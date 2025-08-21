Kamareddy Car Scam Gang Arrested : అంతర్జాలంలో కార్లను అమ్ముతామంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఓ గ్యాంగ్ను కామారెడ్డి జిల్లా పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్పీ రాజేష్చంద్ర బుధవారం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ముఠా సభ్యులు తొలుత సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కోసమని కార్లను అద్దెకు తీసుకుంటారు. వాటి నంబర్ప్లేట్లను మార్చి ఫేక్ నంబర్ప్లేట్లను వాటికి అమరుస్తారు. అసలు నంబర్ప్లేట్ కలిగి ఉన్న కారు ఓనర్ పేరుతో డూప్లికేట్ ఆర్సీ, ఆధార్, ఇతర కార్డులను తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత కార్లు అమ్ముతామంటూ ఫేస్బుక్ లాంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడతారు. అమాయకులను నమ్మించి కార్లను రూ.లక్షలకు అమ్మేస్తారు.
కేసులు పెడతామని బెదిరించి : కార్లను అమ్మేసే సమయంలో సదరు కార్లకు జీపీఎస్ ట్రాకర్లు అమరుస్తారు. వెంటనే ఒకట్రెండు రోజుల్లో అమ్మిన కార్లను జీపీఎస్ ట్రాకర్ల ద్వారా గుర్తించి, ముఠా సభ్యులు తామే అసలు ఓనర్లమంటూ కార్లు కొన్నవారిని బెదిరిస్తారు. తాము మోసపోయామని కొనుగోలుదారులు, అమ్మకందారులకు ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అవి పనిచేయవు. అప్పటికే ఈ ముఠా సభ్యులు ఆ సిమ్ కార్డులను మార్చేస్తారు. తాము చెప్పినట్టుగా వినకుంటే కేసులు పెడతామని బెదిరించి అమ్మిన కార్లను లాక్కెళ్తారు. ఈ విధంగా తీసుకువచ్చిన కార్లను తొలుత కిరాయికి తెచ్చినవారికే ఇచ్చేసి చేతులు దులిపేసుకుంటారు.
ఓ బాధితుడి ఫిర్యాదుతో : 2025 జులై 18వ తేదీన కామారెడ్డికి చెందిన ఉప్పల్వాయి ప్రశాంత్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి కారు కొని మోసపోయానంటూ మాచారెడ్డి ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై జిల్లా ఎస్పీ రాజేష్చంద్ర ఆదేశాలతో కామారెడ్డి ఏఎస్పీ చైతన్యరెడ్డి, కామారెడ్డి గ్రామీణ సీఐ రామన్, మాచారెడ్డి ఎస్సై అనిల్ల ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు ప్రత్యేక బృందంగా ఏర్పడి మరింత లోతుగా విచారించి ముఠా సభ్యులను పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దర్యాప్తు అధికారులను ఎస్పీ అభినందించారు.
జీపీఎస్ పరికరాలు, ల్యాప్టాప్లు స్వాధీనం : మహ్మద్ ఇయాజ్ (రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శేరిలింగంపల్లి మండలం గోపినగర్ నివాసి) నేతృత్వంలో మహ్మద్ జాహీద్ అలీ (వికారాబాద్ ఆలంపల్లి వెంకటేశ్వర కాలనీలో నివాసముంటున్న రంగారెడ్డి జిల్లా హైదర్షా కోటె శాంతినగర్వాసి), పృథ్వీ జగదీష్ (సంగారెడ్డి జిల్లాలోని రామచంద్రాపురం), రాచర్ల శివకృష్ణ (సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరువులో ఉంటున్న వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండ మండలం కొత్తవాడవాసి), కర్ణకోట సాకేత్ (రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం), వేములమాడ వివేక్ (సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం), అలీ (పరారీలో ఉన్నాడు) గ్యాంగ్గా ఏర్పడి అక్రమాలకు తెరతీశారు.
వీరిలో ఆరుగురిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీరి నుంచి 3 కార్లతో పాటు 15 సెల్ఫోన్లు, కార్ల జీపీఎస్ పరికరాలు, ల్యాప్టాప్, 10 మైక్రో సిమ్కార్డులు, ఖాళీ చిప్ కార్డులు, ఫోర్జరీ చేసిన ఆర్సీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముఠా సభ్యులు శంకర్పల్లి, మంచాల, అంబర్పేట్, రామచంద్రాపురం, చందానగర్, మియాపూర్, అత్తాపూర్ తదితర ఠాణాల్లో నమోదైన కేసుల్లో నేరస్థులుగా ఉన్నారు. ఇలాంటి ముఠాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయినా కొంతమంది పెడచెవిన పెట్టడం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
