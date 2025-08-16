ETV Bharat / state

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - ధర్మవరంలో యువకుడు అరెస్ట్ - TERRORIST IN DHARMAVARAM

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో సంబంధాలున్న నూర్ మహమ్మద్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు - నూర్‌ మహమ్మద్‌ను ధర్మవరం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్న పోలీసులు

AP Man Links to Pakistani Terrorist Organizations
AP Man Links to Pakistani Terrorist Organizations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read

AP Man Links to Pakistani Terrorist Organizations : రాష్ట్రంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు వెలుగు చూశాయి. పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్​లో చాటింగ్ చేస్తున్న నూర్ మహమ్మద్​ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన నూర్ మహమ్మద్​ పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్‌లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

30 తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా నమోదు : స్థానికుల ఇచ్చిన సమాచారంతో కొద్దిరోజులుగా నిఘా పెట్టిన ధర్మవరం పోలీసులు శుక్రవారం నిందితుడు నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. శనివారం తెల్లవారుజామున డీఎస్పీ నర్సింగప్ప ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందం లోనికోట కాలనీలోని నూర్ మహమ్మద్ ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేశారు. నూర్ మహమ్మద్ ధర్మవరం మార్కెట్ సమీపంలోని ఓ బిర్యానీ సెంటర్​లో టీ మాస్టర్ గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రభావానికి లోనైనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - ధర్మవరంలో యువకుడు అరెస్ట్ (ETV)

డీఎస్పీ ఆఫీస్​కి ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా : నిందితుడి ఇంట్లో కొన్ని సిమ్ కార్డులు, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిని విశ్లేషిస్తున్నారు. సిమ్ కార్డులు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడు? ఎలా వినియోగిస్తున్నాడు? ప్రతి సిమ్ కార్డుతో ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు? ఏయే విషయాలపై చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఫోన్ కాల్స్​కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా సిమ్ నెట్ వర్క్ సంస్థల నుంచి తీసుకోవడానికి ఆధికారికంగా ఆయా సంస్థలకు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు. ఉగ్రవాద ప్రేరేపిత లిటరేచర్ ఉర్దూ భాషలో ఉండటంతో, ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా కానిస్టేబుల్​ను డీఎస్పీ కార్యాలయానికి పిలిపించారు. నూర్ మహమ్మద్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు. ధర్మవరం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

" ధర్మవరం పట్టణం లోనికోట కాలనీలో అనుమానాస్పదంగా ఉన్న నూర్ మహమ్మద్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అతని నుంచి మొబైల్, రెండు సిమ్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇతను కొన్ని పాకిస్థాన్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్​లలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆ గ్రూప్​లలో నూర్ ఎందుకు మెంబర్​గా చేరాడు అనేది విచారించాల్సి ఉంది." - నర్సింగప్ప, ధర్మవరం డీఎస్పీ

ఇటీవలే అన్నమయ్య, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఉగ్రవాద సంస్థలతో టచ్​లో ఉన్న పలువురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్ర వాదుల ఇళ్లలో తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు పలు కీలక ఆధారాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగుచూడటంతో స్థానికులు ఉలిక్కిపడ్డారు.

రాయచోటిలో ఉగ్రసోదరులపై 2 కేసులు - నిందితుల ఇళ్లలో సూట్​కేస్ బాంబులు

బాంబు పేలుళ్లకు విజయనగరంలో రిహార్సల్స్‌ - నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్‌

AP Man Links to Pakistani Terrorist Organizations : రాష్ట్రంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు వెలుగు చూశాయి. పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్​లో చాటింగ్ చేస్తున్న నూర్ మహమ్మద్​ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన నూర్ మహమ్మద్​ పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్‌లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

30 తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా నమోదు : స్థానికుల ఇచ్చిన సమాచారంతో కొద్దిరోజులుగా నిఘా పెట్టిన ధర్మవరం పోలీసులు శుక్రవారం నిందితుడు నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. శనివారం తెల్లవారుజామున డీఎస్పీ నర్సింగప్ప ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందం లోనికోట కాలనీలోని నూర్ మహమ్మద్ ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేశారు. నూర్ మహమ్మద్ ధర్మవరం మార్కెట్ సమీపంలోని ఓ బిర్యానీ సెంటర్​లో టీ మాస్టర్ గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రభావానికి లోనైనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - ధర్మవరంలో యువకుడు అరెస్ట్ (ETV)

డీఎస్పీ ఆఫీస్​కి ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా : నిందితుడి ఇంట్లో కొన్ని సిమ్ కార్డులు, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిని విశ్లేషిస్తున్నారు. సిమ్ కార్డులు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడు? ఎలా వినియోగిస్తున్నాడు? ప్రతి సిమ్ కార్డుతో ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు? ఏయే విషయాలపై చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఫోన్ కాల్స్​కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా సిమ్ నెట్ వర్క్ సంస్థల నుంచి తీసుకోవడానికి ఆధికారికంగా ఆయా సంస్థలకు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు. ఉగ్రవాద ప్రేరేపిత లిటరేచర్ ఉర్దూ భాషలో ఉండటంతో, ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా కానిస్టేబుల్​ను డీఎస్పీ కార్యాలయానికి పిలిపించారు. నూర్ మహమ్మద్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు. ధర్మవరం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

" ధర్మవరం పట్టణం లోనికోట కాలనీలో అనుమానాస్పదంగా ఉన్న నూర్ మహమ్మద్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అతని నుంచి మొబైల్, రెండు సిమ్​లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇతను కొన్ని పాకిస్థాన్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్​లలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆ గ్రూప్​లలో నూర్ ఎందుకు మెంబర్​గా చేరాడు అనేది విచారించాల్సి ఉంది." - నర్సింగప్ప, ధర్మవరం డీఎస్పీ

ఇటీవలే అన్నమయ్య, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఉగ్రవాద సంస్థలతో టచ్​లో ఉన్న పలువురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్ర వాదుల ఇళ్లలో తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు పలు కీలక ఆధారాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగుచూడటంతో స్థానికులు ఉలిక్కిపడ్డారు.

రాయచోటిలో ఉగ్రసోదరులపై 2 కేసులు - నిందితుల ఇళ్లలో సూట్​కేస్ బాంబులు

బాంబు పేలుళ్లకు విజయనగరంలో రిహార్సల్స్‌ - నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్‌

Last Updated : August 16, 2025 at 6:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE SEARCHING AT DHARMAVARAMPOLICE ARREST TERRORIST IN APAP MAN LINKS TO PAKISTANI TERRORISTPAKISTANI TERRORIST ORGANIZATIONTERRORIST IN DHARMAVARAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.