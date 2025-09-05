Police Enquiry on Jupudi Massive Explosion in NTR District: జూపూడి భీమేశ్వరకాలనీలో భారీ విస్ఫోటనం జరగడం, భవనంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఘటన ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది. వానరాల ఇబ్బంది వల్ల భవనానికి ఐరన్ మెస్లు బిగించే క్రమంలో ఒక్కసారిగా భారీ ఎత్తున పేలుడు సంభవించింది . పని చేస్తున్న ఇద్దరు పనివాళ్లతో పాటు ఆ ఇంటి వారసుడు అవినాష్లు సైతం దూరంగా ఎగిరిపడ్డారు.
సీసీ కెమెరాపై పోలీసుల ఆరా: అదే విధంగా వెల్డింగ్ చేస్తుంటే హఠాత్తుగా పేలుడు జరిగి ప్రాణం పోయినంత పని అయ్యిందని పని వారు మహేశ్, గోపీలు తెలిపారు. ఇంటి లోపల ఏం జరిగిందో తెలియదని వారు చెబుతున్నారు .అక్కడి కాలనీలో సీసీ కెమెరాలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమిటో పోలీసులకు అర్థం కాలేదు. అయితే ఇంటి బయట పెట్టిన సీసీ కెమెరా ఆ సమయంలో పని చేయకపోవడంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. కోతులు సీసీ కెమెరాను పాడు చేశాయని చెబుతున్న మాట వాస్తవమా? కాదా? అన్న కోణంలో సైతం పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఫుటేజీ స్టోరేజీని వారు స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.
పేలుడు ధాటికి ఎగిరిపడ్డ గోడలు: పేలుడు జరిగిన సందర్భంలో శిథిలమైన భవనం పక్కన ఉన్న సిమెంటు రేకుల షెడ్లు రెండు పై కప్పులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. పేలుడు జరిగిన ఇంటి పిట్టగోడ, ప్రహరీ గోడలు పగిలి పక్క ఇంటి రేకులపై పడటంతో ఆ ఇంటి పై రేకులు మొత్తం కూలిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఆ ఇంటిలో ఉండే వృద్ధురాలు వెంకటమ్మకు ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించలేదు. శిథిలమైన భవనం ఎదురుగా ఉన్న మరో భవనం గేటు, గోడలు పేలుడు ధాటికి ఎగిరిపడ్డాయి.
వీటితోపాటు అక్కడే ఉన్న ద్విచక్ర వాహన ట్యాంకు మూత ఎగిరిపోయింది. ఇవే కాకుండా మరో భవనానికి సైన్సైడ్ కొంత దెబ్బతినడంతో పాటు అక్కడ ఉన్న కేబుల్ వైర్ వ్యవస్థ మొత్తం పాడైపోయింది. ఆ భవనానికి సరఫరా అవుతున్న మెయిన్ లైన్ స్తంభం నుంచి ఊడిపడిపోయింది. పేలుడు శబ్ధం పెద్ద ఎత్తున వినబడిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మందుగుండు సామగ్రి ఉండబట్టే అంత శబ్ధం వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంలో మందుగుండు సామగ్రి ఉన్నాయని విన్నామనీ, అది ఇప్పుడు నిజమైనట్లు వారు వివరిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో భవనం మాత్రమే శిథిలమైంది.
దోషులను శిక్షించాలని స్థానికుల విజ్ఞప్తి: పొట్టకూటి కోసం వెల్డింగ్ పనుల కోసం వచ్చిన వారి ప్రాణాలకు ఏమైనా అయితే ఎవరు సమాధానం చెబుతారు. దీనిపై పోలీసులు పూర్తి స్థాయి విచారణ చేసి దోషులను గుర్తించి శిక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఘటన జరిగిన అనంతరం క్లూస్ టీం అక్కడికి చేరుకుందని సీఐ తెలిపారు. శిథిలమైన భవనంలో కొన్ని ఆధారాలను వారు సేకరించారని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
దాంతో పాటు చుట్టు పక్కల లభించిన ఇతర శకలాలను భద్రపరిచారనీ, ఆ ఇంటికి సంబంధించిన యాజమాని రెంటపల్లి కోటమ్మ, కుమారుడు అవినాష్ను విచారిస్తున్నామని అన్నారు. ఆ భవనానికి ఇరువైపులా ఉన్న వారితో పాటు మరో పది గృహాల వారి వద్ద విచారణ చేశామని వివరించారు. స్థానికులు కొన్ని అనుమానాలను ప్రస్తావించారనీ, వాటిని పరిగణలో తీసుకొంటామని పేర్కొన్నారు.
బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు: క్లూస్ టీం నిర్థరణ ఓ కొలిక్కి వచ్చిన తరువాత విచారణను వేగవంతం చేస్తామనీ, పోలీసులతో పాటు రెవెన్యూ సిబ్బంది పరిస్థితులను పరిశీలించామని తహసీల్దార్ తెలిపారు. చట్ట విరుద్ధమైన వ్యవహారాలు జరిగితే కచ్చితంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన కారణాలను క్లూస్ టీం ఇంకా తెలియజేయాల్సి ఉందనీ ఆ సంఘటనలో ఇళ్లు ధ్వంసమైన వారి వివరాలు ఇప్పటికే సేకరించినట్లు తెలిపారు.
