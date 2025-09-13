రూ.40 లక్షల దారి దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ - దొంగ ఎవరో కాదు కారు డ్రైవరే
శంకరపల్లి పరిధిలో దారి దోపిడీకి పాల్పడ్డ ఘటనలో ఏడుగురు అరెస్టు - దోపిడీ ప్రధాన సూత్రధారి స్టీల్ వ్యాపారి డ్రైవర్ మధుగా గుర్తింపు - నగదు తీసుకొస్తున్న విషయాన్ని తన గ్యాంగ్కు చెప్పిన డ్రైవర్
Published : September 13, 2025 at 1:37 PM IST
Vikarabad Robbery Incident Seven Members Arrest : వికారాబాద్ జిల్లా శంకరపల్లి పరిధిలో జరిగిన దారి దోపిడీ ఘటనలో పోలీసులు ఏడుగురుని అరెస్టు చేశారు. వారిని జడ్చర్లలో అర్ధరాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ దోపిడికి ప్రధాన సూత్రధారి స్టీల్ వ్యాపారి డ్రైవర్ మధుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన విషయాలను పోలీసులు వెల్లడించారు.
తన గ్యాంగ్కు ముందే సమాచారం : వికారాబాద్ వెళ్లి నగదు తీసుకొస్తున్న విషయాన్ని తన గ్యాంగ్కు మధు ముందే సమాచారం అందించాడు. దీంతో వారు దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో మధు, సాయిబాబాపై దాడి చేసినట్లు నటించి, నగదు బ్యాగుతో దుండగులు పరారయ్యారు. ఇలా కారులో పరారవుతుండగా వారిని వెంబడిస్తున్నారనే భయంతో వెనక చూసేసరికి కొత్తపల్లి వద్ద కారు బోల్తా పడింది.
నగదు తీసుకొస్తుండగా దుండగులు దోపిడీ చేసి పరారైనట్లు యజమాని రాకేశ్ అగర్వాల్కు ప్రధాన సూత్రధారి మధు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. ఈ కేసులో సూత్రధారి మధు, దోపిడీకి పాల్పడ్డ నలుగురు నిందితులను, కారును రెంట్కు ఇచ్చిన యజమానితో పాటు మరో వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
అసలేం జరిగిదంటే? : మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు చెందిన రాకేశ్ అగర్వాల్ స్టీల్ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. వికారాబాద్లో ఇటీవలి డెలివరీకి సంబంధించి రూ.40 లక్షలు రావాల్సి ఉండగా, తీసుకురమ్మని తన డ్రైవర్తో పాటు మరో వ్యక్తిని పంపాడు. డ్రైవర్ మధు, సహాయకుడు సాయిబాబా శుక్రవారం ఉదయం డబ్బు తీసుకుని వస్తుండగా, హైదరాబాద్ శివారు శంకరపల్లి మండలం హుస్సేన్పూర్-పర్వేద గ్రామాల మధ్యలోకి రాగానే వెనక నుంచి ఓ కారు వచ్చి ఢీకొట్టింది.
అద్దం పగులగొట్టి, కారం చల్లి బెదిరింపులు : మధు, సాయికుమార్ తేరుకునేలోపే అదే కారు ముందుకెళ్లి రోడ్డుకు అడ్డంగా తిరిగింది. డ్రైవరు సీటులో ఒకరుండగా, మాస్కులు ధరించిన ముగ్గురు తుపాకీ, కత్తులతో బెదిరించారు. రాయితో బాధితులు ఉన్న కారు అద్దం పగులగొట్టి, కంట్లో కారం చల్లి బెదిరించిన దుండగులు, డబ్బుల బ్యాగుతో పరారయ్యారు. అయితే నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొత్తపల్లి చేరుకున్న తర్వాత కారు మలుపు వద్ద అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. నోట్ల కట్టలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఇదంతా గమనించిన స్థానికులు దగ్గరకు వచ్చి ఆరా తీసేలోపే ఇద్దరు చేతికందిన డబ్బు సంచితో పరిగెత్తారు.
బోల్తా పడిన కారులో నుంచి మరో ఇద్దరు బయటకు వచ్చేలోగానే స్థానికులు అక్కడ గుమిగూడారు. ఏం జరిగిందని ఆరా తీయగా, తాము డబ్బు తెస్తుండగా కొందరు దాడి చేసి లాక్కోడానికి ప్రయత్నించారని చెప్పారు. తప్పించుకొని పారిపోతుండగా ఇలా జరిగిందని బుకాయించారు. జనం పోగవ్వడాన్ని గమనించి ఇద్దరూ నగదు వదిలేసి పారిపోయారు. నిందితుల్లో ఒకరు అప్పటికీ డ్రామా ఆపలేదు. తన డబ్బుతో ఇద్దరు పారిపోతున్నారంటూ ఓ స్థానిక వ్యక్తి బైక్ తీసుకోబోయాడు.
కారులో డబ్బు పంచుకుంటుండగా : అతడు ఇవ్వకపోవడంతో బైక్పై కూర్చుని తనని తీసుకెళ్లాలన్నాడు. అయినా నిరాకరించడంతో నడుచుకుంటూనే పరారయ్యారు. బాధితులు మధు, సాయిబాబా ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు గ్రామస్థుల నుంచి డబ్బు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు డమ్మీ తుపాకీ ఉపయోగించినట్లు గుర్తించారు. బోల్తా పడ్డ కారులో నుంచి చిన్న కపాలాలతో చేసిన దండ, మద్యం సీసాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు ఉపయోగించిన కారు జడ్చర్లకు చెందిన వ్యక్తిదని, నెంబర్ ప్లేటు మార్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కారు యజమానిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం వెలుగు చూసింది. దాంతో ప్రధాన సూత్రధారి మధు సహా ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశారు.
