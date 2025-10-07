రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాలు - కేవలం కొంత నగదు మాత్రమే రికవరీ
సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తత - పోలీసుల కీలక సూచనలు - www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని సూచన
Published : October 7, 2025 at 3:41 PM IST
Nizamabad Police Awareness From Cyber Crime Fraud : ప్రస్తుతం సమాజంలో స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ మన రోజువారీ జీవితంలో ప్రధాన భాగమైపోయాయి. అయితే, సాంకేతికతో పాటు సైబర్ నేరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల సైబర్ మోసాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఈ నేరాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్య ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండేలా పలు సూచనలు చేశారు.
ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 33 సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. ఈ సమయంలో బాధితులు మొత్తం రూ.4.92 కోట్లు మోసపోయారు. ఆ మొత్తంలో రూ.87 లక్షలు మాత్రమే రికవరీ అయ్యాయి. అంటే సుమారు 17.72 శాతం మాత్రమే మోసపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందగలిగారు.
సైబర్ మోసాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగే అవకాశముందో చెప్పడం కష్టం. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిజామాబాద్ సీపీ సాయిచైతన్య పేర్కొన్నట్టు, సైబర్ మోసానికి గురైనవారు వెంటనే "గోల్డెన్ అవర్"లో అంటే మోసం జరిగి గంటలోపు 1930 లేదా డయల్ 100కి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. అలాగే, www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదులు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఫిర్యాదు వేగంగా చేయకపోతే, నష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, అప్రమత్తత లేకపోతే పరిస్థితులు గందరగోళంగా మారుతాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
జిల్లాలో ఎక్కువగా సైబర్ మోసాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుగ్గా ఉన్నవారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్నాయి. మోసగాళ్లు స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు, ఏపీకే ఫైల్స్, పోలీసులు, ఈడీ, ఇన్కంట్యాక్స్ వంటి అధికారుల పేర్లను తప్పుగా ఉపయోగించి నోటీసులు పంపడం, డిజిటల్ అరెస్ట్ బెదిరింపులు చేయడం వంటి పద్ధతులతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. చాలా మంది తమ అనుభవం లేకపోవడం, మోసపోయే పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి సహాయం కోరాలో తెలియకపోవడం వల్ల భారీ మొత్తాలు నష్టపోతున్నారు. కేవలం క్షణాల్లో లక్షల రూపాయల వరకు వారి ఖాతాల నుంచి డబ్బులు కొల్లగొడుతున్నారు.
కొన్ని ముఖ్యమైన ఉదాహరణలు : -
- నిజామాబాద్ నగరంలోని వినాయక్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆన్లైన్ పెట్టుబడుల పేరుతో రూ.10,51,533 మోసపోయాడు. అయితే అతను వెంటనే ఫిర్యాదు చేశాడు, దీంతో పోలీసులు ఆ ఖాతాను స్తంభింపజేసి రూ.7,89,979 రికవరీ చేశారు.
- మరోవ్యక్తిని డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో బెదిరించి రూ.30,81,000 మోసం చేశారు. అతను బంధువు సాయంతో పోలీసులను ఆశ్రయించి రూ.20,81,000 రికవరీ చేశారు.
- ఆర్మూర్ డివిజన్లో వ్యాపార పెట్టుబడుల పేరుతో రూ.52,50,297 నష్టపోయిన వ్యక్తి కూడా సైబర్ క్రైం అధికారులు చురుకైన చర్యల వల్ల రూ.27,25,725 తిరిగి పొందారు.
ఇలాంటి సంఘటనల్లో మోసగాళ్లు ఎంత తెలివిగా, భయానకంగా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. అందుకే స్మార్ట్ఫోన్లకు వచ్చే అనవసర లింకులు, తెలియని వ్యక్తుల మెసేజులు, ఆన్లైన్ వ్యాపారాల ఆఫర్లు నుంచి ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎటువంటి సందేహాలు ఉంటే వాటిని వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేసి ఫిర్యాదు చేయాలి. సైబర్ మోసాలకు గురవకుండా ఉండేందుకు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎవరికైనా డిజిటల్ అరెస్ట్, ఏపీకే ఫైల్స్, బ్యాంకు ఖాతాల గురించి అప్రమత్తత లేకుండా సంభ్రమంలో పడకుండా, అధికారిక ఫిర్యాదు కేంద్రాల ద్వారా మాత్రమే సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలని సలహా అందిస్తున్నారు.
