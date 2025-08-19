ETV Bharat / state

మెతుకుసీమపై వరుణుడి ఉగ్రరూపం - తెగిపోయిన రోడ్లు, మునిగిన పంటపొలాలు - BE ALERT HEAVY RAINFALL IN MEDAK

చేలు, రోడ్లను ముంచెత్తిన వరద - భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల దృష్ట్యా జిల్లా వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపిన ఎస్పీ - ఎలాంటి ప్రమాదం తలెత్తకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్న పోలీస్​ శాఖ

Published : August 19, 2025 at 12:02 PM IST

Be Alert Due to Heavy Rains Medak : వరుణుడి ఉగ్రరూపానికి మెతుకుసీమ అతలాకుతలమైంది. వర్షానికి వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగాయి. పలుచోట్ల వరద రోడ్లపై ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో కుంటలకు గండిపడి నీళ్లు వృథాగా పోతున్నాయి. మెదక్​ జిల్లాలో ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి సోమవారం తెల్లవారుజాము వరకు అతి భారీ వర్షం కురిసింది.

తూప్రాన్, పెద్దశంకరంపేట, వెల్దుర్తి, కౌడిపల్లి, కొల్చారం, చిలప్‌చెడ్, మనోహరాబాద్, టేక్మాల్, నర్సాపూర్, రేగోడ్‌ మండలాల్లో వానలు దంచికొట్టాయి. నిరంతరాయంగా కురుస్తున్న వర్షాల దృష్ట్యా జిల్లా వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ శ్రీనివాస రావు పేర్కొన్నారు. ఏ ఆపద వచ్చినా పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రమాదం తలెత్తకుండా పోలీసు శాఖ పరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.

పోలీసు కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు - సంప్రదించాల్సిన నంబరు : 87126-57888 లేదా డయల్‌ 100

రోడ్డు తెగి రాకపోకలు నిలిచి : శివ్వంపేట మండలం గోమారం పరిధిలోని పెద్ద చెరువు కట్ట వద్ద నిర్మించిన వంతెన మట్టి కోసుకుపోయి రోడ్డు తెగింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నవాబ్‌పేటలో పలువురి పొలాల్లో ఇసుక మేట వేసింది. శివ్వంపేటలోని బురుజు గోడ కొంతభాగం కూలింది.

వర్షాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయిన ప్రాంతాలు ఇవే! :

  • వెల్దుర్తి మండలం ఉప్పులింగాపూర్‌ హల్దీ వాగు వంతెన పైనుంచి మెదక్‌.
  • చిలప్‌చెడ్‌ మండలం గౌతాపూర్‌ - గన్యతండా మార్గంలో
  • వెెల్దుర్తి నుంచి నిలిచిన రాకపోకలు మెదక్‌కు (ఆరెగూడెం పరిసరాల్లో మోకాలు లోతు నీళ్లు నిలవడంతో)
  • టేక్మాల్‌ నుంచి జోగిపేట మార్గంలో (గుండువాగు పొంగిపొర్లడంతో)
  • తూప్రాన్‌ మండలం యావాపూర్, కిష్టాపూర్, ఆబోత్‌పల్లి, వెంకటరత్నాపూర్, నాగులపల్లి మార్గాల్లో చెక్‌డ్యామ్‌లు పొంగిపొర్లి రోడ్లపై ప్రవహించాయి.
  • హవేలిఘనపూర్‌ మండలం దూప్‌సింగ్‌ తండా వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న వంతెన మీదుగా వరద పోటెత్తడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
  • కౌడిపల్లి మండలం రాజిపేట - జాజితండా దారిలో, టేక్మాల్‌ మండలం వెంకటాపూర్‌ దారిలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

హల్దీ ప్రాజెక్టు నిండి పోటెత్తిన నీరు : ఉమ్మడి వెల్దుర్తి మండలంలోని హల్దీ ప్రాజెక్టు నిండి మత్తడి ప్రమాదకర స్థాయిలో నీరు పారుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు వద్దకు సందర్శకులు వెళ్లకుండా హకీంపేట వైపు, కొప్పులపల్లి వైపు పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. తూప్రాన్‌లోనూ ఉద్ధృతిగా పారుతోంది.

చెరువులకు జలకళ : మెదక్​ జిల్లాలో చెరువులకు జలకళ సంతరించుకుంది. 45 శాతం మేర అలుగు పారుతున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం వరకు కేవలం 258 మాత్రమే అలుగు పారగా, సోమవారం నాటికి ఆ సంఖ్య మూడింతలైంది. ఒక్క రోజులోనే 936 చెరువులు అలుగు పారాయి.

అప్రమత్తత కాపలా : వివిధ మండలాల్లో కలెక్టర్‌ రాహుల్‌రాజ్, అదనపు కలెక్టర్, జిల్లా అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశారు. జలవనరులన్నీ పోటెత్తుతుండటంతో అటువైపు ఎవరూ వెళ్లకుండా పోలీసులు కాపలా కాస్తున్నారు

  • మంజీరా నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాగులు, వంకలు వైపు ఎవరూ వెళ్లకుండా గస్తీ పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ ఆదేశించారు.

