ఇదేం దర్యాప్తు బాబోయ్! - బ్యాంకు ఖాతాలు స్తంభింపజేసిన పోలీసులు
సైబర్ నేరాల పేరుతో అమాయకుల ఖాతాలు స్తంభింపజేస్తున్న పోలీసులు - తిప్పలు పడుతున్న ఖాతాదారులు
Published : October 5, 2025 at 3:57 PM IST
Bank Account Freeze : హైదరాబాద్లోని ఓ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ నిర్వాహకులకు బ్యాంకు నుంచి ఒక సందేశం వచ్చింది. 'సైబర్ నేరానికి సంబంధించి మీ అకౌంట్ను స్తంభింపజేస్తున్నాం' అన్నది విషయం. వెంటనే ఆ సంస్థ బ్యాంకు సిబ్బందిని సంప్రదిస్తే దిల్లీ పోలీసుల నుంచి తమకు ఆదేశాలు వచ్చాయంటూ సంబంధిత లేఖ ప్రతిని ఇచ్చారు. అందులో ఉన్న ఫోన్ నంబర్ను సంప్రదిస్తే 'మా వద్ద నమోదైన సైబర్ నేరానికి సంబంధించి కొంత నగదు మీ అకౌంట్లోకి వచ్చినట్లు తేలినందున స్తంభింపజేశాం' అని చెప్పారు.
వ్యాపారంలో భాగంగా తనకు రావాల్సిన నగదు ఆ వినియోగదారుడు చెల్లించాడని ఈవెంట్ నిర్వాహకులు ఆధారాలు చూపించారు. అయితే ఆ అకౌంట్లోకి నగదు జమ చేసిన వ్యక్తి ఖాతాలోకి ఇంకో ఖాతాలో నుంచి నగదు వచ్చిందని, అందులో సైబర్ నేరం తాలూకూ డబ్బు జమ అయిందని పోలీసులు తెలిపారు. కొన్ని రోజుల పాటు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల తరువాత ఎట్టకేలకు ఆ అకౌంట్ను పునరుద్ధరించారు.
హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యాపారికి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ధార్వాడ్ పోలీసుల నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది. 'ఓ సైబర్ నేరానికి సంబంధించిన అనుమానాస్పద అకౌంట్ నుంచి మీ ఖాతాలోకి నగదు జమ అయింది. మీ అకౌంట్ను స్తంభింపజేశాం' అన్నది విషయం. తన వద్ద సరకు కొనుగోలు చేసిన సంస్థ నుంచి ఆ నగదు జమ అయిందంటూ దానికి సంబంధించిన ఆధారాలన్నీ ఆ వ్యాపారి ఈ మెయిల్ ద్వారా పంపినా సంతృప్తి చెందని పోలీసులు వ్యక్తిగతంగా కలవాల్సిందేనని అన్నారు. ఈ వ్యవహారం ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు.
భారీగా పెరిగిన సైబర్ నేరాలు : సైబర్ నేరగాళ్లు కొల్లగొట్టిన నగదును తిరిగి బాధితులకు అందించేందుకు పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యలకు సంబంధంలేని వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లావాదేవీలు నిలిపివేయాలన్న తొందరలో వందల అకౌంట్లను స్తంభింపజేస్తున్నారు. తదుపరి దర్యాప్తులో నేరాలతో సంబంధంలేని అకౌంట్లను పునరుద్ధరించాల్సి ఉన్నప్పటికీ మితిమీరిన తాత్సారం చేస్తున్నారు. దీంతో సంబంధిత ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గత సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా బాధితులు రూ.22 వేల కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. సైబర్ నేరాల నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ)'ను ఏర్పాటు చేసింది. వివిధ రాష్ట్రాల టెలికాం సంస్థలు, పోలీసులు, బ్యాంకుల సమన్వయంతో ఏర్పడ్డ 'ఐ4సీ' మంచి ఫలితాలే ఇచ్చింది. సైబర్ నేరం బారినపడ్డ బాధితుడు '1930'కి కాల్ చేసి వివరాలు చెప్పగానే అతని అకౌంట్లోని డబ్బును ఏయే ఖాతాల్లోకి మళ్లించారో గుర్తించి వాటన్నింటినీ స్తంభింపజేస్తున్నారు. పోలీసులు దర్యాప్తులో భాగంగా నిజానికి నగదు కొట్టేసిన అకౌంట్లు మాత్రమే నిలిపివేయాలి. కానీ కొట్టేసిన నగదు జమ అయిన ఖాతా నుంచి లావాదేవీలు జరిపిన ఖాతాలన్నీ స్తంభింపజేస్తున్నారు.
విచారణ జరిపి నేరంతో సంబంధం లేని వాటిని పునరుద్ధరిస్తామని చెబుతున్నప్పటికీ ఈ ప్రక్రియ రోజుల తరబడి సాగుతోంది. ఎన్ని ఆధారాలు పంపినా సంతృప్తి చెందకపోగా వ్యక్తిగతంగా కలవాలని అంటున్నారు. ఈ పోలీస్స్టేషన్లు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండటం, అక్కడకు వెళితే పట్టించుకోకపోవడం వల్ల బాధితులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ పద్ధతి మారాలని వాస్తవానికి నేరగాళ్లు కొట్టేసిన నగదు జమ అయిన ఖాతాలను మాత్రమే స్తంభింపజేయాలని వారు కోరుతున్నారు. దర్యాప్తులో ఎవరైనా ఖాతాదారుడి ప్రమేయం ఉందని తేలితే అప్పుడు తగుచర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప ముందే అకౌంట్లు రద్దు చేయడం వల్ల వేల మంది ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
