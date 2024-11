ETV Bharat / state

బీ అలెర్ట్​ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ బయట కొంటున్నారా?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Police Arrested Eight People For Making & Selling Adulterated Ginger Garlic Paste in Hyderabad : ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఇన్​స్టంట్​ ఫుడ్​పై ఆధార పడుతున్నారు. ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉండి సమయం లేకపోవడం ఇందుకు ఒక కారణం. ఇన్​స్టంట్​ వంటల నుంచి వంటల్లో వాడే ప్రతీదీ చిటికెలో అయిపోవాలి అని చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు ఉపయోగిస్తుంది మంచిదా? లేదా అనే సంగతి పట్టించుకోవడం లేదు.

మరీ ముఖ్యంగా కూరల్లోకి వాడే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా వరకు బయట కొంటారు. దాన్ని తయారు చేయడం సమయంతో కూడిన పని కావడంతో చాలా మంది దీన్ని బయట కొనేందుకే ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలాంటి చిన్న విషయాలనే ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా, లాభాలపై ఆశతో కల్తీ వ్యాపారాలకు తెరలేపుతున్నారు. తాజాగా టాస్క్​ఫోర్స్ అధికారులు నిర్వహించిన దాడుల్లో ఏకంగా 1500 కిలోల కల్తీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను పట్టుకున్నారు.