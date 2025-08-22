ETV Bharat / state

కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసు - పోలీసుల అదుపులో పదో తరగతి బాలుడు - KUKATPALLY MURDER GIRL CASE UPDATE

కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - పదో తరగతి బాలుడు హత్య చేసినట్లు గుర్తింపు - బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Kukatpally Murder Case Update
Kukatpally Murder Case Update (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 5:18 PM IST

Kukatpally Murder Girl Case Update : కూకట్​పల్లి బాలిక హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. పదో తరగతి బాలుడు ఈ హత్య చేసినట్లు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 18న మధ్యాహ్నం సమయంలో ఇంట్లో ఎవరు లేరని గుర్తించి చోరీకి వెళ్లగా బాలిక ఉండడంతో హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు అదుపులో ఉన్న బాలుడిని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం.

కుమారుడిని దారుణంగా చంపిన కన్నతల్లి - 10నెలల తరువాత వీడిన మిస్టరీ

మూడేళ్ల క్రితం విడిపోయిన జంట మళ్లీ కలిసింది - అయితే భార్య ట్విస్ట్​ అదుర్స్

