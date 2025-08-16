ETV Bharat / state

హాలీవుడ్ సినిమాలకు యానిమేషన్ పేరిట మోసం - యూపిక్స్‌ కేసులో ముగ్గురు అరెస్టు

యూపిక్స్‌ సంస్థ కుంభకోణంలో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - సినిమాలకు యానిమేషన్‌ పేరుతో యూపిక్స్‌ సంస్థ మోసం

CP Rajasekhar Babu
CP Rajasekhar Babu (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 4:23 PM IST

Police Arrest Three People in UPIX Scam: సినిమాలకు యానిమేషన్‌ పేరుతో జరిగిన భారీ మోసంలో యూపిక్స్‌ గ్రూప్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారి సంఖ్య 344 మందిగా విజయవాడ పోలీసులు లెక్క తేల్చారు. 183 మందికి ఆర్ధికంగా నష్టం వాటిల్లితే, 136 మంది అయాచిత ఆర్ధిక ప్రయోజనం పొందినట్లు గుర్తించారు. మరో 25 మందికి కనీస లబ్ధి కూడా చేకూరలేదని కనుగొన్నారు. మొత్తంగా 592.72 కోట్ల రూపాయల వరకు యూ-పిక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టారని, 201.55 కోట్ల రూపాయల వరకు నష్టపోయినట్లు పూర్తి సాంకేతికంగా నిర్వహించిన దర్యాప్తులో బయటపెట్టారు.

ఈ కేసులో మొత్తం నలుగురు కీలక నిందితులుగా విజయవాడ నగర పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌.వి. రాజశేఖర్‌బాబు పేర్కొన్నారు. విజయవాడ సత్యనారాయణపురం పోలీసు స్టేషన్‌ పరిధిలోని ఆదిశేషయ్య వీధిలో యూ-పిక్స్‌ కంపెనీని ప్రారంభించి, ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తామని చెప్పి పెట్టుబడులు ఆకర్షించారు. కంపెనీ డైరెక్టరు, ప్రధాన సూత్రదారి నిడుమోలు వెంకట సత్యలక్ష్మీకిరణ్‌తోపాటు గుంటూరుకు చెందిన తండ్రీకుమారులు మిట్టపల్లి రాజేంద్రబాబు, మిట్టపల్లి రాజీవ్‌కృష్ణను అరెస్టు చేశాం. బైపాస్‌ సర్జరీ కావడంతో మరో నిందితుడి నుంచి వివరాలు సేకరించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.

యూపిక్స్‌ సంస్థ కుంభకోణంలో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు (ETV)

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 14వ తేదీన నరసరావుపేటకు చెందిన త్రిపురమల్లు శ్రీనివాసరావు, కలవకొల్లు దిలీప్ కుమార్ సత్యనారాయణపురం పోలీసు స్టేషన్‌లో తాము మోసపోయినట్లు ఫిర్యాదు చేశారు. హాలీవుడ్‌ సినిమాలకు యానిమేషన్ వర్క్ జరుగుతున్నాయని, తమది అంతర్జాతీయ కంపెనీ అంటూ పెట్టుబడులు ఆకర్షించారు. తమ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయంటూ ఆశ చూపించారు. నరసరావుపేటకు చెందిన ఇద్దరు బాధితులు తమతో 20 కోట్ల రూపాయలు వరకు పెట్టుబడి పెట్టించి మోసం చేశారంటూ సత్యనారాయణపురం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు సమగ్ర దర్యాప్తును ఆదేశించారు.

డీసీపీ కె.తిరుమలేశ్వర రెడ్డి, నార్త్‌ ఏసీపీ డాక్టరు స్రవంతి రాయ్ ఆధ్వర్యంలో నలుగురు ఇన్స్పెక్టర్లు, ఇతర సిబ్బందితో ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారంగా చేసుకుని కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు, మొత్తం యూపిక్స్‌లో ఎందరు పెట్టుబడులు పెట్టారనేది వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ కేసులో అరెస్టు చేసిన ముగ్గురి నుంచి సుమారు 90 లక్షల రూపాయల విలువైన 354 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 21 కేజీల వెండి ఆభరణాలు, ఒక కారు, ఒక ద్విచక్ర వాహనం, కంప్యూటర్లను స్వాదీనం చేసుకున్నారు. వారి బ్యాంక్ ఖాతాలను నిలిపివేయించారు. వీటితోపాటు మరో 23 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తుల అటాచ్​మెంట్​కు ప్రభుత్వానికి లేఖ రాస్తున్నట్లు సీపీ తెలిపారు.

