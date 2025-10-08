ETV Bharat / state

సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కులనే మింగేసిన గ్యాంగ్ - బ్యాంక్​ లొసుగులే ఆసరా

సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల కుంభకోణాన్ని చేధించిన పోలీసులు - లబ్ధిదారుల చెక్కుల్లోని సొమ్మును వేరే ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు గుర్తింపు - చెక్కుల దుర్వినియోగంలో మరికొందరు పాత్ర ఉందన్న పోలీసులు

CMRF Cheque Scam
CMRF Cheque Scam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 3:10 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Bust CMRF Cheque Scam in Suryapeta District : అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిపాలై అప్పులు చేసి బిల్లులు కట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే పెద్ద మనసుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసిన నిధులను అర్హులకు అందకుండా మధ్యవర్తులే కాజేశారు. బ్యాంకు లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకుని ఏకంగా లబ్ధిదారుల చెక్కుల్లోని సొమ్మునే వేరే బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించారు. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. జిల్లాలో సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల కుంభకోణానికి పాల్పడిన 8 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

సీఎం సహాయనిధిని ఎవరో విత్​ డ్రా చేశారు? : సుర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలం రామాపురానికి చెందిన మద్ద వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి పక్షవాత బాధితుడు. 2023 సంవత్సరంలో సీఎం సహాయనిధి కోసం వెంకటేశ్వర్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. ఆయన పేరుతో సీఎం సహాయనిధి కింద రూ.2 లక్షల 50 వేలు మంజూరు అయ్యాయి. బాధితుడైన వెంకటేశ్వర్లుకు ఈ విషయం తెలియదు. ఈ క్రమంలో తన పేరుతో వచ్చిన సీఎం సహాయనిధిని ఎవరో విత్​ డ్రా చేశారని బ్యాంకు ద్వారా వెంకటేశ్వర్లు తెలుసుకున్నారు. ఈ మోసంపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు బాధితుడు.

సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కులనే మింగేసిన గ్యాంగ్ - బ్యాంక్​ లొసుగులే ఆసరా (ETV)

మరొకరి బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో డబ్బులు వేసి వాటిని డ్రా చేశారు : మద్ద వెంకటేశ్వర్లు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువులో సీఎంఆర్ఎఫ్ కుంభకోణాన్ని చేధించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సైదిరెడ్డి వద్ద పీఏగా పని చేస్తున్న పులిందిండి ఓంకార్, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్‌గా పని చేస్తున్న పెండెం వెంకటేశ్వర్లు సీఎం సహాయనిధి చెక్కుల ద్వారా మంజూరు అయిన నగదు కాజేశారని పోలీసులు గుర్తించారు. బాధితుల చెక్కులను తమ వద్దే పెట్టుకుని అదే ఇంటి పేరు ఉన్న మరొకరి బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో డబ్బులు వేసి వాటిని డ్రా చేశారని విచారణలో తెలింది.

త్వరలోనే వారిని కూడా అరెస్టు చేస్తాం : సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ కుంభకోణానికి పాల్పడిన 8 మంది నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.7 లక్షల 30 వేల నగదు, 44 చెక్కులు, 6 సెల్ ఫోన్లు, 6 బ్యాంక్ పాసు పుస్తకాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల దుర్వినియోగంలో మరికొందరు పాత్ర ఉందని జిల్లా ఎస్పీ నర్సింహా తెలిపారు. త్వరలోనే వారిని కూడా అరెస్టు చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ఎవరైనా బాధితులు ఉంటే ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. ఫిర్యాదులపై విచారణ జరిపి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

"సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ కుంభకోణానికి పాల్పడిన 8 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశాం. వారి నుంచి .7 లక్షల 30 వేల నగదు, 44 చెక్కులు, 6 సెల్ ఫోన్లు, 6 బ్యాంక్ పాసు పుస్తకాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల దుర్వినియోగంలో మరికొందరు పాత్ర ఉంది. త్వరలోనే వారిని కూడా అరెస్టు చేస్తాం. ఇంకా ఎవరైనా బాధితులు ఉంటే ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయండి. చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం."- నర్సింహా, సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ

ఆసుత్రుల్లో నకిలీ దందా - సీఎంఆర్​ నిధులకు గండి కొడుతున్న పలు ఆసుపత్రులు

Last Updated : October 8, 2025 at 3:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CMRF SCAMCM RELIEF FUND CHECK SCAMSURYAPET MRF CHEQUE SCAMసీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల కుంభకోణంCMRF CHEQUE SCAM IN SURYAPET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.