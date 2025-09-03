No Permission For Dj Sounds in Telnagana : వినాయక చవితి వచ్చిందంటే చాలు యువత డీజేలు, భారీ లౌడ్ స్పీకర్లు, టపాసలు కాల్చడం వంటి విషయాలపై శ్రద్ధచూపిస్తారు. కాగా దీని వల్ల పర్యావరణ కాలుష్యంతో పాటు మన శరీరానికి సైతం అనేక ఆనారోగ్య సమస్యలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మనిషి సాధారణ వినికిడి సామర్థ్యం 55 డెసిబుల్స్ వరకు ఉంటుంది. దానికి మించి శబ్దం వస్తే చెవులకు వినికిడి శక్తి లోపించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
డీజేలపై పోలీసులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిషేధం విధించారు. అయినా మారుమూల గ్రామాల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో యథేచ్చగా వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. మిగిలిన చోట్ల డీజేలకు బదులు అదే స్థాయిలో శబ్దం వచ్చే భారీ లౌడ్ స్పీకర్లను వినియోగిస్తున్నారు. వీటికి అదనంగా డప్పులు, డ్రమ్ములు, బాంబులు సైతం వినియోగించి చెవులుకు హాని కలిగిస్తున్నారు.
శబ్దాల స్థాయి ఇలా :
- డ్రమ్ : 100 నుంచి 130 డెసిబుల్స్
- డీజే : 100 నుంచి 150 డెసిబుల్స్
- టపాసులు : 100 నుంచి 180 డెసిబుల్స్
భారీ శబ్దాల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు :
- వినికిడి శక్తి కొల్పోవడం.
- చెవుల్లో మోత, శబ్దాలు.
- తలనొప్పి, రక్తపోటు పెరగడం.
- వృద్ధులు, పిల్లలు, రోగులకు నిద్రలేమి.
- గర్భిణుల్లో గుండె వేగం పెరగడం, ఒత్తిడి.
చట్టం ఏం చెబుతోంది :
- రాత్రి పది గంటలు నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు భారీ శబ్దాలు కలిగించే లౌడ్ స్పీకర్లపై నిషేధం.
- ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు, కోర్టుల ప్రదేశాల్లో అధిక శబ్దాలపై నిషేధం.
- అధిక డెసిబుల్ శబ్దాలు చేస్తే కేసులు, జరిమానాలు విధిస్తారు.
నిర్వాహకుల పాటించాల్సినవి :
- అధిక శబ్దాలు రాకుండా చూసుకోవాలి.
- భారీ మోతలకు బదులు సంప్రదాయ వాయిద్యాలను వినియోగించాలి.
- శోభాయాత్రల్లో భజనలు, కోలాటాలు, కళా రూపాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- డీజేలు, టపాసులు, లౌడ్ స్పీకర్లను విడిచిపెట్టాలి.
"భారీ శబ్దాల వల్ల వినికిడి లోపం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కనుక సాధ్యమైనంత వరకు ఈ భారీ శబ్దాలకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. ఒక వేశ భారీ శబ్దాలతో చెవుల్లో ఎలాంటి సమస్య తలెత్తినా 24 గంటల్లోగా లేదా గోల్డెన్ అవర్ అయిన 72 గంటల్లోపు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి తగిన చికిత్స చేయించాలి. లేదంటే వినికిడి శక్తి పూర్తిగా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది." - డాక్టర్ రాకేష్, ఈఎన్టీ వైద్యుడు, మిర్యాలగూడ.
పరిమితికి మించి శబ్దాలు చేస్తే : వినాయక ఉత్సవాలతో పాటు ఎలాంటి పండుగల్లో ఐనా డీజేలు వాడేందుకు అనుమతి లేదని మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ రాజశేఖర్రాజు పేర్కొన్నారు. దీనితో పాటు ప్రజలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు, విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెట్టేలా భారీ లౌడ్ స్పీకర్లు, భారీ శబ్దాలు చేసే టపాసులు కాల్చడం కూడా చట్ట విరుద్ధమే అవుతుందని తెలిపారు.ఏ విధమైన వస్తువులను వినియోగించి పరిమితికి మించి శబ్దాలు చేస్తే చట్టరీత్యా చర్యులు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
"వినాయక ఉత్సవాలతో పాటు ఎలాంటి పండుగల్లో ఐనా డీజేలు వాడేందుకు అనుమతి లేదు. దీనితో పాటు ప్రజలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు, విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెట్టేలా భారీ లౌడ్ స్పీకర్లు, భారీ శబ్దాలు చేసే టపాసులు కాల్చడం కూడా చట్ట విరుద్ధమే అవుతుంది. ఏ విధమైన వస్తువులను వినియోగించి పరిమితికి మించి శబ్దాలు చేస్తే చట్టరీత్యా చర్యులు తీసుకుంటాం." - రాజశేఖర్రాజు, డీఎస్పీ, మిర్యాలగూడ.
శబ్దం మితంగా ఉంటే ఆహ్లాదం - మితిమీరితే హానికరం
గణేశ్ శోభాయాత్రల కోసం శబ్ద కాలుష్యం లేని డీజే- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన