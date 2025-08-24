Kukatpally Girl Murder Case Latest Updates : కూకట్పల్లి బాలిక హత్య కేసులో పోలీసుల అంతర్గత విచారణలో భాగంగా కొత్తకోణం వెలుగు చూసింది. వివిధ కారణాలతో బాలుడు చిన్నతనంలోనే కుంగుబాటుకులోనై తనకంటూ ఒక ఊహా ప్రపంచాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కరడుగట్టిన నేరస్తులే కాదు, చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు కూడా కొన్నిసార్లు మనుషుల్ని రాక్షసంగా మారుస్తాయని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇందుకు పదేళ్ల బాలికను కిరాతకంగా హత్య చేసిన బాలుడి నేరకథా చిత్రమే ఉదాహరణ అంటున్నారు.
బాలుడు తన ఫోన్లో చూసినవన్నీ నేరాల వీడియోలే : పదో తరగతి చదివే పిల్లాడు ఇంత కర్కశంగా ఎలా మారాడు? చిన్నగాటు పడితేనే భయపడే వయసులో అంత దారుణంగా ఎలా చంపాడు? కూకట్పల్లి సంగీత్నగర్లో హత్యకు గురైన పదేళ్ల బాలిక కేసులో పోలీసుల నుంచి సగటు వ్యక్తి వరకు వేధిస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవి. బయటకు చిన్నవిగా కనిపించే సమస్యలు పసి మనసుపై ఎంతటి ప్రభావం చూపుతాయనేందుకు ఈ బాలుడి జీవితం నిదర్శనమంటున్నారు పోలీసులు. అమాయకంగా కనిపించే పిల్లాడు ఈ హత్య చేశాడంటే తొలుత పోలీసులే నమ్మలేకపోయారు. చివరకు అతడు చెప్పిన కారణం విన్నాక విస్మయానికి గురయ్యారు. పిల్లాడి మొబైల్ ఫోన్లో చూసినవన్నీ నేరాలకు సంబంధించిన అంశాలు, నేరం చేశాక ఎలా తప్పించుకోవచ్చనే వీడియోలే.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. బతుకుబాటలో హైదరాబాద్ చేరి కూకట్పల్లిలో నివాసం ఉంటున్నారు. పిల్లల్ని ప్రయోజకుల్ని చేయాలనే తపన కన్నపేగులో ఉన్నా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వాటిని తారుమారు చేశాయి. తండ్రి మద్యానికి దగ్గరయ్యాడు. తల్లి కష్టపడితే వచ్చే రూ.20 వేలతో కుటుంబాన్ని నడపాలి. బాలుడు పదకొండేళ్ల వయసులో ఊహించని అనుభవం చవిచూశాడు. బక్కపలచగా ఉండే అతడి రూపాన్ని చూసి కొందరు హేళన చేశారు. ఎగతాళిని తట్టుకోవటం తెలియని వయసులో ఇంట్లో నిత్యం తల్లిదండ్రులు గొడవ పడటం భరించలేకపోయాడు.
ప్లాన్ ప్రకారమే హత్య చేసిన బాలుడు : బుద్దిగా బడికెళ్లాల్సిన ప్రాయంలో మనసంతా గజిబిజిగా మారింది. అమ్మను చూస్తే జాలి, నాన్నను పలకరించాలంటే భయం. ఇటువంటి పరిస్థితుల మధ్య నలుగుతూ వెబ్ సిరీస్లు, యూట్యూబ్లో సీరియళ్లు, హర్రర్ సినిమాలతో తనదైన ప్రపంచాన్ని వెతుక్కున్నాడు. ఊహాలోకంలో విహరిస్తూ తానొక సీఐడీ అధికారిగా భావించుకునేవాడు. బాంబులు, తుపాకులతో ప్రత్యర్థులను హడలెత్తించటంతో పాటు అడ్డొచ్చిన వారిని హతమార్చేందుకు సిద్ధమనేంతగా మారాడు. తాను చేయబోయే నేరం ఎంత పకడ్బందీగా ఉండాలనేది ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నాడు.
దొంగతనం చేశాక ఇంటిని పేల్చేయడమే ప్లాన్ : దానికి వచ్చీరాని ఇంగ్లీషులో అక్షర రూపం ఇచ్చాడు. 'కత్తి సిద్ధం చేసుకొని చోరీ కోసం వెళ్లాలి. దాన్ని కేవలం తాళం తీసేందుకు మాత్రమే వాడాలి. ఎవరైనా అడ్డుకుంటే బెదిరించాలి. దొంగతనం చేశాక గ్యాస్ లీక్ చేసి ఇంటిని పేల్చేయాలి' అనేది దాని సారాంశం. దీనికి ప్రేరణ అతడు చూసిన వెబ్ సిరీస్, నేరాలకు సంబంధించిన యూట్యూబ్ వీడియోలేనని పోలీసులు నిర్దారించారు.
చనిపోయిన బాలిక నాకు చెల్లిలాంటిది : పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించేటప్పుడు అతడు చాలా నింపాధిగా సమాధానమిచ్చాడు. చంపాలనే ఉద్దేశం లేదని, కేవలం బెదిరిద్దామనే అనుకున్నానంటూ అమాయకంగా చెప్పాడని పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు. బాలిక చెల్లి లాంటిదని, ఎటువంటి తప్పు చేయలేదంటూ బదులిచ్చినట్టు సమాచారం.
తండ్రి చూసే వరకు హత్య బయటికి రాలేదు : కూకట్పల్లి హత్య ఘటనలో బాలిక మెడపై బలమైన కత్తిపోటుతో అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగి మరణించినట్టు పోస్టుమార్టం నివేదికలో గుర్తించారు. ఉదయం 9.30 గంటలకు సంఘటన జరిగితే మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చిన్నారి తండ్రి వచ్చి చూసేంత వరకు దారుణం బయటకు రాలేదు. బాలిక భయంతో వేసిన కేకలు బయట ప్రపంచానికి తెలియలేదు. పక్క అపార్ట్మెంట్లో ఐటీ ఉద్యోగి ఉన్నా, చెవుల్లో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉండటంతో అతడి చెవిని తాకలేకపోయాయి. కాస్త ముందుగా గుర్తించినా బాలిక ప్రాణాలు దక్కేవంటూ ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. హత్యానంతరం బాలుడు కత్తిని కడగటంతో రక్తపు మరకలు మాయమయ్యాయి. దుస్తులను నీటితో శుభ్రం చేసి, వాషింగ్మెషీన్లో వేశాడు. పోలీసులు బ్లూరేస్ సహాయంతో రక్తపు చారలను గుర్తించి, బాలుడే హత్య చేసినట్టు నిర్దారణకు వచ్చారు.
