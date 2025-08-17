ETV Bharat / state

కానిస్టేబుల్‌ను ఢీకొట్టిన గంజాయి స్మగ్లర్‌ - 2 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు - POLICE FIRING IN NELLORE

నెల్లూరులో జాతీయరహదారిపై కాల్పుల కలకలం - తనిఖీల సమయంలో కారు ఆపకుండా కానిస్టేబుల్‌ను ఢీకొట్టిన స్మగ్లర్‌ - ఈగల్‌ టీమ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఫిరోజ్‌కు గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

Police Firing in Nellore
Police Firing in Nellore (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read

Police Firing in Nellore : నెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై కాల్పులు కలకలం రేపాయి. వాహనంతో పోలీసులపై దాడి చేసి తప్పించుకునేందుకు యత్నించిన గంజాయి స్మగ్లర్‌పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. గంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ తెల్లవారుజామున నగరంలోని ఎస్వీజీఎస్‌ కళాశాల వద్ద జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన బీకర ప్రకాష్‌ అలియాస్‌ సూర్యప్రకాష్‌ కారులో గంజాయి తరలిస్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. తనిఖీల సమయంలో కారు ఆపకుండా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు స్మగ్లర్‌ ప్రయత్నించాడు.

రెండు రౌండ్లు కాల్పులు : ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలవ్వడంతో ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్‌ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఉన్న 22 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న ఈగల్‌ సెల్‌ ఐజీ రవి కృష్ణ, ఎస్పీ కృష్ణకాంత్‌లు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కానిస్టేబుల్‌ ఫిరోజ్‌ను పరామర్శించారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడినా, అమ్మకాలు సాగించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా ఐజీ, ఎస్పీలు హెచ్చరించారు.

కానిస్టేబుల్‌ను ఢీకొట్టిన గంజాయి స్మగ్లర్‌ - 2 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు (ETV Bharat)

" నెల్లూరు పోలీసులు, ఈగల్ టీంలు ప్రత్యేక ఆపరేషన్​ చేపట్టి గంజాయి తరలిస్తున్న నిందితున్ని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు వాహనంతో వేగంగా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్‌ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కానిస్టేబుల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈగల్ టీంలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంజాయిని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు చేస్తోంది.

ఇప్పటి వరకు సుమారు 23 వేల కేజీల గంజాయిని సీజ్ చేశాం. అలాగే జిల్లా పోలీసుల సహకారంతో మరికొన్ని ఆపరేషన్​లను ప్రారంభించాం. వాటిలో ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో మెడికల్ షాపులపై దాడులు చేస్తున్నాం. అలాగే ఆపరేషన్ ఈగల్ పేరుతో రైళ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాం. గంజాయిపై కళాశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల పొగాకు, సిగరేట్లు ఉత్పత్తులపై దాడులు చేశాం. అలాగే డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం." - ఆకే రవి కృష్ణ, ఈగల్ సెల్ ఐజీ

తియ్యగా ఉన్నవన్నీ చాక్లెట్లు కాదు - వీటిని తిన్నారో మీ పని అంతే!

గంజాయి మత్తులో స్కూల్​ స్టూడెంట్స్ - ఈ దందాలే ఆదాయ వనరుగా రౌడీ షీటర్లు!

Police Firing in Nellore : నెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై కాల్పులు కలకలం రేపాయి. వాహనంతో పోలీసులపై దాడి చేసి తప్పించుకునేందుకు యత్నించిన గంజాయి స్మగ్లర్‌పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. గంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో ఈ తెల్లవారుజామున నగరంలోని ఎస్వీజీఎస్‌ కళాశాల వద్ద జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన బీకర ప్రకాష్‌ అలియాస్‌ సూర్యప్రకాష్‌ కారులో గంజాయి తరలిస్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. తనిఖీల సమయంలో కారు ఆపకుండా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు స్మగ్లర్‌ ప్రయత్నించాడు.

రెండు రౌండ్లు కాల్పులు : ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలవ్వడంతో ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్‌ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఉన్న 22 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న ఈగల్‌ సెల్‌ ఐజీ రవి కృష్ణ, ఎస్పీ కృష్ణకాంత్‌లు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కానిస్టేబుల్‌ ఫిరోజ్‌ను పరామర్శించారు. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు పాల్పడినా, అమ్మకాలు సాగించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ సందర్భంగా ఐజీ, ఎస్పీలు హెచ్చరించారు.

కానిస్టేబుల్‌ను ఢీకొట్టిన గంజాయి స్మగ్లర్‌ - 2 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు (ETV Bharat)

" నెల్లూరు పోలీసులు, ఈగల్ టీంలు ప్రత్యేక ఆపరేషన్​ చేపట్టి గంజాయి తరలిస్తున్న నిందితున్ని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు వాహనంతో వేగంగా పోలీసులను ఢీకొట్టి పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్‌కు గాయాలయ్యాయి. ఆత్మరక్షణ కోసం బాలాజీనగర్‌ సీఐ సాంబశివరావు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి స్మగ్లర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కానిస్టేబుల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈగల్ టీంలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గంజాయిని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు చేస్తోంది.

ఇప్పటి వరకు సుమారు 23 వేల కేజీల గంజాయిని సీజ్ చేశాం. అలాగే జిల్లా పోలీసుల సహకారంతో మరికొన్ని ఆపరేషన్​లను ప్రారంభించాం. వాటిలో ఆపరేషన్ గరుడ పేరుతో మెడికల్ షాపులపై దాడులు చేస్తున్నాం. అలాగే ఆపరేషన్ ఈగల్ పేరుతో రైళ్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాం. గంజాయిపై కళాశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల పొగాకు, సిగరేట్లు ఉత్పత్తులపై దాడులు చేశాం. అలాగే డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అనే పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం." - ఆకే రవి కృష్ణ, ఈగల్ సెల్ ఐజీ

తియ్యగా ఉన్నవన్నీ చాక్లెట్లు కాదు - వీటిని తిన్నారో మీ పని అంతే!

గంజాయి మత్తులో స్కూల్​ స్టూడెంట్స్ - ఈ దందాలే ఆదాయ వనరుగా రౌడీ షీటర్లు!

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRING ON NELLORE NATIONAL HIGHWAYGANJA SMUGGLING IN NELLOREGANJA CRIMINAL HIT THE POLICENELLORE POLICE ON GANJA SMUGGLINGPOLICE FIRING IN NELLORE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.