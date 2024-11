ETV Bharat / state

ఫ్రెండ్ కోసం కిడ్నాప్ ప్లాన్ - బెడిసికొట్టిన వ్యూహం

Police Arrested Six People who Tried to kidnap : వ్యాపార విషయంలో ఒక వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేసిన ఆరుగురిని బాపట్ల జిల్లా చినగంజాం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో చీరాల డీఎస్పీ మహ్మద్ మొయిన్ (DSP Mohammad Moin) పోలీస్ స్టేషన్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి కిడ్నాప్​కు గల వివరాలను వెల్లడించారు.

ట్రేడింగ్ వ్యాపారం పేరుతో మోసం : డీఎస్పీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చినగంజాం మండలం మున్నంవారిపాలెం పరిధిలోని బేతాళవారి పాలేనికి చెందిన పిల్లి కృష్ణారావుకు హైదరాబాద్​కు చెందిన రియాజ్​తో ఆన్​లైన్​లో కొద్ది రోజుల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. తాను ఆన్​లైన్ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ వ్యాపారం చేస్తున్నట్లుగా కృష్ణారావు రియాజ్​ను నమ్మించాడు. దీంతో కృష్ణారావును నమ్మిన రియాజ్ సుమారు 10 రోజుల క్రితం రూ.36 లక్షలు ఆన్​లైన్​లో పంపించాడు.

ఆ తర్వాత కృష్ణారావుతో రియాజ్ మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించినా కృష్ణారావు తన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్పందించలేదు. ఈ పరిస్థితులో రియాజ్ అనారోగ్యానికి గురై హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతను తన పరిస్థితిని హైదరాబాద్​కు చెందిన స్నేహితులు కల్కి, ఆనంద్, నరేంద్రరెడ్డి, ఉమేష్ రెడ్డి, సాయి, కిరణ్​కు వివరించాడు. కృష్ణారావు చిరునామా చెప్పడంతో ఆ ఆరుగురు స్నేహితులు రెండు కార్లలో ఆదివారం ఉదయం మున్నంవారిపాలెం వచ్చి ఇంట్లో నుంచి కృష్ణారావును బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్లిపోయారు.