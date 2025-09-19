యూట్యూబ్లో చూసి చైన్ స్నాచింగ్ – కానీ బ్యాడ్ లక్
ఇంటర్నెట్ వీడియోలు చూసి రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్న యువతిపై చైన్ స్నాచింగ్కు పాల్పడ్డ నిందితుడు - బాధితురాలు కేకలు వేయడంతో నిందితుడిని వెంబడించిన పోలీసులు - 15 గ్రాముల బంగారు గొలుసు స్వాధీనం
Published : September 19, 2025 at 8:46 PM IST
Snatcher Caught By Police At Mehdipatnam Hyderabad : స్మార్ట్ఫోన్ను ఎలాగైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మన ఉన్నతికైనా, పతనానికైనా వాడుకోవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్తో మన చదువుకు, నైపుణ్యాభివృద్ధికి, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వినియోగించుకుని అభివృద్ధి సాధించినవారు ఎందరో ఉన్నారు. అయితే ఇదే సదుపాయాన్ని చెడుకు వినియోగించుకుని పాడైపోయినవారు కూడా ఉన్నారు.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఇదే తరహాలో ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్ను వినియోగించుకుని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాడు. గూగుల్, యూట్యూబ్ వంటి మాధ్యమాలలో చైన్ స్నాచింగ్ ఎలా చెయ్యాలి? చేశాక వారి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? చైన్ స్నాచింగ్ ద్వారా ఎంత డబ్బు సంపాదించవచ్చు? వంటి అంశాలను వెతకడం ప్రారంభించాడు. చివరగా ఒక రోజు తన నైపుణ్యాన్ని పరీక్షించాలని రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ యువతిపై చైన్ స్నాచింగ్కు పాల్పడ్డాడు.
సినిమా స్టైల్లో నడిరోడ్డుపై వెంబడించిన పోలీసులు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మెహదీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శుక్రవారం ఉదయం 7.30 సమయంలో కోకాపేట్ నుంచి మెహదీపట్నానికి వచ్చిన యువతి రోడ్డు క్రాస్ చేస్తుండగా చైన్ స్నాచింగ్ జరిగింది. నిందితుడు షేక్ అలీమ్ ఆమె గొలుసును లాగేశాడు. అదే సమయంలో అక్కడే సివిల్ డ్రస్లో కానిస్టేబుల్స్ విక్రం, సిద్ధార్థ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేయడంతో వెంటనే వారిద్దరూ అప్రమత్తమయ్యారు. సినిమా స్టైల్లో నిందితుడిని నడిరోడ్డుపై వెంబడించి పట్టుకున్నారు. అతని వద్ద ఉన్న 15 గ్రాముల బంగారు గొలుసును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి : ఈ ఘటనపై ఆసిఫ్నగర్ ఏసీపీ కిషన్ కుమార్ వివరాలు వెల్లడించారు. విచారణలో నిందితుడు షేక్ అలీమ్ చైన్ స్నాచింగ్ పద్ధతులు, దొంగతనం తర్వాత ఎలా తప్పించుకోవాలో యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి నేర్చుకున్నట్టు ఒప్పుకున్నాడని తెలిపారు. సమయస్ఫూర్తితో స్పందించిన విక్రం, సిద్ధార్థ ధైర్యసాహసాలను ఏసీపీ ప్రశంసించారు. వారి పనితీరును అభినందించి వారిద్దరికీ రివార్డు అందజేస్తామని ఏసీపీ తెలిపారు.
"శుక్రవారం ఉదయం 7.30 సమయంలో మెహదీపట్నం బస్స్టాప్లో ఒక యువతి రోడ్డు దాటే క్రమంలో నిందితుడు చైన్ స్నాచింగ్ చేశాడు. ఆమె ఒక్కసారిగా అరవడంతో ఘటనాస్థలంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ నిందితుడిని వెంబడించారు. చివరికి అతనిని పట్టుకుని విచారణ జరపగా నిందితుని పేరు షేక్ అలీం అని తెలిసింది. అయితే చైన్ స్నేచింగ్ను ఏవిధంగా చేయాలి? ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలి? దీని ద్వారా ఎలా డబ్బు సంపాదించాలి? అనే విషయాలను గూగుల్, యుూట్యూబ్ తదితర ప్లాట్ఫాంలలో సెర్చ్ చేసేవాడు. చివరికి ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డాడు. అయితే నిందితుడు వెంటనే దొరికిపోవడంతో వెంటనే చైన్ను కూడా రికవరీ చేశాం. నిందితుడిని ఈ రోజు కోర్టులో హాజరు పరచి రిమాండుకు పంపిస్తాం. పోలీసులు మఫ్టీలో ఉండి అధిక జనాభా గల ప్రాంతాల్లో కాపు కాయడంతో ఇది సాధ్యపడింది. ఈ కేసులో నిందిడిని పట్టుకున్న ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్కు రివార్డు వచ్చేలా చూస్తాం." - కిషన్ కుమార్, ఏసీపీ, ఆసిఫ్నగర్
మొత్తానికి షేక్ అలీమ్ బొణీ దొంగతనం అలా ఫెయిల్ అయింది. అదే స్మార్ట్ ఫోన్ను ఏదైనా కోర్సు నేర్చుకునేందుకు వాడి ఉంటే అతని భవిష్యత్ మరోలా ఉండేది.
