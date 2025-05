ETV Bharat / state

విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసు - రెండో రోజు పోలీసుల విచారణ- వెలుగులోకి కొత్త కోణం - ENQUIRY ON VIZIANAGARAM TERROR CASE

Published : May 24, 2025 at 10:23 PM IST

Police Enquiry Continued on Second Day In Vizianagaram Terror Case : విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో నిందితులు సిరాజ్‌, సమీర్‌లను వరుసగా రెండో రోజు పోలీసులు విచారించారు. విజయనగరం పోలీసు శిక్షణ కళాశాలలో శనివారం 7 గంటలకుపైగా విచారణ చేయగా మరో కొత్త కోణం వెలుగు చూసింది. తెలంగాణ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్‌ వీడియోపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో సిరాజ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చినట్లు ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి గుర్తించాడు.

సిరాజ్‌ను ప్రశంసిస్తూ అతడి నుంచి మెసేజ్‌ వచ్చింది. ఆ తర్వాత సిరాజ్‌, అజ్ఞాత వ్యక్తి మధ్య కొన్నాళ్లు చాటింగ్‌ కొనసాగింది. నమ్మకం కుదిరిన తర్వాత సిరాజ్‌కు అతని వ్యక్తి గత వివరాలు తెలిపాడు. విశాఖకు చెందిన రెవెన్యూ అధికారిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఓ వర్గానికి వ్యతిరేకంగా సిరాజ్‌ను ప్రోత్సహించాడు. అధికారి పాత్రపై సిరాజ్ నోరు విప్పడంతో పోలీసులు ఆ దిశగా దర్యాప్తు చేయనున్నారు.

ఉగ్రవాద సంస్థలతో వారికున్న సత్సంబంధాలు, సమకూరిన ఆర్థిక వనరులు, హ్యాండ్లర్లలో ప్రధాన సూత్ర, పాత్రదారుల గురించి దర్యాప్తు కొనసాగింది. దర్యాప్తు మొదటి రోజు, సిరాజ్, సమీర్​ల వ్యక్తిగత సమాచారం సహా ఇద్దరు ఎలా కలిశారు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ అనే అంశాలను రాబట్టారు. అదేవిధంగా వీరి నుంచి దేశ, విదేశాలకు లింకులు ఎలా కలిశాయి, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాద భావజాలం ఉన్న వారెందరు అన్న కోణంలో విచారించారు.

మరోవైపు ఎన్​ఐఏ అధికారులు, సిరాజ్, సమీర్​ల సోషల్ మీడియా ఖాతా వివరాల గురించి కూపి లాగినట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరు సహా హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రకు చెందిన 12 మంది గ్రూప్ సభ్యులతో ఒక సోషల్​ మీడియా వేదిక ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తమ విచారణలో గుర్తించినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.