Police Firing in Nellore : నెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై కాల్పులు కలకలం రేపాయి. వాహనంతో పోలీసులపై దాడి చేసి తప్పించుకునేందుకు యత్నించిన గంజాయి స్మగ్లర్పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. గంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ తెల్లవారుజామున నగరంలోని ఎస్వీజీఎస్ కళాశాల వద్ద జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన బీకర ప్రకాష్ అలియాస్ సూర్యప్రకాష్ కారులో గంజాయి తరలిస్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. తనిఖీల సమయంలో కారు ఆపకుండా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు స్మగ్లర్ ప్రయత్నించాడు.
రెండు రౌండ్లు కాల్పులు : ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్కు గాయాలవ్వడంతో ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఉన్న 22 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న ఈగల్ సెల్ ఐజీ రవి కృష్ణ, ఎస్పీ కృష్ణకాంత్లు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కానిస్టేబుల్ ఫిరోజ్ను పరామర్శించారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడినా, అమ్మకాలు సాగించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా ఐజీ, ఎస్పీలు హెచ్చరించారు.
" నెల్లూరు పోలీసులు, ఈగల్ టీంలు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టి గంజాయి తరలిస్తున్న నిందితున్ని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు వాహనంతో వేగంగా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్కు గాయాలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కానిస్టేబుల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈగల్ టీంలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంజాయిని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు చేస్తోంది.
ఇప్పటి వరకు సుమారు 23 వేల కేజీల గంజాయిని సీజ్ చేశాం. అలాగే జిల్లా పోలీసుల సహకారంతో మరికొన్ని ఆపరేషన్లను ప్రారంభించాం. వాటిలో ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో మెడికల్ షాపులపై దాడులు చేస్తున్నాం. అలాగే ఆపరేషన్ ఈగల్ పేరుతో రైళ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాం. గంజాయిపై కళాశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల పొగాకు, సిగరేట్లు ఉత్పత్తులపై దాడులు చేశాం. అలాగే డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం." - ఆకే రవి కృష్ణ, ఈగల్ సెల్ ఐజీ
