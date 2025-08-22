Kukatpally Murder Girl Case Update : కూకట్పల్లి బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. పదో తరగతి బాలుడు ఈ హత్య చేసినట్లు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 18న మధ్యాహ్నం సమయంలో ఇంట్లో ఎవరు లేరని గుర్తించి చోరీకి వెళ్లగా బాలిక ఉండడంతో హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు అదుపులో ఉన్న బాలుడిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం.
