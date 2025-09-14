డ్రగ్స్ ముఠాలపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాడులు
సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు - వరంగల్ పరిధిలో రూ. 53.5 లక్షల విలువైన 214 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాడులు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేసిన పోలీసులు
Published : September 14, 2025 at 8:12 PM IST
Police Action On Drugs In Telangana : హైదరాబాద్లో గత కొద్ది రోజులుగా డ్రగ్స్, గంజాయి కేసులు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డ్రగ్స్ను వేళ్లతో సహా పెకిలించాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. దీనికోసం రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే నగరంలోని రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాలలో దాడులు నిర్వహించి పలువురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి రూ. లక్షలు విలువ చేసే గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
డ్రగ్స్ కేంద్రాల గుట్టు రట్టు : తెలంగాణలో డ్రగ్స్ ముఠాలపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఆపరేన్ నిర్వహించారు. దీనిలో ఈగల్, జీఆర్పీ, ఆర్పీఎఫ్, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా పనిచేశారు. ఫలితంగా పలు జిల్లాలలో డ్రగ్స్ రవాణా, నిల్వ, తయారీ కేంద్రాల గుట్టు రట్టు చేశారు. భారీగా గంజాయి, ఆల్ప్రాజొలామ్, నోర్డయాజిపామ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పలువురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
91 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం : తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ను పూర్తిగా నియంత్రించాలన్న క్రమంలో పోలీసులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాడులను వేగవంతం చేశారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు చేసి నలుగురు డ్రగ్ పేడ్లర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి 91 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారితో పాటు రైలులో గంజాయి తరలిస్తున్న మరో ముగ్గురు పేడ్లర్ల అరెస్టు చేసి వారి నుంచి మరో 5 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో దాడులు :
- 53 లక్షలు విలువ చేసే గంజాయి : వరంగల్ ఐనవోలు పరిధిలో సోదాలు చేస్తున్న పోలీసులకు ఓ డ్రగ్ పేడ్లర్ వద్ద రూ. 53.5 లక్షల విలువైన 214 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వరంగల్లో కొణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో పోలీసులు సోదాలు చేసి ముగ్గురు నిందితులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి దాదాపు రూ. 8 లక్షల విలువైన 32 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలో మరో ఇద్దరు డ్రగ్స్ పేడ్లర్ల అరెస్టు చేశారు. వారినుంచి దాదాపు రూ. 7.5 లక్షలు విలువైన 30 కేజీల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆల్ప్రాజొలం తయారీ చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు గుట్టురట్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి 270 గ్రాముల ఆల్ప్రాజొలం, 7.890 కిలోల నోర్డయాజిపామ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గౌండ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్, గౌండ్ల మల్లేశంలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి వారిని రిమాండ్కు తరలించారు.
డ్రగ్స్పై దాడులు కొనసాగుతాయి : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ దాడుల్లో దాదాపు రూ. 16.31 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్, వివిధ పరికరాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల విచారణ అనంతరం డ్రగ్ నెట్వర్క్పై మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ వ్యాపారం, వినియోగం యువత భవిష్యత్తుకు పెద్ద ముప్పు అని అధికారులు హెచ్చరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి దాడులు కొనసాగుతాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