'యుపిక్స్‌ కంపెనీ 2014లో మొదలైనా 2018 నుంచి యాక్టివ్ అయింది. నిడుమోలు కిరణ్ యుపిక్స్‌ కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు. యుపిక్స్‌లో 344 మంది సభ్యులు పెట్టుబడి పెట్టారు. మొత్తం రూ.592 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. 183 మంది రూ.353 కోట్లు పెడితే రూ.159 కోట్లు తీసుకుని నష్టపోయారు. 136 మంది రూ.238 కోట్లు పెడితే రూ.358 కోట్లు తీసుకుని లాభపడ్డారు. కమీషన్‌ కింద ఏజంట్లు రూ.6.51 కోట్లు తీసుకున్నారు. 25 మంది రూ.42 కోట్లు పెట్టి రూ.42 కోట్లు తీసుకున్నారు. కిరణ్ రూ.26.23 కోట్లు పొందారు. మొత్తం డబ్బులో రూ.201 కోట్లు నష్టం జరిగింది. 2023 వరకు చెల్లింపులు జరిపి తర్వాత నుంచి చెల్లింపులు ఆపారు. రాజేంద్రబాబు అనే వ్యక్తి షెల్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు. షెల్ కంపెనీకి సింగపూర్ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు ప్రచారం చేశారు. యుపిక్స్‌తో కూడా ఒప్పందం చేసుకున్నట్టు అసత్య ప్రచారం చేశారు. అసత్య ప్రచారాలతో ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారు. తప్పుడు ఫోర్జరీ పత్రాలను సృష్టించారు. కమీషన్ తీసుకున్న ఏజెంట్లు రూ.6.51 కోట్లు వెనక్కి ఇస్తే సాక్షులుగా మారతారు. డబ్బు వెనక్కి ఇవ్వకపోతే ఏజెంట్లు కూడా నిందితులుగా మారతారు. ఇవాళ నిడుమోలు కిరణ్‌, మిట్టపల్లి రాజేంద్రబాబు, కొత్తూరు వేణుగోపాల్‌ను అరెస్టు చేశాం'. -రాజశేఖర్​ బాబు, సీపీ

తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు అంటూ: నిందితులపై 420, 406 IPC/318(4), 316(2), 338, 316(5) BNS, 120(b), 468, 471 IPC సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయడంతోపాటు 199 ఫైనాన్సియల్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ చట్టం కింద కూడా కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. నిందితులను రిమాండ్‌కు తరలించామన్నారు. 2014లో నిడుమోలు వెంకట సత్యలక్ష్మీ కిరణ్​ విజయవాడలో యూపిక్స్‌ అనే యానిమేషన్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 70 మంది వరకు పని చేసేవారు.

కిరణ్‌కి పేరం మాల్యాద్రి, అతని కొడుకు పేరం మహేశ్వర రెడ్డి, కొత్తూరి వేణుగోపాల్ రావు, మిట్టపల్లి రాజేంద్ర బాబు, అతని కుమారుడు మిట్టపల్లి రాజీవ్ కృష్ణ తదితరులు పరిచయమయ్యారు. ఏ విధంగానైనా సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో 2018లో వీళ్లంతా ఒక గ్రూప్​గా ఏర్పడి పన్నెండు నెలలకు పదికి పది లక్షలు, పన్నెండు నెలలకు కోటికి కోటి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. డిపాజిట్ చేసేవారికి అధిక డబ్బులు ఇస్తామంటూ తమ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెడితే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని నమ్మించారు.

కొందరు వ్యక్తులు ముందుగా పెట్టుబడి పెట్టి లాభాలు సంపాధించినట్లు చూపిస్తూ ఎరవేశారు. ఈ క్రమంలో కొందరు పెట్టుబడులు పెట్టి అధిక లాభాలు తీసుకున్నారు. అలాగే వీరి బందువులు, స్నేహితులతో డిపాజిట్​లు చేయించి పెట్టుబడులు చేసినందుకు కమీషన్ ఇచ్చేవారు. పెట్టుబడి ద్వారా వచ్చిన డబ్బులను నిర్వాహకులు వారి సొంత ఖాతాలలో మళ్లించుకున్నారు. ఇందులో మోసపోయిన వారిలో నరసరావుపేట, గుంటూరు, విజయవాడ తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు తెలిపారు. ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఛేదించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన అధికారులు, సిబ్బందిని నగదు రివార్డులతో సీపీ సత్కరించి అభినందించారు.

