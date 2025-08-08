Police Chased Child Missing at Vijayawada Railway Station : ఆస్పత్రులు, బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో ఎక్కడైనా తల్లిదండ్రులు కాస్త ఆదమరిచినట్లు ఉంటే చాలు పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు సీసీ కెమెరాలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. చాలా కిడ్నాప్ ఘటనలలో నిందితులను ఇవే పట్టించాయి. తాజాగా విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లో జరిగిన చిన్నారి కిడ్నాప్లోనూ సీసీ కెమెరాలే కీలకంగా వ్యవహరించాయి. ఆ దృశ్యాల ద్వారానే పోలీసులను నిందితులను పట్టుకోగలిగారు.
విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ వెయిటింగ్ హాల్ వద్ద మూడేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యమైంది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేసినట్లు చిన్నారి తండ్రి మస్తాన్ ఫిర్యాదు చేసినట్లు జీఆర్పీ పోలీసులు తెలిపారు. రైల్వే సీఐ నేతృత్వంలో రెండు ప్రత్యేక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. పాప ఆచూకీ కనిపెట్టడం కోసం దగ్గరలోని సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలించారు. గంటల వ్యవధిలోనే పాప ఆచూకీని పోలీసులు గుర్తించారు.
మార్గమధ్యలో పట్టుకున్నారు : ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వెయిటింగ్ హాల్ వద్ద నుంచి చిన్నారిని ఇద్దరు దంపతులు తీసుకెళ్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారు అక్కడి ఉంచి ఎక్కడికి వెళ్లారనే విషయంపై పలు సీసీ టీవీలను పరిశీలించినట్లు పోలీసులు వివరించారు. చిన్నారిని రాజమహేంద్రవరానికి తీసుకెళ్తుండగా గుర్తించి మార్గమధ్యలో పట్టుకున్నారు. పాపను కిడ్నాప్ చేసిన నిందితులు బొల్లా శ్రీనివాస్, చిన్నారి అనే మహిళగా పోలీసులు గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. పాపతో పాటు నిందితులను విజయవాడకు తీసుకువెళ్లినట్లు వివరించారు.
తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు : మరోవైపు చిన్నారి తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు ఉన్నట్లు విచారణలో గుర్తించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. వారి ఇరువురూ వేర్వేరుగా ఉంటున్నట్లు రైల్వే పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో బయటపడింది. మస్తాన్కు నిందితులు కొంత నగదు ఇచ్చారని ప్రాథమికంగా పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైందని వివరించారు. పాప తల్లి వేటపాలెం నుంచి విజయవాడకు చేరుకుంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమెను విచారిస్తే మరిన్ని విషయాలు బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. కిడ్నాప్ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
ఆ గ్రామంలో పురుషులంతా మాయమైపోయారు - కారణం ఏంటంటే?
ఐదురోజుల క్రితం తిరుపతిలో ఓ ఘటన : ఇటీవలే తిరుమలలో నాలుగేళ్ల చిన్నారిని అపహరించిన ఘటన వెలుగు చూసిన సంగతి తెలిసిందే. స్థానిక సీఐ శ్రీరాముడు తెలిపిన వినరాల ప్రకారం విజయవాడకు చెందిన నర్సింహులు తిరుమలలో హాకర్గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఇతను తన కుమార్తె దీక్షిత(4)ను షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వద్దకు తీసుకువచ్చి వ్యాపారంలో నిమగ్నమయ్యారు. ఇంతలో పాపను తీసుకుని ఓ వృద్ధురాలు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. తండ్రి టూటౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్రమత్తమైన వారు సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించగా బస్సులో తిరుపతికి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో తిరుపతిలోని జయశ్యాం థియేటర్ వద్ద బాలుడిని గుర్తించారు. సులభ్లో పనిచేసే నాగవెంకటరమణమ్మను అదుపులోకి తీసుకున్న విషయం విధితమే.