కారణాలతో కాలనీల్లో తిరుగుతుంటారు.
  • ఇంటికి సెక్యూరిటీ అలారం, సెన్సార్‌ లేదా సెంట్రల్‌ లాక్‌ సిస్టమ్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంట్లో లేనప్పుడు పాల ప్యాకెట్లు, వార్తా పత్రికలు తలుపు ముందు జమవ్వకుండా చూడాలి.
  • కాలనీల్లో అనుమానాస్పదంగా తిరిగే వారిపై డయల్‌ 100 లేదా స్థానిక పోలీసు స్టేషన్​ సమాచారం ఇవ్వాలి.

దుకాణదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : పండుగ సందర్భంగా ఎక్కువగా కొత్త దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇటీవల దొంగలు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి దుకాణాల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. సెల్‌ఫోన్లు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు క్షణాల్లో దోచుకెళ్తున్నారు. దుకాణదారులు రాత్రి వేళ నగదు, విలువైన వస్తువులు, పత్రాలు కౌంటర్లలో పెట్టకుండా వారి వెంట తీసుకెళ్లడం శ్రేయస్కరమైన పద్ధతి.

పండగల వేళ ఇళ్లలో దొంగతనాల నివారణకు పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. దసరా పండుగ వేళ ఊరు వెళ్లాల్సి వస్తే మీ విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, డబ్బును బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరుచుకోవాలని పోలీసులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇంటికి వచ్చి వెళ్లే దారులు, ఇంటి లోపల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు, బయటకు వెళ్లే విషయాలు సోషల్​ మీడియాలో షేర్‌ చేయొద్దని చెబుతున్నారు.

