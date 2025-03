ETV Bharat / state

ఆట కట్టించిన డ్రోన్​ - పేకాటరాయుళ్లు పరుగో పరుగు - CARD PLAYERS CAUGHT BY DRONE

Police Caught Pokerers with the Help of Drone ( ETV Bharat )

Police Caught Pokerers with the Help of Drone in Bapatla District: నేరస్తుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తాం. శాంతి భద్రతల విషయంలో డ్రోన్ల ద్వారా పెట్రోలింగ్​ చేయిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు, హోం మంత్రి అనితలు పదేపదే చెబుతున్నారు. చెప్పిన విధంగా ఆ దిశగానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విజయవాడలో వరదల సమయంలో డ్రోన్లను ఉపయోగించి బాధితులకు సేవలు అందజేశారు. డ్రోన్లను ఉపయోగించుకునే విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుంది. అందులో భాగంగానే పోలీసులు డ్రోన్లను ఉపయోగించిన తీరుపై ఇప్పుడు సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ తుషార్ డూడి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా పోలీస్ అధికారులు అసాంఘిక, చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను కట్టడి చెయ్యడానికి, నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశాలలో నిఘా కోసం డ్రోన్​లను వినియోగిస్తున్నారు. డ్రోన్​ల సహాయంతో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతోంది. బాపట్ల జిల్లా చుండూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని యడ్లపల్లి గ్రామంలోని మారుమూల ప్రదేశంలో కొంతమంది పేకాట ఆడుతున్నారన్న సమాచారంతో చుండూరు ఎస్సై రహిమాన్, సిబ్బంది ఆ ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు.