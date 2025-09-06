మేడ్చల్ జిల్లా చర్లపల్లి ప్రాంతంలో భారీ డ్రగ్ తయారీ ఫ్యాక్టరీ గుట్టురట్టు - 12 మందిని అరెస్టు చేసిన క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు - ముంబయిలో అరెస్టైన బంగ్లాదేశ్ మహిళ కేసు ఆధారంగా ఆపరేషన్
Published : September 6, 2025 at 7:27 PM IST
Police Bust Drug Manufacturing Unit In Hyderabad : హైదరాబాద్లో భారీ డ్రగ్స్ తయారీ యూనిట్ గుట్టురట్టయింది. ముంబయిలో అరెస్టైన ఓ బంగ్లాదేశ్ మహిళ కేసు ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన ముంబై క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు కీలక ముఠాను హైదరాబాద్లో అరెస్టు చేశారు. డ్రగ్స్ తయారీకి వినియోగించే 32 వేల లీటర్ల రసాయనాలు, 950 కిలోల ముడి పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా చేస్తున్న సిండికేట్పై మరిన్ని వివరాలు కోసం ముమ్మర విచారణ చేస్తున్నారు.
32 వేల లీటర్ల రసాయనాలు : మేడ్చల్ జిల్లా చర్లపల్లిలో పెద్ద ఎత్తున మాదక ద్రవ్యాల తయారీ కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో మహారాష్ట్ర క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. మెఫిడ్రిన్ డ్రగ్స్ తయారీలో వినియోగించే 32 వేల లీటర్ల రసాయనాలు, మిథైల్ఎనెడియాక్సీ మెథాంఫెటమైన్ అనే ముడి పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫ్యాక్టరీలో తయారైన మాదక ద్రవ్యాలను ఎక్స్టసీ, మోలీ, ఎక్స్టీసీ పేర్లతో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు నిందితులు సరఫరా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
పోలీసుల అదుపులోకి : నిందితులు తయారీదారులు, పంపిణీదారులను పట్టుకున్న పోలీసులు ప్రధాన నిందితులు ఫ్యాక్టరీ యజమాని శ్రీనివాస్ విజయ్ ఓలేటి, అతని భాగస్వామి తానాజీ పంఢరీ నాథ్ పట్వారీని అరెస్టు చేశారు. ఫ్యాక్టరీ నుంచి 5.79 కిలోల మెఫేడ్రిన్, 35వేల లీటర్ల రసాయనాలు, 950 కిలోల ముడి పదార్థం, 27 ఫోన్లు, 3 కార్లు, ఓ బైక్, డ్రగ్స్ తయారీ పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
బంగ్లాదేశ్ మహిళ వద్ద మాదక ద్రవ్యాలు : డ్రగ్స్ తయారీ దందాలో ముంబయిలో తీగ లాగితే హైదరాబాద్లో డొంక కదిలింది. ఆగస్టు 8న ముంబై మిరా భయందార్ పరిధిలో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఫాతిమా మురాద్ షేక్ అలియాస్ మొల్లా అనే మహిళ వద్ద 105 గ్రాముల మెఫడ్రిన్ మత్తు పదార్థం పట్టుబడింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఫాతిమా డ్రగ్ సరఫరాలో కీలకంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
చర్లపల్లి నవోదయ కాలనీలో డ్రగ్స్ : ఈ కేసులో ఫాతిమాతో పాటు 12 మందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు 23.97లక్షల నగదు, 178 గ్రాముల మెఫిడ్రిన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దర్యాప్తులో నిందితులు మాదక ద్రవ్యాలను తెలంగాణ నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించారు. ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టిన ముంబై పోలీసులు చర్లపల్లి నవోదయ కాలనీలో డ్రగ్స్ తయారీ ఫ్యాక్టరీ గుట్టు రట్టు చేశారు. విచారణలో దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా చేస్తున్న సిండికేట్పై మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా చర్లపల్లిలో డ్రగ్స్ తయారీ కేంద్రం ఘటనపై తెలంగాణ పోలీసులు కూడా దర్యాప్తును ప్రారంభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. డ్రగ్స్, మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఈగల్ టీంను ఏర్పాటు చేసింది. యాంటి నార్కోటిక్ బ్యూరో సైతం మాదక ద్రవ్యాల తయారీ సరఫరా ఘటనలపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాదక ద్రవ్యాల విషయంపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహారింస్తుందని పదే పదే పలు ప్రసంగాల్లో వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రముఖ యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్ కలకలం - నలుగురు అరెస్టు
'పుష్ప'ను మించిపోయిన డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లు - మట్టిగాజులు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలు కావేవీ అనర్హం