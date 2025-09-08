'ఆహారం కోసం అక్కడ నిత్యం యుద్ధం చేయాలి - మమ్మల్ని ఇక్కడి జైల్లో పడేసినా పర్వాలేదు!'
హైదరాబాద్లో మకాం వేసిన విదేశీయులు - అడ్డదారిలో నగదు సంపాదనకు మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా - విద్య, వైద్యం పేరుతో భారత్కు వస్తున్న విదేశీయులు
Published : September 8, 2025 at 2:24 PM IST
Police Faces Deportation Difficulties With Nigerians : ఆహారం కోసం అక్కడ నిత్యం యుద్ధం చేయాలని, ఏదో విధంగా ఇక్కడికి చేరితే జల్సాగా బతికేయొచ్చని, కోరుకున్న జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని, కావాలంటే కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపండని, మరోసారి తమ దేశం మాత్రం పంపకండంటూ ఇటీవల పట్టుబడిన ఓ నైజీరియన్ పోలీసులతో అన్న మాటలు ఇవి.
హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమంగా మకాం వేసిన విదేశీయులు దాదాపు 5 నుంచి 6 వేల మంది ఉంటారు. వారి దేశాల వేరు వేరు వీసాలపై వచ్చిన వీరంతా క్రమంగా అడ్డదారిలో నగదు సంపాదనకు మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా, సైబర్ నేరాలు, వ్యభిచారం వంటి చీకటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. సంపాదన పెరిగే కొద్దీ విలాసవంతమైన జీవితాలకు అలవాటై, ఎంతకైనా తెగించేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు.
విద్య, వైద్యం పేరుతో ఇక్కడికి కాలికి దెబ్బతగిలినా, చెయ్యి బెణికినా వైద్య వీసాపై దేశానికి వస్తున్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరులో చదువుకుంటానని వచ్చిన 20 సంవత్సరాల యువకుడు రెండు సంవత్సరాల పాటు కాలేజీ ముఖం కూడా చూడలేదు. మెడికల్ వీసాపై వచ్చిన ఓ మహిళ టోలిచౌకిలో మకాం వేసి వ్యభిచార, డ్రగ్స్ కార్యకలాపాలతో నెలకు రూ.2 నుంచి 3 లక్షలు నగదు సంపాదిస్తోంది.
మారుపేర్లతో ఏమార్చుతూ వివిధ నగరాల్లో జీవనం : జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక నెలకో సిటీకి మారి పోలీసులను ఏమార్చుతున్నారు. గత సంవత్సరం అరెస్ట్ అయిన నైజీరియన్ పది మారు పేర్లతో ఏడు సంవత్సరాలుగా దిల్లీ, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ నగరాల్లో ఉంటూ బురిడీ కొట్టించినట్టు తెలుస్తోంది.
దాదాపు రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది : వారి వివరాలు తెలుసుకొని కోర్టు అనుమతితో డిపోర్టేషన్ చేసేందుకు పోలీసులు రంగం సిద్ధం చేస్తారు. అప్పటివరకు వారి బాగోగులు చూడాలి. అందుకు ఒక్కరికి దాదాపు రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా.
బలవంతంగా ఉగాండా దేశీయుల తరలింపు : హైదరాబాద్లో అక్రమంగా నివాసం ఉండడమే కాకుండా అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు ఉగాండా దేశీయులు నముతంబ స్కావియా, నబిర్యే జోయ్స్, నకజిబ రుత్ ఎస్తెర్ను సైబరాబాద్ పోలీసులు ఇటీవల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీసా గడువు ముగిసినా కూడా స్వదేశానికి వెళ్లకుండా వీరు రహస్యంగా ఇక్కడే ఉంటున్నట్లు అధికారుల విచారణలో స్పష్టం అయింది. ఈ మేరకు ఆదివారం తెల్లవారుజామున శంషాబాద్ నుంచి ఎయిర్ అరేబియా ఎయిర్లైన్స్ జీ9-468 విమానంలో షార్జా మీదుగా ఉగాండాకు బలవంతంగా పంపించినట్లు అధికారులు అన్నారు. గత ఎనిమిది నెలల్లో చిక్కిన 50 మందిలో 20 మందిని డిపోర్టేషన్ చేశారు.
వీసా ముగిసినా : సైబర్ క్రైమ్లు, మత్తు పదార్థాల స్మగ్లింగ్లో ఆరితేరిన నైజీరియన్లు విద్య, వ్యాపారం, పర్యాటకుల పేరిట భారత్లో మకాం వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్, గోవా, బెంగళూరు, ముంబయి, పుణె తదితర ప్రధాన నగరాలను కేంద్రంగా మార్చుకొని, డ్రగ్స్ దందాను సాగిస్తున్నారు. వీసా గడువు ముగిసినా ఇక్కడే ఉండేందుకు తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. స్థానికులతో గొడవలు పడటం, మత్తు పదార్థాలను సరఫరా చేస్తూ ఉద్దేశపూర్వకంగా పట్టుబడుతున్నారు. జైళ్లు, న్యాయస్థానంలో వాయిదాలతో కాలాన్ని వెళ్లదీస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాంట్రాక్టు పెళ్లి పేరిట యువతలను నయవంచన చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. చీకటి కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ముతో స్థానిక యువతులను వివాహం చేసుకుంటున్నారు. వీరి మాయమాటలు నమ్మి, డబ్బుకు ఆశపడిన కొంతమంది యువతులు ఒప్పంద వివాహానికి అంగీకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిని పెళ్లి చేసుకున్న నైజీరియన్లు, రాజస్థాన్లో ఉంటూ ఇక్కడకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
