రూ.10లక్షల కోసం యువకుడి 'కిడ్నాప్​ డ్రామా' - ఫ్రెండ్​తో తండ్రికి ఫోన్​

బెట్టింగ్​లో నష్టపోయి డబ్బుకోసం యువకుడు కిడ్నాప్​ నాటకం - తండ్రికి ఫోన్​ చేసి రూ.10లక్షలు పంపించాలని డిమాండ్ - పోలీసులకు యువకుడి తండ్రి ఫిర్యాదుతో అసలు విషయాలు వెలుగులోకి - ఇద్దరిని అరెస్టు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Man Played kidnapping Drama For Money : ఆన్​లైన్​ జూదానికి అలవాటు పడిన ఓ యువకుడు ఏకంగా కిడ్నాప్​ డ్రామాకు తెరతీశాడు. తన స్నేహితుడి ద్వారా తండ్రికి ఫోన్ చేసి కిడ్నాప్ చేశారని రూ.10లక్షలు ఇస్తే వదిలేస్తారని నాటకమాడాడు. ఆందోళన చెందిన యువకుడి తండ్రి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది. సాంకేతికత సాయంతో పోలీసులు ఈ చిక్కుముడిని విప్పి యువకుడితో పాటు అతడి స్నేహితుడిని అరెస్టు చేశారు. అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగింది? చివరికి ఏవిధంగా యువకుడి ఆచూకిని కనిపెట్టగలిగారనే విషయాలను పోలీసులు వివరించారు.

సీఐ కరుణాకర్‌రావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : కొత్తవాడకు చెందిన అదిత్‌ సోని, పోచమ్మ మైదాన్‌కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ మహ్మద్‌ యాకుబ్‌ పాషా స్నేహితులు. అదిత్‌సోని ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్​లో డబ్బులు పోగొట్టుకొని చేసిన అప్పులను తీర్చలేకపోవడంతో స్నేహితుడు యాకుబ్‌పాషాతో కలిసి అపహరణ నాటకానికి తెర తీశాడు. దీంతో తన స్నేహితుడి సెల్‌ఫోన్‌ నుంచి అదిత్‌ సోని తండ్రి అశోక్‌ సోనికి ఫోన్‌ చేసి తనను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అపహరించారని, రూ.10 లక్షలు ఇస్తే వదిలేస్తారని వారికి చెప్పాడు. కంగారుపడిన అశోక్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే సెల్‌ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ ఆధారంగా హంటర్‌రోడ్డులో అదిత్‌ సోని, యాకుబ్‌ పాషాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో 'కిడ్నాప్​ డ్రామా' విషయాలను అదిత్‌ సోని పోలీసులకు వివరించడంతో అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి ఆటో, రెండు సెల్‌ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎస్సైలు శ్రీనివాస్, సాంబయ్య, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

స్టేషన్‌ బెయిల్‌: సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి వరంగల్‌ నగరంలో యువకుడి కిడ్నాప్​నకు గురయ్యాడంటూ తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. దీంతో ప్రత్యేకంగా పోలీసు బృందాలు సీసీ కెమెరాలు, సెల్‌ఫోన్‌ లొకేషన్‌ సిగ్నల్‌ ఆధారంగా ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు. సోషల్​ మీడియాలో ఈ వార్త అత్యధికంగా చక్కర్లు కొట్టడంతో నగరవాసులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. కానీ గంటల వ్యవధిలోనే యువకుడి కిడ్నాప్‌ వ్యవహారం నాటకమని, అంతా ఉత్తదే అని తేలడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఏఎస్పీ శుభం ప్రకాశ్‌ పర్యవేక్షణలో యువకులను పోలీసులు విచారించారు. మూడో వ్యక్తి ఉన్నట్లుగా సమాచారం ఉన్న ఆ విషయాన్ని పోలీసులు ధ్రువీకరించలేదు. తప్పుడు ఆలోచనలతో తండ్రికి ఫోన్‌ చేసి కిడ్నాప్‌ డ్రామాకు తెరతీసిన అదిత్‌ సోని, యాకుబ్‌ పాషాపై గట్టి చర్యలు ఉంటాయని నగరవాసులు భావించారు. చివరికి స్టేషన్‌ బెయిల్‌(నోటీసు) ఇచ్చి యువకుడిని ఇంటికి పంపినట్లు సమాచారం.

కొంపముంచుతున్న ఆన్​లైన్ జూదాలు : ఆన్​లైన్​ జూదాలు యువతను నిండా ముంచుతున్నాయి. బెట్టింగ్ మాయలో పడి ఎంతోమంది తమ డబ్బుతో పాటు విలువైన ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. మరికొంతమంది ఆన్​లైన్ బెట్టింగ్​లకు బానిసలుగా మారి డబ్బు కోసం సొంత తల్లిదండ్రులను మోసం చేసేందుకూ వెనుకాడటం లేదు. అలాంటి ఘటనే వరంగల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. బెట్టింగ్​ యాప్​ల కట్టడి గురించి పోలీసులు ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినప్పటికీ పెడచెవిన పెట్చడంతోనే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజలు సైబర్​, డిజిటల్​ మోసాల పట్ల అప్రత్తంగా ఉండాలి.

"లక్ష్మీకాంత్ అనే వ్యక్తి వాళ్ల అన్న అశోక్​ కుమార్ కుమారుడు కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో మిస్సింగ్​ కింద కేసు నమోదు చేశాం. కేసు విచారణ సమయంలో అతడి భార్యకు, వాళ్ల తండ్రికి అతడి నంబర్​ నుంచే ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్​ చేసి కిడ్నాప్​ అయ్యానని తెలిపారు. మళ్లీ అదే నంబర్​ నుంచి వేరే వారు కాల్​ చేసి రూ.10 లక్షలు తీసుకుని రావాలని డిమాండ్ చేశారని చెప్పినట్లు గుర్తించాం. దర్యాప్తు క్రమంలో నిందితుడి లొకేషన్​, తదితర వివరాలు సేకరించి దాడి చేశాం. వారు పారిపోదాం అనుకునే క్రమంలో పట్టుకోవడం జరిగింది. విచారణలో అతడిని ఎవరూ కిడ్నాప్ చేయలేదని తెలిసింది" - కరుణాకర్​ రావు, సీఐ

